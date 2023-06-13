Поинтересуйтесь, а что же «под капотом» 13 июня, 08:21 NV Премиум

Реальный пример, что открывает перед рядовым гражданином система добровольного пенсионного накопления. И несколько уроков — что нужно проверять

Пенсія — тема актуальна. Майже для всіх. Ну, може, крім дуже заможних та багатих. Хоча, як показує досвід, навіть далеко не бідні люди теж не поспішають відмовлятися від державної пенсії, особливо, коли вона з привілеями: суддівська, депутатська чи ще якась заслужена. Нічого дивного, адже питання достатності грошей вирішується не розміром статків, а ставленням людини до багатства. Враховуючи, що у переважної більшості громадян ставлення класичне — чим більше, тим краще — то тема пенсійного забезпечення була, є та завжди залишатиметься актуальною та хвилюючою.

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Що стосується державних пенсій, то тут все зрозуміло — виплачують і добре. З такою демографією та економікою, як у нас, дай боже, щоб хоч ще на якийсь час вистачило. Але на державну пенсію, самі розумієте, не розгуляєшся, отже, якщо хочеш жити краще, то доведеться думати про майбутнє самому. Впевнений, що багато співвітчизників саме так і роблять, потроху заощаджуючи та самостійно інвестуючи.

Деякі ж надають перевагу вкладанню грошей в недержавні пенсійні фонди (НПФ), аби примноженням капіталів займалися професіонали.