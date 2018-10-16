Анатолий Пазичук

Событием №1 на этой неделе стала катастрофа российского Союза, которая в очередной раз напомнила нам о том, что космос от нас несколько дальше, чем привыкли думать многие оптимисты. Но хватало и других интересных новостей.
Думаю, вам это знакомо: к 20 годам — образование, к 30 — брак, дом, карьера, к 40 пора остепениться. Но в этой схеме есть смысл лишь в том случае, если ты знаешь, когда умрешь
Сто лет назад началась борьба за украинскую автокефалию
Рейтинг доверия президента РФ опустился ниже 40 процентов, внутри ГРУ ожидаются масштабные чистки, а ученые уже нарисовали картину скорого апокалипсиса
В преддверии президентских выборов в стране нас пугают реваншем. Но опасаться его нужно уже сейчас — ползучая контрреволюция ежедневно отвоевывает свои позиции
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
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