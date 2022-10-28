Китай поддержал «Россию под лидерством Путина» 28 октября, 18:21

Чем жила страна 28 октября 2022 года

● Китай поддержал «Россию под лидерством Путина». Министр иностранных дел Китая во вчерашнем разговоре с главой МИД РФ Лавровым заявил о поддержке Пекином «России под лидерством Путина». Об этом, как сообщила ЕП, сказано в коммюнике, опубликованном китайской стороной.

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● Пекин отметил приветственное письмо Путина к Си Цзиньпину (в связи с переизбранием последнего лидером страны), которое отражает «высокий уровень взаимного доверия и поддержки между Китаем и Россией».

● «Китайская сторона также будет твердо поддерживать российскую сторону, под лидерством президента Путина, в том, чтобы объединять российский народ для преодоления трудностей, устранения проблем, реализации стратегических целей развития и утверждать статус России как крупного игрока на международной арене. Китай и Россия имеют легитимное право реализовать свой путь развития… Любые попытки заблокировать прогресс России и Китая обречены на неудачу», — отмечено в коммюнике. Пекин выразил желание углублять взаимодействие с Москвой на всех уровнях «на пользу обеим странам и народам, и большей стабильности в хаотичном мире».

● В коммюнике упомянуто, что в разговоре министров речь шла в том числе об Украине, но детали не раскрыты.

● К слову, Россия хранит свою экспортную прибыль — десятки миллиардов долларов и евро от продажи газа, нефти и сырья — в небанковской организации Национальный клиринговый центр (НКЦ) и конвертирует ее в юани, написало агентство Bloomberg. Центр до сих пор избегал санкций США и Европы, которые ударили по центральному банку и основным кредиторам России.

А накануне появились сообщения о новой оборонной стратегии США, в которой речь шла о РФ и Китае:

● Пентагон считает РФ угрозой. В новой стратегии обороны США, которую подготовил Пентагон, РФ названа «острой угрозой», хотя ее авторы назвали «основным вызовом» КНР.

Ключевые приоритеты новой оборонной программы включают: защиту США, с учетом растущей угрозы со стороны Китая; сдерживание стратегических нападений на США и партнеров; сдерживание агрессии, в то же время готовность одержать верх в конфликте, когда это необходимо, отдавая приоритет вызову Китая, а затем вызову России в Европе; создание устойчивых Объединенных сил и оборонной экосистемы.

● «Впервые нам придется сдерживать двух основных конкурентов в области ядерного оружия, как Китай, так и Россию», — заявил источник CNN, подчеркнув, что «это ставит новые задачи как для стратегического сдерживания, так и для региональных боевых действий».

● Штайнмайер продолжает прозревать. Германия и РФ находятся в противостоянии, а старые мечты об общем европейском доме потерпели крах из-за диктатора Путина. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальер Штайнмайер (совсем недавно побывавший в Украине и посидевший в бомбоубежище вместе с жителями Черниговщины), выступив в Берлине в ходе обращения к гражданам своей страны. «24 февраля Путин не только нарушил правила, но и положил конец игре. Нет, он опрокинул всю шахматную доску! Жестокая агрессивная война России в Украине превратила систему европейской безопасности в руины», — сказал он.

Штайнмайер заявил, что в своей имперской одержимости Путин нарушил международное право, бросил вызов границам, совершил захват земель. «Никто, даже федеральный президент, не может развеять всеобщего беспокойства в эти крайне неопределенные времена. Наоборот: я считаю, что многие опасения оправданы. Мы переживаем глубочайший кризис, который переживает наша воссоединенная Германия», — сказал он.

● Сколько можно слушать кремлевскую ерунду? США и их союзники обвинили Россию в том, что та впустую тратит время Совбеза ООН. А именно, распространяет «теории заговоров», вновь выдвигая бредовые обвинения в том, что в Украине действуют некие «военно-биологические программы». «Сколько нам еще терпеть эту ерунду?» — обратилась к членам Совбеза постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

Москва ранее как минимум дважды поднимала в Совбезе вопрос о неких «американских программах по разработке биологического оружия в Украине» несмотря на то, что Вашингтон и Киев неоднократно опровергали эти утверждения. Сейчас РФ настаивает на официальном расследовании.

● Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения России «чистой выдумкой без малейших доказательств». Она заявила, что никаких украинских лабораторий по биологическому оружию, поддерживаемых Вашингтоном, не существует. И отметила, что Украина, как и многие страны, имеет лабораторную инфраструктуру общественного здравоохранения для защиты от инфекционных заболеваний. «Это заседание — колоссальная трата времени. Попытка отвлечь внимание от зверств, которые российские войска совершают в Украине, и отчаянная тактика, чтобы оправдать ничем неоправданную войну», — подчеркнула дипломат.

● Президент Польши Анджей Дуда считает, что РФ проигрывает Украине, а потому любой ценой пытается заморозить этот конфликт, чтобы остановить украинское наступление.

● Байден не верит Путину. Кремлевский диктатор Путин использует опасную риторику о возможности применения ядерного оружия, считает президент США Джо Байден. В ходе интервью NewsNation у американского лидера спросили, верит ли он в слова хозяина Кремля об отсутствии желания использовать ядерное оружие. «Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом?», — ответил тот.

Накануне Путин заявил, что РФ «не нужно» наносить ядерный удар по Украине и что в этом «смысла нет никакого — ни политического, ни военного». При этом диктатор тут же признался, что сам поручил своему министру обороны Шойгу в разговорах с коллегами распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает Украина».

Расскажу чуть подробней о вчерашних заявлениях диктатора — ровно столько, сколько оно все стоит:

● Бред кремлевского сумасшедшего. Вчера Путин выступил на традиционном собрании «дискуссионного клуба Валдай». И хотя его пресс-секретарь Песков перед выступлением «шефа» заявил, что речь Путина «наверняка много дней предстоит анализировать, изучать, читать и перечитывать», ничего для себя нового и оригинального диктатор не сказал. «Запад хочет жить по одному правилу — чтобы действовать вообще без правил». «Они не стесняются ничего: переворот в Украине устроили, иранского генерала убили». «Традиционные ценности, в отличие от неолиберальных, нельзя никому навязать, потому что традиции у всех разные. Если на Западе хотят иметь десятки гендеров и гей-парады — пусть у себя делают что хотят». «Россия не считает себя врагом Запада». «Цап-царап и прикарманил наши золотовалютные резервы». «Впереди нас ждет непредсказуемое десятилетие».

● «Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге», — написал по поводу «валдайского» выступления Путина глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

● Большая путинская эскалация. В последние недели случилась самая крупная эскалация в войне РФ против Украины с 24 февраля, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. «То, что мы наблюдали за последние недели и дни — это действительно самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторикой — все это самая большая эскалация с начала войны», — сказал он в интервью Deutsche Welle.

По словам генсека Альянса, Запад в этой ситуации должен усилить поддержку Украины.

● Столтенберг считает, что Украина уже успешно реагирует на угрозу с воздуха, а помощь от союзников постепенно будет компенсировать старые системы и повышать защиту.

● NASAMS появится на днях. Украина в начале ноября получит от США системы противовоздушной обороны NASAMS, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Сейчас то, что нужно больше всего на свете — это возможности противовоздушной обороны», — сказал он, отметив, что «мы настойчиво добиваемся, чтобы они получили NASAMS, и мы ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем дать им эту возможность».

● К слову, Ллойд Остин считает, что открытые каналы связи с Кремлем помогают предотвратить эскалацию.

● Дадут боеприпасы для HIMARS. В ближайшее время США объявят о выделении нового пакета военной помощи для украинских военных на $275 млн, сообщило Associated Press. Источники информагентства уверяют: в новом пакете, о котором могут объявить уже сегодня, не будет «ни одного серьезного нового оружия». В то же время, в новые поставки войдут тысячи боеприпасов для разных боевых систем, включая РСЗО HIMARS.

● Норвегия ввела новые санкции против России и кремлевского режима: в список внесено еще 30 физических и семь юрлиц (включая людей, занимавшихся «референдумами» на оккупированных территориях).

● Путин, не смей трогать спутники. США ответят на любые попытки РФ уничтожить американскую инфраструктуру. Это касается и космических спутников, уточнил представитель Белого дома Джон Кирби. Он также добавил, что общедоступная информация показывает, что россияне пытаются развивать противоспутниковые технологии.

