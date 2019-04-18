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Пасха Парижа – от смерти к жизни

Сегодня, 14:03
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Что означает наша боль, когда мы смотрим, как огонь уничтожает храм, которому девять веков?

Місце молитви. Пресвята Мати. Намолений храм, який для мене, як і для мільйонів, став місцем особливих духовних переживань. Але йдеться не про мене, а про нас всіх – про церкву, про цивілізацію, про спасіння. Що означає, коли, один з найвідвідуваніших храмів світу у вогні? В суспільстві, в політиці, в церкві, в Україні і світі стільки розбиття, умертвлення, каліцтва.

Що означає наш біль, коли ми дивимося, як вогонь нищить храм, якому дев'ять століть? Втрата неймовірна, але ніяк непоправна. Світова реакція свідчить, що незважаючи на наш раціоналізм, деконструкцію і десакралізацію, значимість і необхідність символів не втрачена.

Критичність раціональної доби не толерує міфу, притчі чи казки: кохання – не більше, ніж секс, освіта – інструмент для здобування грошей, гроші – інструмент для здобуття влади. Символи мали би лишитись десь в минулому, у некритичній, органічній, наївній добі. Це вже не ми. Чому? І чи справді? Мабуть ні, бо вічне не вмирає, бо дух живе і дає нове життя. Таким є символ святості, Божої присутності, гостинності, Його господа, наш — у Нього — дім. Там ми хочемо бути. Сьогодні, у цей тиждень Страстей...

Наш сьогоднішній жах – це парадоксальний коментар, відсіч культурі одноразовості 

Символ же переносить нас до глибинних змістів. Він не самодостатній, не вичерпаний, не опанований нашими силами, смислами, апетитами чи владою. У ньому завжди продовження. Ми не затримуємося на ньому, бо він переносить нас далі, до іншого, до нового. Він відкриває врата таїнства—від смерті до життя. Крізь сльози втрати радію, що символ промовляє, навіть у своїй смерті, властиво, зокрема у ній. Він сколихнув увесь світ. Святе на виду. Ви є цього свідками. Так воно й буде в цих днях страстей. Втрата тотальна. Смерть ганебна. Любов безумна. Пасха Господня в Парижі, але так може бути всюди.

Багато хто вважав, що все втрачено, все пропало. Шокувало і обурювало те, що святині гірше, ніж знищені – позбавлені значення і змісту. Позбавлені свідків, живих людей. Не цілком так. У серці щемить мільйонам. Храм, в якому я знаходив теплий притулок, іконічна серцевина в секулярному Парижі, сьогодні як ніколи привернув увагу світу. Ще ніколи в його історії стільки людей не задивлялись на нього, прагнучи бути там, разом. Бути свідками цієї Пасхи. Бути з чим? З каменем, мистецтвом? Чи бути з кимось, з джерелом життя? Він живе, і як фенікс з попелу востане —в Пасці.

Те, що трапилось, жахливе, але в глибині душі я переконаний, що це потрясіння епохальне і доленосне. Воно промовить до душ, посіє в серцях запитання: «Чому те що сталося так бринить, бентежить і болить? Що в попелі цієї пожежі? Що прагнемо віднайти, відновити, оживити?» Нотр-дам востане і відновиться віра. Бо Він востав. Про це пророкує навіть президент, конституційний скрупульозний захисник раціоналістичного, радикально світського, laïcité. Бо без нього, без неї, без Її храму, без тої віри, немає краси, ні глибини, ні правдивого життя.

Наш сьогоднішній жах і переживання – це парадоксальний коментар, відсіч культурі одноразовості і споживацтва. Ми враженні, що пропадає щось вічне, помимо наших щоденних звичаїв і рефлексів. Якщо вона пропаде, чи не пропаду я. Ми так прагнемо вічності, бо ми для неї створені.

Пережитий світом шок – це заклик до подвигу, до сумлінної праці, до тривалої Хресної Дороги, яка провадить до Воскресіння, до вічного правдивого життя. В цю ніч світ прокинувся. Навряд чи всі до кінця зрозуміли, що побачили, але пережили щось всі та й будуть думати, молитись. І відбудовувати. Не вперше. І не лише храм. А церкву. Цивілізацію краси, жертовності, любові. Бо храм – це символ. Символ несе далі і вглиб. За ним – таїнство. За ним – спасіння. За ним – вічність.

Життя здобувається Смертю, яка долає смерть. Де сокрушені сили ада, проявляється Божа слава, до якої у цих днях запрошує нас Господь і його Пресвята Мати – Notre Dame. І дім, з вірою, нас покликано, не сумніваймось!

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