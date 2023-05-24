Устоит ли украинская ПВО? Что показали ночные атаки России 24 мая, 07:13 NV Премиум

Сможет ли украинская ПВО и дальше справляться с российской авиацией, включая удары ракетами и беспилотниками?

В недавних комментариях по поводу российско-украинской войны преобладали четыре вопроса.

Во-первых, когда начнется украинское контрнаступление? Президент Зеленский призвал к терпению, так как ждет новых поставок оружия с Запада. Его недавние визиты в Италию, Германию, Францию ​​и Великобританию принесли несколько впечатляющих обещаний о поставке снаряжения и боеприпасов, и союзникам в свою очередь дали понять, что украинцы готовятся к наступлению, которое может быть не коротким и резким, а затяжным.

Видео дня

Во-вторых, когда же закончится долгая битва за Бахмут? Российские оккупанты прокладывали себе путь к окончательному захвату города, улица за улицей. Что именно будут делать вагнеровские наемники с этим полностью разрушенным городом, неясно, так как российские регулярные части отошли на более защищённые («выгодные», по их выражению) позиции, а украинские силы продвигаются по флангам. Евгений Пригожин, поднявший вагнеровский флаг над обезлюдевшими развалинами Бахмута, но которому некуда дальше двигаться, возможно, не имеет такого серьезного исторического значения как Наполеон и его армия, застрявшие в пустой и сожженной Москве в 1812 году. Но и тот, и другой демонстрируют, насколько то, что на первый взгляд кажется военной победой, может оказаться дорогостоящим, бессмысленным и, в конечном счете, контрпродуктивным.

В-третьих, что затевает Пригожин? Его гневные видео не только усугубляют его споры с Министерством обороны России о том, кто виноват в неудачах России в Бахмуте и вокруг него, а также в гибели его солдат, но, похоже, приближаются к тому, чтобы бросить вызов Путину. Это чисто пригожинское дело или говорит о более широких спорах среди российской элиты о ходе войны и дееспособности руководства? Конечно, все это не очень хорошо выглядит с точки зрения единоначалия.

Четвертый вопрос, которому посвящен этот текст: сможет ли украинская ПВО справиться с российской авиацией, включая удары ракетами и беспилотниками?