Партия 25%. К победе здравого смысла Сегодня, 12:37 1444 Цей матеріал також доступний українською

Президентские выборы позади, парламентские – впереди. Победа популистов должна заставить нас учесть сделанные ошибки и тщательно подготовиться к борьбе за победу здравого смысла осенью

75% населения голосовали не за Зеленского, а против старой системы. Большинство украинцев хотело не просто президента, который не ворует, а президента, который бы не позволял воровать своему окружению. Справедливого наказания для преступников, а не сфабрикованной судебной реформы. Стремительного экономического роста, вполне достижимого благодаря решительным реформам. Общество хотело видеть новых политиков, которые бы дали надежду на реализацию всего перечисленного. И в этом большинство абсурдно обвинять – эти желания вполне логичны и здоровы.



Но единственным «новым лицом», который пообещал народу все это, стал популист Зеленский. Который, конечно же, не сможет выполнить ожиданий своего электората, потому что популизм не работает. Так же, как не работает повышение зарплат учителям до $4 тыс. за $200 млн. Не работает на базовом, чисто арифметическом уровне. И новое у тебя лицо или старое, сути дела не меняет. Уже совсем скоро рекордный рейтинг Зеленского начнет ползти вниз.



Впрочем, запрос на борьбу с коррупцией, справедливость, стремительный экономический рост и новые лица останется. И если на парламентских выборах единственной новой партией, о которой услышат избиратели, снова будет "Слуга народа", то популисты выиграют второй раз. Альтернатива этому – поход на выборы объединенной либеральной партии, которая сможет ответить на запрос украинцев реалистичной программой реформ.

75% населения голосовали не за Зеленского, а против старой системы

Кто должен быть в этой либеральной партии? Люди, которые за последние годы на практике доказали, что умеют менять страну к лучшему, продемонстрировали порядочность и могут подробно объяснить, как хотят реформировать свою отрасль. В Украине уже есть "Люди важнее", "Действуй с нами", "Сила людей" и другие либеральные движения – дело за широким объединением вокруг базовых ценностей.Но для победы на парламентских выборах недостаточно объединения реформаторов. Осознанная часть общества должна, наконец, понять, что будущее демократической страны решается политическими методами. А главным инструментом политической борьбы являются политические партии. И пока сознательные граждане не создадут свою партию (или несколько), то управлять страной всегда будут карманные партии олигархов – то одних, то других.Да, создание настоящих политических партий всегда сложно. Потому что из роли критика нужно переходить в роль сооснователя. Необходимо жертвовать деньги. Нужно снять белые перчатки и тратить время на волонтерство в штабах во время избирательной кампании. Необходимо писать тексты. Надо делать все, чтобы стимулировать как можно больше людей идти на выборы не только как избиратели, но и как кандидаты. Стало быть, следует полностью изменить свое отношение к политике. Но только в этой работе рождаются настоящие политические партии и настоящая политическая жизнь. Кто-то уже успел назвать эту гипотетическую политическую силу "Партией 25%". На самом деле это должна быть "Партия 100%". Ибо все украинцы выигрывают от верховенства права, быстрого экономического роста и эффективной бюрократии.Украинцы уже продемонстрировали, что способны объединиться, дабы свергнуть внутренних диктаторов и дать отпор внешним врагам. Но битва за будущее страны развернулась не только на восточном, но и на политическом фронте. Способны ли мы пройти этот третий тест на субъектность – как всегда, зависит только от нас самих. То, что не было сделано после Революции Достоинства, должно быть реализовано сейчас. Времени, чтобы сформулировать ответ на вызов истории у украинского общества, – полгода.

Текст опубликован с разрешения автора

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