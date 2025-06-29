Когда становишься решением, а не проблемой. Что я сделал

Не хочу лишнего пафоса, но я решил быть 1/30 000 решения, а не 1/30 000 проблемы. О чем вы говорите?

Меня уже давно тошнило от этих оскомисто-сладких прогнозов о триллионе ВВП, $350 млрд ожидаемых иностранных инвестиций, перемирии летом 2025-го и регулярных тостах в дальнем тылу за победу.

Еще в марте на страницах The New York Times прочитал нечто гораздо близкому моему пониманию ситуации: «Кремлевские инсайдеры, которые знают Путина годами, сходятся в одном — тот полюбил войну и больше не может представить себе будущего без нее. Зато его план заключается в том, чтобы вбить клин между Украиной и США, воспользоваться очевидным дружелюбием Трампа, дабы улучшить отношения с Америкой и поддерживать военную машину в рабочем состоянии.

Путин не отказался от своей первоначальной цели: захватить Киев и свергнуть президента Зеленского. Нестабильность американской поддержки Украины — наряду с небольшим, но стабильным прогрессом на поле боя и общим превосходством России в ресурсах — делает эту мечту более правдоподобной, хотя до сих пор нереальной".

Инстинкт выстраивается действиями, а не разговорами или тостами

9 июня Дмитрий Песков заявил о российском наступлении на территории Днепропетровщины для создания «буферной зоны».

Впоследствии в Financial Times сообщили, что «на совещании в Кремле по вопросам экономического развития Путин заявил, что до 60 000 россиян ежемесячно „добровольно идут“ в армию — это вдвое больше, чем примерно 30 000 украинцев, которых, по его словам, мобилизуют. Некоторые аналитики считают обе цифры несколько завышенными».

Не хочу лишнего пафоса, но я решил быть 1/30 000 решения, а не 1/30 000 проблемы.

В этих условиях крайне актуальной и не только для меня считаю, по меньшей мере, двухнедельную БВВП (базовую военную подготовку), которая вскоре должна у меня начаться.

Еще несколько лет назад я предлагал государству идею «умной мобилизации», которая учитывала бы пять переменных: военно-учетную специальность призывника; время, прошедшее после получения этой специальности; актуальный спрос на эту специальность в Силах обороны; здоровье призывника и уплаченные им/ней налоги. Решение ТЦК по призыву должны были бы сообщаться через Резерв+. Но эта модель оказалась пока слишком сложной.

Должен признать, по меньшей мере одним процессом, критическим для ее выживания, государство овладело и делает его достаточно продуктивно: призыв новых воинов в Силы обороны. Оно делает его где-то примерно как и я, когда сталкиваюсь с сильным стрессом и цейтнотом: устранение всех лишних переменных, и сфокусированность только на одном. В этом случае государство фокусируется только на численности новых мобилизованных. Точка.

Похоже на то, что твой возраст (если до 60), твои доходы, а следовательно, и твои налоги, твоя экспертиза, твое здоровье — это сейчас те самые «лишние» переменные, которые ТЦК не рассматриваются. Двери бусика закрылись, бусик заехал на территорию ТЦК — за ним закрылись ворота и +1.

Когда меня спрашивают, как ведут себя работники ТЦК, отвечаю, что закален нынешним Министерством образования в лице заместителя министра. По сравнению с ним работники ТЦК — самые добрые люди.

Я сейчас помогаю своей роте документировать мобилизованных, которых прошло через нас за последние недели много десятков. И склоняю голову перед этими людьми. Спокойные. Достойные своего долга. Они не прятались где-то по закоулкам. Они работали. Водителями или лесорубами. Трактористами или строителями. У многих из них нет в телефоне Дії. Некоторые до сих пор не имеют банковской карты. Другие, наоборот — кроме Дії, еще и Strava и занятия спортом на свежем воздухе. Они не искали бронирования или отсрочки. Не поднимали контактов, которые могли бы им помочь в этой ситуации.

Последние годы я часто с восхищением говорил о более чем 40-летней идеологии тотальной обороны Сингапура, крошечной страны-города, зажатого между двумя большими странами с не самыми дружественными намерениями, мягко говоря.

Тотальная оборона Сингапура состоит из шести аспектов: военного, гражданского, кибер-, экономического, социального и психологического, о котором я процитирую: «Психологическая оборона — это воля и решимость защищать наш образ жизни и интересы, а также боевой дух, чтобы вместе преодолевать вызовы. Способность преодолевать угрозы, которые возникают перед нами, зависит от коллективной воли народа, решимости отстоять страну во время давления сил (которые подрывают наши национальные интересы) и нашего боевого духа давить дальше и вместе преодолевать кризисы. Это ментальная оборона. Этот инстинкт базируется на сильной общей идентичности, гордости за нашу нацию и понимании того, что мы должны делать, дабы обеспечить нашу безопасность, выживание и успех».

Инстинкт выстраивается действиями, а не разговорами или тостами.