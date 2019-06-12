Парубий подписал «капут» Зеленскому Сегодня, 20:14

Чем жила страна 12 июня 2019 года

Парубий подписал «капут» Зеленскому. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект, предусматривающий процедуру импичмента президента.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Сегодня подписал Закон Украины #1098 „О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины“ и передал его на подпись Президенту Украины», — уточнил Парубий.

6 июня закон во втором чтении одобрила Рада. А в первом чтении его приняли еще 25 апреля. В паузе в проект подали более 1,6 тыс. правок.

Закон должен урегулировать полномочия ВР по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий и спецкомиссий, и специальной временной следкомиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста (импичмента).

Основанием для инициирования импичмента и создания спецследкомиссии является представление, подписанное (и подписи нельзя отозвать) большинством от конституционного состава парламента.

У спикера Рады — свои дела, а у президента — свои…

Зеленский пока ходит на одну клеточку. Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил в интервью РБК-Украина, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней.

Но каждый день, по его словам, приносит неожиданности, из-за которых приходится вносить коррективы в этот план.

«Фундаментальные цели на 100 дней — от реформирования деятельности президента как институции, запуск процесса комплексного аудита государства, до внесения конкретных законопроектов по вопросам судебной системы, антикоррупционной политики», — рассказал Стефанчук.

По его словам, в украинской политике «президент напоминает шахматного короля — фигура очень важная, но ходит только на одну клеточку».

«Для нынешних условий это особенно справедливо. А с осени мы уже сможем взять всю полноту ответственности за ситуацию в стране, показать конкретную программу действий», — отметил Стефанчук.

А еще он предложил поменять то, что сейчас сильно мешает его шефу…

Рада на две палаты. Владимир Зеленский не исключает создание в Украине двухпалатного парламента.

Об этом РБК-Украина заявил Руслан Стефанчук, представитель президента в ВР.

Он отметил, что смешанная (партии+мажоритарщики) система выборов — большая беда украинского парламента.

«В Украине она себя не оправдала… Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года… Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать», — сказал Стефанчук.

Кроме того, Стефанчук оказался сторонником изменения Основного закона. «Но будет ли он изменен в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме — все это вопрос дискуссии», — отметил он. По его словам, раньше все правки вносились в разделы полномочий Рады и президента, а нужно начинать с раздела о правах и свободах граждан: «Там масса декларативных прав, которые совершенно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав»…

Лично Владимир Зеленский реализовал свое право назначать…

ЗеЧеловек в Укроборонпроме. Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом Набсовета госконцерна Укроборонпром.

В соответствующем указе сказано, что случилось это «по согласию сторон».

Абромавичус — член команды Зеленского во время президентской кампании.

Укроборонпром — структура, которая была широко представлена в громком предвыборном журналистском расследовании о коррупции в оборонке с участием Олега Гладковского, бизнес-соратника Петра Порошенко.

И протокольная новость: первая официальная встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Зеленским состоится в Берлине 18 июня…

Перехожу к рубрике «самое читаемое»…

О тарифах не шутят. Андрей Герус, представитель президента в Кабмине, извинился за свои произнесенные ранее слова о том, что Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании шутил о снижении тарифов.

«Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы — это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — написал он в ФБ.

Герус рассказал, что Зеленский дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения.

«Но это должно происходить, не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса. Работа над этим продолжается. Для некоторых изменений нужен работоспособный парламент и новые законы», — уточнил он.

Чтобы вы понимали глубину юмора: новость о том, что накануне Герус назвал шуткой слова кандидата в президенты Зеленского о высоких тарифах и о несправедливости формулы Роттердам+, набрала на сайте НВ почти 13 тыс. просмотров. А текст с извинениями Геруса — только 2 тыс. просмотров…

И еще одна не-шутка…

ЕС нам светит, но издалека. Министр иностранных дел Павел Климкин неожиданно, но вовремя опроверг заявления (их ранее делал и Петр Порошенко, и Андрей Парубий) о том, что Украина может стать членом ЕС уже через пять или десять лет.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок», — написал в ФБ Климкин.

