О чем украинцам напоминает историческая память 18 июля, 10:25 NV Премиум

Сколько ни рассказывай в Украине об инвестициях и какие термины ни употребляй — акции, облигации, индексы, деривативы — а эхо всегда отзывается одним словом «Матр-а-а-а-а-ц!»

Конечно, мы спрашиваем себя, почему все именно так, как есть, и охотно обвиняем неэффективную власть, врагов, внешних и внутренних, несчастливые обстоятельства. Но очень вероятно, что проблема глубже — в нас самих и является частью нашей исторической памяти и духовного наследия, которое мы получили от советской власти, российской империи и монголо-татарского ига. А заключается оно в отсутствии духа финансовых и экономических побед, который толкает экономику вперед. Предпринимательство и инвестирование — это всегда риск, и если молодое поколение еще более-менее рвется в бой, то подавляющее большинство тех, кому за пятьдесят, не склонны к риску, и все надежды на хоть как-то обеспеченную старость обычно связывают с государством. Все логично: когда-то о вас «заботился» господин-крепостник, потом секретарь райкома, теперь эту миссию возложили на бюрократа.

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Результаты такой заботы всем давно известны: бедность, отчаяние и полуголодная старость. Лучше ли чиновники за границей, в развитых странах? Возможно, у них больше ресурсов и с голоду вам умереть не дадут, но если хочешь жить сыто, весело и интересно, несмотря на преклонный возраст, нужно думать о будущей старости самому, как, например, о ней думают американцы.

Недавно Vanguard, вторая крупнейшая в мире компания по управлению активами, портфель инвестиций которой оценивается где-то в $8 трлн, обнародовала данные о том,