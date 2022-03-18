Киев ищет замену НАТО, а Альянс опасается войны с РФ 18 марта, 01:14 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 17 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Киев ищет замену НАТО. Вторжение РФ в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть проверена, а у НАТО нет сил, чтобы остановить главу Кремля. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП, в интервью польскому изданию Wiadomości.

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● «Правда состоит в том, что самый большой военный альянс в истории человечества не производит впечатление на Кремль. Все эти разговоры о том, что НАТО приближается к границам России, — это лишь трюк, пропаганда для россиян на внутреннем рынке, чтобы оправдать их нападение на Украину и другие страны», — сказал Подоляк.

● Советник главы ОП подчеркнул, что Украина хочет завершить войну, «построив новый альянс, который будет достаточно крепким, чтобы остановить Россию, если она захочет снова на кого-нибудь напасть». И это, мол, не должен быть такой документ как Будапештский меморандум, а конкретное соглашение, отвечающее всем нормам международного права.

● Зеленский откровенно поговорил с немцами. Нынешних санкций против РФ мало, чтобы остановить войну. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в ходе видеовыступления перед Бундестагом. Он напомнил, что Украина обращалась к Европе с просьбой ввести против РФ превентивные санкции, но ощутила сопротивление. Киев предупреждал и об опасности газопровода Северный поток-2 как оружия и подготовки к большой войне, но слышал в ответ, что «все-таки это экономика».

● «Когда мы спрашивали вас, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, быть в безопасности, получить гарантии безопасности, мы слышали в ответ: такого решения на столе пока нет и в ближайшее время не будет. Как и кресла для нас за этим столом. Как вы медлите и сейчас с вопросом о вступлении Украины в Евросоюз. Если честно, для некоторых это политика. А на самом деле — это камни. Камни для новой стены», — подчеркнул Зеленский.

● НАТО не готово воевать с РФ. НАТО не будет рисковать эскалацией войны в Украине путем военного вмешательства, сказав категорическое «нет» развертыванию миссии Североатлантического союза. Об этом канцер Германии Олаф Шольц заявил во время пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом после выступления Владимира Зеленского в Бундестаге.

● По словам Шольца, ФРГ продолжает вносить свой вклад, предоставляя Киеву различную помощь, в частности и вооружение. «Основной обязанностью Альянса является обеспечение безопасности всех членов. Судьба людей в Украине глубоко трогает нас. Поэтому войну нужно закончить быстро и дипломатическим путем. Путин несет ужасные страдания и смерть для народа Украины… Мы с Украиной», — сказал немецкий канцлер.

● Готовят встречу Зеленского и московского диктатора. Президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами. Заявивший этом Михаил Подоляк, советник главы ОП, уточнил: место переговоров не имеет значения и может быть любым, кроме РФ. По его словам, организацию встречи могут начать в ближайшие недели, как только делегации закончат работу над мирным соглашением.

● Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором, предложив тому проводить переговоры по перемирию в Турции.

● Кремль отказался выполнять решение суда ООН. В Кремле отказались выполнять вчерашнее решение Международного суда ООН, потребовавшего прекратить вторжение в Украину. «Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как „согласие сторон“. Здесь никакого согласия быть не может», — заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора.

● РФ запугивает Боснию примером Украины. Босния и Герцеговина имеет право решать, быть ли ей членом НАТО, заявил российский посол в этой стране Игорь Калабухов. Но, как добавил он, Москва «оставляет за собой право реагировать на такую ​​возможность». «На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», — заявил Калабухов.

● Враг систематически терроризирует мирных жителей. В городах вокруг Киева оккупанты систематически применяют насилие против мирного населения. «Если раньше такие случаи были единичными, то сейчас ситуация ухудшилась», — сказал Алексей Арестович, советник главы ОП.

● По словам Арестовича, армия врага намеренно уничтожает украинское население: «Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки».

