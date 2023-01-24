Важный вопрос для комфортной пенсии 24 января, 10:40 Эксклюзив NV

Если вам удалось самостоятельно создать собственный пенсионный фонд, то обратите внимание на важную вещь

О пенсии нужно думать заранее. К величайшему сожалению, молодость рано или поздно проходит, нередко оставляя человека лицом к лицу с болезнями, одиночеством и материальным затруднением. Что касается одиночества, то это не самое ужасное, в нем даже есть определенные преимущества. Как писал один гениальный литератор: «Нет ничего приятнее одиночества, можно наслаждаться природой и читать книги». И это точно полезнее, чем общение с социально активными дураками. Что касается болезней, то сколько не занимайся спортом и не пей талой воды, а от проблем со здоровьем не застрахован никто. Миллионы умерших во время оздоровительной пробежки — хорошее тому доказательство! Но снизить риск заболеваний в наших силах и стоит об этом подумать. Так же, как и о деньгах, ведь можно всю жизнь тяжело и честно работать, регулярно платя пенсионные, или как их у нас называют «социальные» взносы, а в старости остаться ни с чем. Как некоторым бегунам не повезло во время зарядки, миллионам украинцев не посчастливилось десятилетиями платить пенсионные взносы правительствам лжецов и воров, которые никогда не сомневались, что миллиарды трудовых гривен уплачиваются лично им и пользовались ими соответственно.

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Жаль, но у меня нет никакого совета тем, кто дожил до старости и должен проживать остаток жизни только на государственную пенсию, не имея никаких сбережений или дополнительных источников дохода. На фоне безумной инфляции и неопределенных экономических перспектив любые советы будут выглядеть только как издевательство. Боюсь, что на государственную пенсию можно только подражать классике, бесплатно созерцая красоту природы в немногих незастроенных властями городских парках и читая красивые книги старых авторов, если в свое время вам удалось собрать библиотеку. На новые издания денег все равно не хватит. Хотя в этом тоже есть определенный позитив, потому что качество современной популярной литературы вгоняет в депрессию не хуже болезни.

Если у вас есть сбережения. Уверен, что в Украине достаточно людей, которым в свое время все же удалось что-то отложить на старость, чтобы сделать ее менее несчастливой. Кто-то должен владеть теми сотнями миллиардов наличных, которые по оценкам многих экспертов лежат под матрацами и ждут своего времени! Итак, если вам удалось самостоятельно создать собственный пенсионный фонд, обратите внимание на важную вещь, которая поможет вам прожить остаток жизни немного интереснее и комфортнее.

Выберите, где жить. Например, вы родились и выросли в Киеве, сделали карьеру, заработали денег, но стоит ли тратить их здесь на пенсии? Можно, конечно, переехать в село — там лучше экология, безопаснее, меньше стресса, нет пробок, дешевая еда (если самостоятельно выращивать). Выглядит привлекательно — зеленые леса, бескрайние поля, или живописные горы, с кристально чистыми реками и ручьями, свежая натуральная пища, выращенная своими или соседскими руками. Картинка! Но только если в выходные! Проведите в украинском селе зиму и романтики станет значительно меньше. С маленькими городами та же история. Мы не в Америке, где можно переехать из кипящего активностью мегаполиса в тихое заповедное место, не сильно потеряв в комфорте и качестве общения. Что же остается? Ведь сидеть в Киеве, полном хаоса, неприспособленном к миллионам новоприбывших, агрессивном и дорогом, есть смысл только в одном случае — если вы зарабатываете деньги и делаете карьеру. Но если активная фаза жизни позади, то почему бы не взглянуть на мир шире?

Расширяйте горизонты. Шире — это за пределы Украины, куда по всем известным причинам никогда не смотрели ваши родители и деды, захваченные в плен советской властью. Но думаю, что у многих современных украинцев есть шанс стать первым поколением, которое сможет немного подсластить старость соленым привкусом чужих морей или опьяняющим воздухом гор, что кому больше нравится. Для многих это звучит фантастически, ведь в воображении обычного украинца жизнь за границей это для очень богатых. Не совсем так…

Стоимость жилья. Если пристальнее присмотреться, то жилая недвижимость во многих странах Европы стоит дешевле, чем в Киеве. Конечно, не в Монако, Тоскане или Барселоне, но проведите небольшое исследование рынков стран южной Европы и вы будете приятно удивлены. И не только ценами, а также качеством жилья и имущественной сохранностью.

Содержание жилья. Многие компании, управляющие современными ЖК в Украине, требуют от их жильцов немалых денег, не меньше, чем в некоторых странах Европы. Что касается оплаты коммунальных услуг, то мы пока платим меньше за газ и отопление, но это только потому, что государство компенсирует значительную часть цены. Вечно это не продлится и после победы цены начнут достаточно стремительно расти.

Налоги. Многим украинцам в свое время удалось открыть инвестиционные счета в иностранных банках, и их пенсионные фонды уже не будут преть под матрацами и обесцениваться в стеклянных банках на огороде. Инвестированные в акции и облигации, они будут зарабатывать деньги, обеспечивая владельцам комфортную жизнь. С заработанных денег нужно платить налоги и в Украине, и за рубежом. Но есть отличие — за границей уже давно знают, как справедливо облагать инвестиционные доходы, а у нас только учатся. Да и учителя сами знаете кто. Не думаю, что роль испытуемого объекта в родной налоговой инспекции, на склоне жизни, придаст вашей старости счастливые минуты.

Медицинское обслуживание. Не хочу обидеть украинских врачей, но наша медицинская система давно сломалась. Частные клиники с современным оборудованием тоже не решают проблему. Оборудование без специалистов лечить не умеет, а тот факт, что уже несколько поколений эскулапов, обученных профессии в условиях тотальной коррупции, а в последнее время вообще дистанционно-коррупционно, заставляет серьезно задуматься о полезности здорового образа жизни. Более того, украинские цены «на здоровье» не ниже европейских, когда речь идет о чем-то серьезном. Так что лучше потратиться на медицинскую страховку за границей и получить качественную помощь, чем раздавать деньги за видимость лечения, а часто и просто за обман.

Язык. Это вообще не проблема. Учите языки, это интересно и полезно для профилактики многих медицинских заболеваний, связанных с возрастом. К тому же в этом деле все зависит только от вас.

Еда и одежда за рубежом, за исключением некоторых продуктов, не дороже наших, но зачастую гораздо качественнее. Не верите мне, спросите миллионы тех, кто выехал за границу из-за войны.

Развлечения и культурная жизнь. Согласен, там дороже, хотя мы догоняем — сейчас в театр, кино или на спортивные соревнования в Украине за три копейки уже тоже не сходишь.

Ритуальные услуги. Не знаю, сколько стоит быть похороненным в Испании или Португалии, но если вы так глубоко копаете, то уверен, что Байковое кладбище даст ценовую фору многим иностранным кладбищам.

Остается вопрос, как там легально «зацепиться», но думаю, что это не самый сложный вопрос, учитывая, что его как-то решили миллионы украинцев, уже давно начавших индивидуальную интеграцию в Европу.

Самое сложное — это решиться! Это трудно сделать, если вся ваша жизнь прошла в родной стране. Но возможные выгоды достойны того, чтобы над подобным шагом серьезно поразмыслить. В конце концов, так живет весь цивилизованный мир, частью которого мы так стремимся стать, переезжая на пенсии из мегаполисов в более дешевые и более спокойные места.

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