«Кто-то слышал, что вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны вестись переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет — уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было начинать буквально завтра», — пояснил министр.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина точно станет членом ЕС.

«Но для этого нам нужно точно встать на голову лучше всех предыдущих кандидатов. Это я без шуток и очень реалистично», — резюмировал Климкин.

Пока чиновники страдают от избытка или недостатка юмора, амбициозные политические проекты занялись чистками…

Голос проверяет свою тональность. Партия Голос исключила из своего списка двух кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам. Причина — несоответствие их предыдущей политдеятельности партийным критериям.

Как сообщила пресс-служба Голоса, они исключили Тараса Шкитера, кандидата в Волынской области (выдвигался по округу № 22), — движение Честно доказало, что он был связан с деятельностью партии Украинский выбор Виктора Медведчука в Луцке.

Другой кандидат — Евгений Кугук (выдвигался по округу № 217 в Киеве) — баллотировался по спискам Оппоблока на внеочередных парламентских выборах 2014 года.

Схожие процессы идут и в партии-лидере по рейтингам…

От Зеленского ушли кандидаты. Экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак, который был № 33 в списке партии Слуга народа (СлуНа), отказался идти в Верховную Раду.

Мотивировал свое решение он там, что активисты обвинили его в связях с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

«В социальных сетях развернулась против меня и моей семьи целая кампания по дискредитации», — написал Спивак в ФБ.

Ранее активист Роман Синицын написал о связях Спивака с Медведчуком, и рассказал о пророссийской риторике этого ведущего-политика.

Сегодня же в СлуНа заявили, что Ирина Панченко (№ 73 партсписка) выбыла из числа их кандидатов в народные депутаты.

Случилось это «после дополнительной проверки».

А все потому, что в СМИ появилась информация, что Панченко ведет активную светскую жизнь, — ее назвали «киевской тусовщицей».

Еще и экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев решил не идти на парламентские выборы со СлуНа (он был 41-м номером в списке).

Мол, на него пошла информационная атака, за которой стоят те же люди, что делали ему нервы в 2015-м, когда он работал в Минобороны.

Однако Гусев, по его словам, остается в команде президента.

И еще такая вот предвыборно-поствыборная новость имеется — трудно назвать ее шуточной, но что-то несерьезное в ней определенно есть…

Певица Приходько выиграла у Порошенко. Анастасия Приходько, певица и сторонница Юлии Тимошенко (или наоборот) выиграла суд у команды Петра Порошенко в деле о политическом ролике.

Об этом она сообщила в Instagram.

Команда экс-президента должна будет выплатить 260 тыс. грн. Или не должна — представители Порошенко подали апелляцию.

В феврале прошлого года Приходько (если верить ей самой) заметила свое лицо в рекламном ролике Порошенко, который тогда был президентом. После этого она подала на команду политика в суд. По словам действующей сторонницы Леди Ю, Порошенко обманом снял ее в своем предвыборном видео.

Я без иронии назвал выше партию СлуНа лидером — появились очередные социологические замеры электоральных настроений. Ничего удивительного они миру не явили, кроме…

Лидирует СлуНа, рейтинг Голоса растет. Пять партий могут пройти в Верховную Раду.

На это указывают данные свежего опроса Социологической группы Рейтинг (время проведения — 6−9 июня).

Лидером электоральных симпатий является (и остается) партия Слуга народа, которую готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Ниже, в порядке убывания уровня поддержки, расположились: Оппозиционная платформа — За жизнь Юрия Бойко и Ко (10,4%), Европейская солидарность Петра Порошенко (7,9%), Батькивщина Юлии Тимошенко (7,5%) и Голос Святослава Вакарчука (6,4%).

Остальные политсилы не преодолели бы проходной барьер в 5%.

Надо отметить, что это первый опрос, в котором у Голоса больше 6% поддержки.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

И если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне — подпишитесь на мою рассылку

