Андрей Зубов
Вчера это было в Армении. Пришла очередь России
Иван Верстюк
Другая Америка
Ксения Туркова
Три причины, зачем Украине новое правописание
Екатерина Гольцберг
Личный стресс-тест
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду
Петр Олещук - фото

Петр Олещук

Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

Партийная лотерея

Сегодня, 10:42
Цей матеріал також доступний українською

Идеализировать нынешние списки не стоит. И все же прогресс очевиден

По крайней мере, списки партий, представленные на днях, показывают более высокий уровень внимания к общественному мнению. Причем он гораздо выше, чем в 2014 году. Все, что было раньше, я вообще молчу.

Если и появляется кто-то одиозный, его «депортируют» на «мажоритарку». Потому что все понимают: каждый «зашквар» (это слово я не приемлю, но здесь оно максимально уместно) будет предметом долгого и неприятного обсуждения.

Впрочем, идеализировать нынешние списки не стоит. Здесь немало «случайных людей». Ни одного нормального отбора кандидатов в рамках нынешней партийной системы быть не может. Это как игра в лотерею.

Список «Слуги народа» апокалиптических ожиданий не оправдал

И все же прогресс очевиден.

Кстати, список «Слуги народа» апокалиптических ожиданий «прогрессивной общественности» не оправдал. По принципам комплектования он гораздо больше напоминает «Голос», а не «ОПЗЖ». Это, опять же, не означает, что он качественный, но точно не такой, которым можно «запугивать детей».

Так или иначе, мы продвигаемся вперед, и нынешние списки выглядят максимально качественными благодаря современному развитию политической системы. Ничего лучшего без радикальных изменений партийного созидания и появления реальных партий как массового явления, а не единичного, не произойдет. Потому что это партии должны отбирать людей в свои списки, а не «эйчары» или «лифты».

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Теги:   Досрочные выборы в ВР Списки партий партия Слуга народа

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП-3 мнений

Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
О блокаде ОРДЛО. Дочитайте, пожалуйста, до конца
8655
Сергей Жадан - фото
Сергей Жадан
Харьковский флюгер
8338
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 лучших разговорных фильмов
7026
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Черный лебедь Коломойского. Что происходит с гривней
16773
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
У меня плохие новости
14762
Георгий Тука - фото
Георгий Тука
Ловушка Кремля для Украины
12043
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
49296
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Эпоха бедности. Первый шаг Зеленского в пропасть
43473
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
30136

Стань автором

Если Вы хотите вести свой блог на сайте Новое время, напишите, пожалуйста, письмо по адресу:

nv-opinion@nv.ua

Выбор редакции

Политика

Вчера, 17:49

img
Ботсад, гольфкары и шаурма. Как проходил съезд партии Слуга народа — репортаж НВ
События

Сегодня, 13:42

img
Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
События

Сегодня, 14:02

img
Химикаты в реке Рось. Что произошло и есть ли опасность