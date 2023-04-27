Первая попытка Пекина. Что показал телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского 27 апреля, 07:13

Состоялся долгожданный, запоздалый, но важный личный контакт лидеров Украины и Китая

У сухому залишку і виходячи з офіційних інформаційних повідомлень, серед результатів відновлення діалогу на найвищому рівні, привітання українською стороною переобрання Сі, призначення посла України в Китаї та відрядження китайського «миротворчого десанту» на чолі з колишнім послом Китаю в РФ для лобіювання припинення воєнних дій і початку переговорів про політичне врегулювання.

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Вочевидь, є спроба з боку Пекіну запобігти початку активної фази українського контрнаступу та нав’язати переговори для замороження існуючого статусу-кво на полі бою. Для уникнення двозначності у змісті телефонної розмови Сі вже зафіксував у повідомленні ключові китайські і в дечому російські наративи про «українську кризу», «підлиття олії у вогонь» та «зароблянні на війні». Блискавична позитивна реакція Кремля підтверджує підтримку путінським режимом ініціативи Сі.

Що робити українському керівництву?

Варто прийняти спецпосланця Сі, провести переговори із сесією в Бучі чи Ірпені, чіткі, прагматичні, жорсткі сигнали та бачення справедливого миру у відповідності до норм міжнародного права, Статуту ООН та загальнолюдських цінностей.

Переговори з позиції сили дають кращий результат

А тому дуже важливо, щоб у Києві з спецпосланцем Сі говорив не лише Київ, а консолідований Захід. Так само, як ми відстоюємо принцип «нічого про Україну без України», маємо бути «на одній сторінці» з союзниками і коли говоримо з Китаєм. Варто невідкладно скоординувати підходи із ключовими західними столицями, адже Лі Хуей говоритиме і з ними.

Слід відзначити підтвердження бажання Пекіна допомогти. От лише кому — Києву, собі чи Москві? Спецпосланцю Сі слід все роз’яснити так, щоб «допомогти Києву» стало єдино можливим підходом для Китаю сьогодні і на майбутнє.

І ще одне: дипломатичні контакти не мають (і не повинні) бути перепоною для планів ЗСУ щодо знищення ворога та звільнення окупованих територій України. Переговори з позиції сили дають кращий результат.

Текст опубліковано з дозволу автора

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