● В Москве полетели головы. Управление военной контрразведки вражеской ФСБ задержала замначальника Росгвардии РФ Романа Гаврилова. Об этом сообщил Христо Грозев, журналист-расследователь Bellingcat. «Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск РФ, понесшее огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ», — написал он в Twitter.

● Гаврилов ранее работал в ФСО, службе безопасности российского диктатора Владимира Путина, отметил журналист.

● Грозев уточнил, что причина задержания неясна. По словам одного источника, Гаврилова задержали за «утечку военной информации, повлекшую гибель людей». А два других источника утверждают, что причина — «расточительная трата топлива».

● Бред диктатора. Белорусский диктатор Александр Лукашенко выдал такое: президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять предложения РФ на счет мира. «Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, — абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились, и Зеленский подписал с Путиным этот договор», — заявил он.

● При этом Лукашенко считает: если Зеленский не согласиться на план Путина, тогда «в скором времени ему придется подписать акт о капитуляции».

И еще:

● В лихорадочном поиске друзей Москва вспомнила о КНДР. РФ стоит снять санкции с КНДР, так как они могут «совместно выполнять глобальные задачи». Такую мысль озвучил Казбек Тайсаев, замглавы комитета госдумы по делам СНГ: «Я считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции».

● Китайцы успокаивают Украину. Китай никогда не будет нападать на Украину, заявил Фань Сяньжун, посол Китая в Украине. «Мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более $3 трлн. Мы готовы помочь вам развиваться», — сказал он. И добавил, что Китай и Украина — стратегические партнеры.

● Президент США Джо Байден 18 марта обсудит войну страны-агрессора против Украины с главой Китая Си Цзиньпином. В Белом доме назвали планируемый разговор «частью постоянных усилий по поддержке открытых каналов общения между Соединенными Штатами и КНР».

● Китай несет ответственность за использование своего влияния на российского диктатора Владимира Путина для прекращения войны, которую РФ начала против Украины. Об этом за день до разговора лидеров США и КНР заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

● Киев надежно прикрыт. Оккупанты не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, поэтому прибегают к террористическим актам, заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Но остается вероятность того, что враг пойдет на штурм столицы.

● Спикер подчеркнул, что оборона Киева — стратегическая задача всего государства, к ней привлечены лучшие подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил спецопераций ВСУ.

● В результате вражеского артобстрела города Мерефа Харьковской области, который произошел ранним утром 17 марта, погибли 21 человек и 25 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

● Ошеломляющие потери врага. В Пентагоне заявили, что ошеломляющие потери российских оккупационных войск в Украине могут разрушить волю к продолжению боевых действий, написало The New York Times. По консервативной оценке разведки США, потери РФ в Украине составили 7 тыс. погибших и 14−21 тыс. раненых. Это больше, чем общее количество американских военнослужащих, погибших за 20 лет в Ираке и Афганистане.

● По словам официальных лиц США, эти огромные потери всего за три недели боев отразились на боеспособности россиян. В Пентагоне отмечают, что 10-процентный уровень потерь для одного подразделения, включая убитых и раненых, делает его неспособным выполнять боевые задачи.

● Минус 14 тыс. По официальным данным, за время войны войска оккупантов потеряли: личный состав — около 14 тыс. человек; танки — 444; боевые бронированные машины — 1435; артиллерийские системы — 201; реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 72; средства противовоздушной обороны (ПВО) — 43; самолеты — 86; вертолеты — 108. И так далее.

● Оккупанты с начала войны запустили по Украине более тысячи ракет, сообщил CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Минобороны США.

● Театр выдержал бомбардировку. Несмотря на вчерашнюю бомбардировку оккупантами драмтеатра в Мариуполе (ставшего крупнейшим укрытием для гражданских в осажденном городе), прятавшиеся там мирные жители сумели выжить, сообщил народный депутат Сергей Тарута. «После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят в живых!» — написал он.

