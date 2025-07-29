Могут ли люди старше 50 лет быть пригодными воевать

Три года назад в разговоре, где нас было больше, чем двое, городской голова Львова Андрей Садовый выразил скепсис, могут ли люди старше 50 вкладывать необходимый уровень энергии на требовательной публичной должности. (Очевидно, он имел в виду не себя:)

Я рад, что львовский же ТЦК не соглашается с мэром города и считает, что люди старше 50 лет могут и должны держать оружие. ВЛК после, скажем так, непридирчивых исследований, признало меня годным.

Шеврон Хартии не продается в магазине военной символики. Для того, чтобы его получить, после БЗВП нужно пройти еще 2-недельный адаптационный курс, который завершается 5-километровым «Забегом на шеврон», последние 2,5 км — по очереди неся на носилках «раненого».

День перед тем есть марш-бросок на 7 км в полном снаряжении (оружие, бронежилет, РПС, каска) с относительно тяжелым рюкзаком. Не трудно было предположить, что где забег и марш-бросок, там и копание окопа. Облегчения даются людям с болезнями спины и коленей, но не по возрасту.

Наши храбрые воины на передовой делают это ежедневно

Желая пройти эти испытания достойно, несмотря на самый старший возраст во взводе, я начал готовиться к ним, еще ожидая перевода из другой бригады, к которой я был прикомандирован изначально. Мой вес был близок к норме еще со времени моей работы в Кабмине, когда я похудел на 12 кг, но желательно было сбросить еще 4 кг. Я регулярно бегал свои 3 км, занимался атлетическими упражнениями в спортзале и летом несколько раз в день переплывал Десну уже несколько десятилетий. Но пандемия и начало войны несколько снизили эту регулярность. Ее нужно было не только восстановить, но и интенсифицировать.

Недавно я увеличил беговую дистанцию с 3 км до 4 км (после получасовой йогической разминки и заминки) и начал завершать 40-минутные силовые упражнения в спортзале 10-минутным бегом на беговой дорожке в кардиозоне 2. Все это 2−3 раза в неделю.

То есть ничего особенного, никаких марафонов или IronMan-ов. Нормальные физические нагрузки, просто немного регулярнее, немного дисциплинированнее и немного интенсивнее.

Еще и благодаря строгой, но совсем не драконовской диете, за месяц ожидания, я сбросил 5 кг, вернулся в норму и был значительно лучше готов к адаптационной программе, где я сбросил еще 4 кг. Но в этом уже не было ничего драматического. Снижение веса плюс трехнедельное отсутствие алкоголя и кофе привели к снижению пульса в состоянии покоя с привычных и вполне неплохих 62−64 до приятно-неожиданных 53−56.

Что касается других элементов базовой военной подготовки: многие организации проводят для своих работников обучение домедицинской помощи. Это хорошо. Этому нужно учить всю страну. Также, наверное, страну нужно учить как вести себя под дронами, например, как не стать приоритетной целью для них. Нужно показывать, какие на вид мины и как они работают. Как обустроить окоп (как его копать — это наука не сложная, все зависит от почвы, но важная, особенно для воспитания смирения). Стоит вспомнить из 6-го класса географии понятие азимутов и овладеть понятием пара шагов.

Ну и я жалею теперь, что несколько лет назад не воспользовался приглашением приехать на полигон и восстановить умение стрельбы из автомата. Если бы я это сделал, то сэкономил бы немного времени и нервов своим недавним инструкторам, которым я очень благодарен за их боевой опыт и за терпение.

Правильно делают те города, которые приоритезируют и трансформируют военно-патриотическую подготовку в средних общеобразовательных школах.

Я понимаю, что это сообщение, возможно, диссонирует с летним «чилом», но если мы хотим выжить и развиваться как независимая страна, нам жизненно необходимы эти элементы идеологии и практики Тотальной Обороны (как это называют в Сингапуре), начиная с физической подготовки и здоровья.

Видео с забега и фото из свежевыкопанного в 35-градусную жару окопа есть, но обнародовать не буду. Потому что это только обучение. Наши храбрые воины на передовой делают это каждый день не для фото. За что им большая благодарность.

