Андрей Пастушенко

Путинская вертикаль власти впервые проигрывает войну. И не блоку НАТО или США, а одному россиянину — Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram
Вашингтон дал понять, каким станет будущее отношений с РФ, баски сложили оружие, а армяне продолжают сражаться за свободу
Без реального статуса Крым можно вернуть, но возродить не получится
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
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