Что надо понимать о патрульной полиции после теракта в Киеве

То, что произошло в Голосеевском районе Киева, невозможно оправдать никакими словами, стрессом или растерянностью. Полицейские, прибывающие на место опасности, должны действовать профессионально, быть рядом с людьми и сделать все возможное для их защиты.

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Ответственность должны нести конкретные люди, их руководители и должностные лица, которые должны объяснить, почему подготовка, протоколы и командование не сработали в критический момент. Но эта ответственность не должна превращаться в уничтожение всей патрульной полиции как институции.

Эти двое виновны. И да, они часть патрульной полиции. Но это не вся патрульная полиция.

Эти двое виновны. Но это не вся патрульная полиция

Мне, как человеку, который был на государственной службе, хорошо понятно, как легко в такие моменты общество переходит от справедливого гнева к желанию раздавить все вокруг, потому что так проще, быстрее и эмоционально приятнее.

Но это не всегда делает нас сильнее, не всегда дает справедливость и часто оставляет после себя сожженную землю вместо исправленной системы.

Я не ищу аргументов для оправдания провала. Их нет. Это большая трагедия, и за нее должны понести ответственность. Я против амнезии, в которой за несколько часов можно стереть все, что было сделано годами, оставив только один страшный эпизод, будто до него не было службы, войны, спасенных людей, ночных вызовов, эвакуаций, обстрелов и ежедневной работы, которую никто не видит, пока она не ломается.

Просто, чтобы всем нам напомнить.

Прямо сейчас полицейские не только патрулируют улицы, но и воюют. Тысячи людей из системы полиции привлечены к отпору российской агрессии, среди них есть и подразделения патрульной полиции. Поэтому фраза о том, что вся служба якобы одинакова, звучит не просто несправедливо, а унизительно по отношению к тем, кто сейчас держит оружие не на городской улице, а на фронте.

Я бы не хотел, чтобы мы забывали Мариуполь и другие города, которые оказались в оккупации или в окружении, и где среди последних оставалась та самая патрульная полиция. Когда вокруг уже были осада, руины, раненые, холод, разбитые больницы и распад нормальной жизни, они эвакуировали людей, помогали гражданским и выполняли работу, которая давно вышла за рамки обычных инструкций.

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Рапорт главы патрульной полиции Евгения Жукова является логичным и честным актом ответственности руководителя, который не прячется за формальностями и не делает вид, что ничего не произошло. Именно это отличает живую систему от старой совковой практики, где любой провал пытались замолчать, размыть или переложить на кого-то ниже.

И стоит помнить, что Жуков — не случайный человек из кабинета и не чиновник, который всю жизнь прожил между совещаниями и папками. Он человек войны и фронта, офицер 79-й бригады, киборг, один из тех, кем мы гордились десять лет назад за оборону Донецкого аэропорта.

Я очень надеюсь, что его рапорт не примут не потому, что ничего не произошло, а именно потому, что произошло что-то настолько серьезное, что системе сейчас нужны не показательные жертвы для успокоения общественного гнева, а люди с опытом, авторитетом, памятью войны и способностью заставить эту службу сделать правильные выводы.

Важно не перепутать ответственность с публичным уничтожением.

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Текст опубликован с разрешения автора