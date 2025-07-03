О связи между производительностью и зарплатами

Хорошо быть экономистом (даже блиндажным) и знать, что твоя зарплата (в тылу, конечно, а не в армии) зависит не от правительства, а от твоей собственной производительности

Эта связь между производительностью и зарплатами была установлена еще в конце XIX в. американским экономистом, профессором Columbia University Джоном Бейтсом Кларком, который формализовал теорию предельной производительности. Она утверждает, что заработная плата определяется производительностью труда.

Основной идеей Кларка было: на конкурентных рынках каждый работник получает заработную плату, равную прибавочной стоимости (продукции), которую он создает, то есть его предельному продукту.

Поэтому я старался максимально устранить из своего расписания всевозможных «воров времени« (прокрастинация, пустые разговоры, бесцельные совещания, перерывы на сигареты, проректоры и вице-премьеры) и максимизировать в своем портфеле новые инновационные продукты, которые дают возможность зарабатывать монопольную ренту, пусть и временно.

Что касается национальной политики производительности, в Financial Times Майкл Стрейн — автор, директор по исследованиям экономической политики в Американском институте предпринимательства American Enterprise Institute — цитирует свою статью 2016 г.:

«Учитывая прочность связи между оплатой труда и производительностью, важно, чтобы государственная политика пыталась сделать работников, особенно низкооплачиваемых, более продуктивными. Следует ввести политику повышения квалификации и обучения, доступного для работников, например, реформы системы среднего образования и расширения программ профессионального обучения и других форм обучения на рабочем месте. Субсидии на заработки должны быть расширены, чтобы привлечь больше людей в рабочую силу. Также следует учитывать политику поощрения инвестиций в бизнес. Следует устранить регулирование рынка труда, которое является барьером для работников и снижает качество соответствия между работниками и рабочими местами.

(Попутно напомню, что на нашем рынке труда до сих пор действует Трудовой кодекс УССР, который является моим ровесником с 1971 г. и который был создан, когда еще никакого рынка труда в УССР не было.)

А политики должны быть уверены, что меры по повышению производительности работников приведут к более высокой оплате труда", — завершает Стрейн.

