Партийная лотерея Сегодня, 10:42 Цей матеріал також доступний українською

Идеализировать нынешние списки не стоит. И все же прогресс очевиден

По крайней мере, списки партий, представленные на днях, показывают более высокий уровень внимания к общественному мнению. Причем он гораздо выше, чем в 2014 году. Все, что было раньше, я вообще молчу.

Если и появляется кто-то одиозный, его «депортируют» на «мажоритарку». Потому что все понимают: каждый «зашквар» (это слово я не приемлю, но здесь оно максимально уместно) будет предметом долгого и неприятного обсуждения.

Впрочем, идеализировать нынешние списки не стоит. Здесь немало «случайных людей». Ни одного нормального отбора кандидатов в рамках нынешней партийной системы быть не может. Это как игра в лотерею.

Список «Слуги народа» апокалиптических ожиданий не оправдал

И все же прогресс очевиден.

Кстати, список «Слуги народа» апокалиптических ожиданий «прогрессивной общественности» не оправдал. По принципам комплектования он гораздо больше напоминает «Голос», а не «ОПЗЖ». Это, опять же, не означает, что он качественный, но точно не такой, которым можно «запугивать детей».

Так или иначе, мы продвигаемся вперед, и нынешние списки выглядят максимально качественными благодаря современному развитию политической системы. Ничего лучшего без радикальных изменений партийного созидания и появления реальных партий как массового явления, а не единичного, не произойдет. Потому что это партии должны отбирать людей в свои списки, а не «эйчары» или «лифты».

Текст опубликован с разрешения автора

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