Неужели мы выбрали бедность?

Как удивительно метко заметил президент Израиля Шимон Перес на своем выступлении в Ялте 2011 года (в рамках Yalta European Strategy): «Уже нет национальных экономик, только глобальная. Есть национальная бедность, и если вы хотите остаться бедным, вы можете сделать это как отдельная страна. Но если вы хотите двигаться вперед, вам надо выходить на глобальный рынок, присоединяться к нему».

Украина, как государство, никак не может нащупать эти места стыковки с внешним миром.

Что же тогда здесь удивительного, что люди частным порядком, массово, где только могут, выходят на международную орбиту и уносятся в космос. Всякий в свой космос: кто на Запад, кто на Дальний или Ближний Восток.

Это не тренд последних 3-4 лет. Это история Украины, по меньшей мере, 27 лет. Ну и конечно это не только украинский путь. Это вообще история восточно-европейского региона. Транзитная зона цивилизации.

Это не тренд последних 3-4 лет. Это история Украины, по меньшей мере, 27 лет

Когда моя дочка готовилась к поступлению в вуз (2013 год) мы всей семьей ездили в разные топовые институты и университеты Киева на дни открытых дверей.

Рекламируя свое учебное заведение, все без исключения говорили, что это реальная возможность уехать. То есть получить классную профессию, образование и свалить.

Конечно, они преувеличивали, искусственно раздували свой потенциал. Если не имели ввиду свалить в Рязань.

Неужели мы сделали ставку на бедную национальную экономику? Хотя я и сам не понимаю, кого имею ввиду, когда говорю "мы".

Это вероятно вывод: наш, коллективный, бессознательный.

Один мой друг, предприниматель готовится к выезду "туда". Знаете, с чего он начал? Он прекратил пересекать двойную осевую даже в спальных районах, и стал держаться не выше планки дозволенной скорости. Так он ломает свои закостенелые привычки. Как он мне пояснил: там такой стиль уже не пройдет.

Разумеется, это не все, что ему нужно для смены климата. И он готов к большим переменам. Там. Мотивов что-то менять в себе здесь у него мало. Они есть, но их мало.

Впрочем, и это не легкий хлеб, требующий храбрости.

Помните, как говорил Маргадон из Формулы любви, когда покидал Россию: "Для бегства у меня хватит мужества!"

Опубликовано с разрешения автора

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