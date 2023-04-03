Какова должна быть стратегия по УПЦ МП 3 апреля, 19:13 Эксклюзив NV

Государство должно возобновить контроль над Киево-Печерской лаврой

В России, безусловно, события вокруг УПЦ МП будут использовать в качестве еще одного аргумента новых информационных кампаний, которые они проводят, кстати, за рубежом активно сейчас, что якобы в Украине притеснения, как они говорят, наиболее популярной церкви в Украине. Это не совсем уж соответствует действительности, но тем не менее вот они акцентируют внимание на этом. Они подключают к этой кампании определенные структуры ООН, давно уже играющие в условный нейтралитет, когда речь заходит о правах человека, и на один уровень ставят и страну-агрессора, и страну, которая является объектом агрессии.

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Проблема, на мой взгляд, ситуации вокруг Киево-Печерской лавры в том, что была попытка, я бы сказал, лобовой и неподготовленной атаки взять сразу Киево-Печерскую лавру, отобрать у УПЦ МП и все будет хорошо. Видать, не все хорошо, и та сторона была более подготовлена, они оказали организованное сопротивление, громкую акцию протеста и продемонстрировали, что не будут уходить просто так. А вот государственные органы оказались к этому не готовы.

Поэтому я думаю, что нужно сейчас просто подготовить (возможно, непублично), но четкую стратегию дальнейших действий. Государство должно восстановить контроль над Киево-Печерской лаврой, но делать это так, чтобы снять сейчас напряжение информационное, общественное напряжение вокруг этого «объекта», постепенно восстановить там религиозную справедливость и вообще продумать в дальнейшем свою стратегию взаимоотношений с УПЦ МП. Надо выставить четкие условия, как они должны жить дальше.

Всех одиозных промосковских персонажей они должны убрать сами

А вот такие одиозные персонажи, как Павел Лебедь, известный в народе как Паша-Мерседес, должны отсекаться, и это должна сделать сама церковь, если они хотят, чтобы их не ассоциировали с Москвой, с московским патриархатом. Всех одиозных промосковских персонажей они должны убрать сами, а пока они наказывают тех, кто переходит в ПЦУ. И обратите внимание, тех, кто на оккупированных территориях переходит на сторону врага, они не наказывают почему-то, а наказывают тех, кто, наоборот, переходит на сторону Украины. Так что нужна четкая стратегия и тактика действий, дабы это происходило, скажем так, не очень конфликтно, но последовательно, системно, чтобы господствовали интересы государства и национальной безопасности.

С УПЦ МП нужно вести разговор, но сейчас в условиях войны надо четко выдвинуть конкретные требования, что нужно предпринять — не просто формальное дистанцирование от московского патриархата, а жесткий четкий разрыв. Также нужно убрать наиболее одиозных персонажей, которые сейчас возглавляют не просто там приходы, а епархии в отдельных регионах, которые тоже ассоциируются с влиянием именно Москвы в Украине. Вот это должны сделать люди, отвечающие за религиозное направление государственной политики.

Что касается Павла Лебедя, то он, на мой взгляд, все же был такой символической и организационной фигурой, которая сопротивлялась в Киево-Печерской лавре. Поэтому изолировать его в статусе домашнего ареста — это тоже попытка снизить напряжение, нейтрализовать ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Сработает ли это — посмотрим. Но еще раз настаиваю, даже подчеркиваю: государственные органы должны действовать скоординированно, а не так, когда мы видим такие безжизненные попытки Министерства культуры, а Национальная полиция почему-то находится в стороне.

Я не призываю, чтобы они использовали силу, нет, здесь нужно действовать гибко. Но они знают, как и что нужно делать в таких ситуациях, как организовать охрану, порядок на соответствующих объектах, а не просто наблюдать. У меня большое подозрение, что в некоторых государственных учреждениях у нас остается немало скрытых, латентных поклонников УПЦ МП.

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