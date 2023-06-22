Текст для тех, кто мечтает о чем-то большем, чем Украина 22 июня, 19:49

У нас есть немало людей, которые мечтают, чтобы Украина стала чем-то большим, чем Украина. Это те люди, которым кажется, что Украина слишком маловата для их мечты

Таких людей всегда было немало, и в прежние времена они отправлялись в Санкт-Петербург, а позже — в Москву: менеджеры, военные и философы — на службу империи, писатели и певцы — за большей аудиторией. Потому что Украина маленькая для их мечты. В результате такие украинцы становились крупнейшими адептами империи, по сути, в конце внося свой вклад в угнетение своих бывших земляков.

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Есть такие люди и сейчас, но быть адептом империи сейчас не модно. Поэтому они мечтают о чем-то большем, чем Украина, потому что она маловата для их мечты.

Но здесь есть два «но».

Во-первых, Украина не маловата. Это большая страна, и вызов сделать ее богатой, справедливой и счастливой страной — это достаточно большой вызов, и не факт, что мы с ним справимся. Здесь найдется работа для всех.

Это, по сути, тот же империализм

Тем более что мир стоит на перепутье фазового перехода и остро нуждается в новых смыслах — но не таких, чтобы вместе осчастливить весь мир, а нуждается в историях успеха и прорыва, когда какая-то нация осчастливила сама себя и тем самым проложила путь другим (об этом свидетельствует опыт предыдущих фазовых переходов). Гипотеза о завершении эпохи политических наций и национальных государств не выдержала проверки реальностью — эта эпоха в разгаре, и мы боремся за наше право быть ее частью против тех, кто это право отрицает — а значит, отрицает и наше право на существование.

Во-вторых, поиск чего-то большего, чем Украина, для воплощения своей мечты — это, по сути, тот же империализм. Потому что эти другие, живущие в большем пространстве, имеют собственные мечты. Рассказывать им, как они должны жить и о чем мечтать, — это признавать свое превосходство по отношению к ним, потому что эти [ничтожные] люди могут знать о настоящем порядке и настоящих мечтах? Мы это уже видели, только с другой стороны — с позиции тех, кому «старший брат» рассказывал о правильном обустройстве и правильных мечтах. Круг замкнулся — вампир перед смертью нас укусил и превратил в вампира. Не надо дарить вампирам посмертных побед.

Поэтому давайте сначала наведем порядок в собственном доме, вместо того чтобы мечтать о том, как наведем порядок на планете. Потому что лучший способ послужить планете — показать ей действенный пример наведения порядка в собственном доме: ведь это вдохновляет и вооружает практическими подходами жителей соседних домов, близких и дальних. А мечтать о счастье всего человечества (вместо наведения порядка вокруг себя) — это или не вставать с мечтательного дивана, или железной рукой загонять человечество в счастье, потому что оно не видит своего светлого пути. Это уже было.

Текст опубликован с разрешения автора

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