● От Байдена требуют дать Украине МиГи. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в Сенате проект резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена содействовать предоставлению Украине истребителей МиГ-29 и систем ПВО. «Это станет подспорьем для украинского народа и их военных. Это станет ударом для Путина. Если мы сделаем это в ближайшее время, я думаю, это действительно может помочь разрешить этот конфликт», — заявил Грэм.

● Проект резолюции пользуется поддержкой широкого круга сенаторов-республиканцев и Линдси Грэм уверен в его принятии в случае голосования.

● Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, призывающую ООН установить бесполетную зону над Украиной.

● Словакия готова дать систему ПВО. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна пока не давала согласия на поставку в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300. Но готова это сделать, если получит альтернативу (так как иных комплексов ПВО у нее нет).

● Надь заявил о необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что истребители МиГ и ЗРК С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации «практически невозможно».

● Следующей целью Кремля станет Молдова? Жители Молдовы опасаются, что страна может стать следующей целью России, так как посольство РФ просит молдаван присылать примеры «дискриминации» или «актов насилия». Об этом сообщил Sky News.

● Канада ввела санкции против белорусов-пособников Путина. Канада вводит санкции против чиновников режима Лукашенко из-за их причастности к полномасштабному вторжению РФ в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли. Новые ограничения касаются 22 высокопоставленных должностных лиц минобороны Беларуси, которые позволили своей стране стать «стартовой площадкой» для российского вторжения.

● Российские суда вскоре не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять все свои продукты и сервисы в РФ, а именно — электронные навигационные карты.

● Олигархи из РФ уже открыто возмущаются Кремлем. Совладелец Rusal Олег Дерипаска вновь призвал к миру и сделал резкое заявление о ситуации в РФ. Комментируя публикации о том, что он может стать главой Центробанка РФ, он написал, что не планирует занимать госдолжности. Но заявил, что сделает все возможное и невозможное, чтобы Россия больше не попадала «в такую засаду». Для этого, по его словам, среди прочего нужны: мир; распустить весь Газмяс и закончить госкапитализм; начать все заново.

● После нападения РФ на Украину Дерипаска оказался в широком списке бизнесменов и чиновников, которые попали под санкции США, Великобритании и Канады.

● S&P Dow Jones Indices 31 марта исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов.

● Бессильны против диктатора? Российский олигарх Михаил Фридман пожаловался на европейские санкции и заявил Bloomberg Businessweek, что не может повлиять на Владимира Путина в вопросе прекращения войны с Украиной.

● «Если люди, которые у власти в ЕС, считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у нас у всех большие проблемы. Значит, те, кто принимает это решение, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего», — заявил Фридман.

● Фридман считает введенные в отношении его и Альфа-Банка санкции не логичными. В то время как ЕС лично ударил по бизнесмену общими санкциями, США и ЕС ограничили только способность Альфа-Банка привлекать заемное или акционерное финансирование на срок более 14 дней.

● Nestle остается кормить и финансировать РФ. Премьер Денис Шмыгаль не смог убедить компанию Nestle свернуть работу в России. «Поговорил с CEO Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания», — написал Шмыгаль в Тwitter.

● Премьер уверен, что рабочие места и налоги, которые уплачены в бюджет страны-террориста — это финансирование убийств беззащитных детей и женщин. «Надеюсь, Nestle изменит свое решение», — резюмировал Шмыгаль.

● Nestle — крупнейший в мире производитель продуктов питания. Штаб-квартира находится в Швейцарии. В России у нее есть 7 фабрик по производству продуктов питания, сладостей и кормов для домашних животных.

И для финала:

● PayPal пришел в Украину. Международная электронная платежная система PayPal полноценно заработала в Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказал, что теперь можно делать покупки в Интернете, перечислять средства и выводить деньги на украинские банковские карты.

● «Подвязывайте ваши карты Visa и Mastercard и пользуйтесь уже сейчас. Спасибо команде, что так быстро отреагировали на нашу просьбу и поддерживаете украинцев во время войны», — написал Федоров в ФБ.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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