27 октября в МИД РФ заявили, что их вооруженные силы могут рассматривать как свои «законные цели» западные коммерческие спутники, которые используются для помощи Украине.

● Сеул ответил Москве. Южная Корея ответила на угрозы кремлевского диктатора, который накануне предупредил Сеул о вероятном «разрушения отношений» из-за поставок оружия Украине. Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил: «Мы оказывали Украине гуманитарную и мирную помощь, но никогда не поставляли летальное оружие». При этом, по словам южнокорейского президента, «в любом случае это вопрос нашего суверенитета». «Мы пытаемся поддерживать мирные отношения со всеми странами мира, включая Россию», — добавил он.

● Кремль готовит переворот в прозападной Молдове. В связи с активным прозападным курсом Молдовы российские спецслужбы работают над свержением ее правительства, сообщила The Washington Post, изучив секретные материалы украинской разведкой. Для этого Кремль использует местную оппозицию, устраивающую в Кишиневе акции протеста против президента Майи Санду.

По данным журналистов, после того, как ее предшественник, ярый сторонник Москвы Игорь Додон проиграл выборы, ФСБ решила сделать ставку на 35-летнего Илана Шора, чья пророссийская партия возглавила прошедшие ранее в стране антиправительственные протесты. «Документы и интервью показывают, что ФСБ направила десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных компаний России для развития сети молдавских политиков и переориентации страны на Москву», — написала WP.

● Русские оказались в глубокой обороне. По данным британской разведки, российские оккупационные силы в Украине переходят в долговременную оборону на большинстве участков фронта из-за недоукомплектованности и плохой подготовки.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что в Херсонской области РФ, вероятно, усилила мобилизованными резервистами некоторые из своих подразделений к западу от Днепра (на правом берегу). Однако это произошло из-за крайне низкого уровня комплектования.

Разведка отмечает, что в сентябре русские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны разворачиваться из примерно сотни бойцов.

● У врага — почти 70 тыс. «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 700 своих военных, за минувшие сутки — 480. Такие данные на утро 28 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2640 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 5378 (+14), артсистемы — 1698 (+8), реактивные системы залпового огня — 379 (+0), средства ПВО — 192 (+0), самолеты — 272 (+1), вертолеты — 251 (+2), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1401(+3) и многое другое.

● Шойгу завершил «могилизацию» Путина. «Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется, — отчитался перед российским диктатором Путиным его военный министр Шойгу. — Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется». Дальше, мол, станут «забривать» лишь добровольцев и контрактников.

По словам Шойгу, 82 тыс. мобилизованных отправили в зону проведения «специальной военной операции» (так в РФ называют войну). Еще 218 тыс. «проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах». На многомиллионную страну нашлось аж 13 тыс. человек, которые, как уточнил министр, во время «мобилизации» пошли в армию добровольно.

● Кремль не хочет своих солдат. Большой обмен «всех на всех» пока не устраивает страну-агрессора Россию, но украинские власти работают над этим вопросом, рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

● С неба столица уже защищена? Киев получил «новое оборудование ПВО», заявил мэр столицы Виталий Кличко. И небо, по его словам, будет «более защищено». «Надеемся, что атак и провокаций с дронами-камикадзе уже не будет», — добавил мэр.

● Чтобы выбраться из мрака, нужно пару недель. На восстановление энергосистемы Киева после ударов войск РФ по объектам энергетической инфраструктуры необходимо максимум две-три недели. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, уточнивший: на сегодня дефицит электроэнергии составляет 25−50%.

● А еще Кличко сказал, что экономия электроэнергии в городе может затронуть некоторые виды общественного транспорта, однако метро останавливать не планируют.

И для финала:

● Тимошенко и Tahoe. Кирилл Тимошенко, замглавы Офиса президент, пользуется в служебных целях автомобилем Chevrolet Tahoe (это такой монументальный американский SUV), который компания General Motors передала Украине для гуманитарных целей. Об этом сообщил проект Bihus.info.

Тимошенко сообщил, что один из 50 переданных автомобилей находится на балансе Госуправделами, которое занимается ОП. Он отметил, что использует автомобиль только для поездок по регионам. Журналисты утверждают, что Тимошенко ездит на автомобиле и по Киеву.

«Эти Chevrolet Tahoe небронированные, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль», — добавил Тимошенко.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.