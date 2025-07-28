«Не разобрались», «ошиблись». Почему это не аргумент сейчас

На седьмой год работы текущего созыва парламента хочется напомнить банальные вещи

«Не разобрались и не успели понять» — не аргумент об ошибках, когда речь идет об инициативах, меняющих вектор развития государства на 180 градусов. Парламентский процесс, выборы имеют достаточно стройные и жесткие процедурные рамки, чтобы все успели разобраться в относительно сжатые сроки безумного давления времени и событий. Поэтому нарушение регламента настолько, чтобы накануне голосования в Раде повестка дня была другой, является первым признаком приближения чего-то нехорошего, как и события на комитете без председателя и с рассмотрением стратегического вопроса за 10 минут.

Законопроект об уничтожении независимости антикоррупционных органов объединил антагонистов вокруг раздражителя, поэтому многие депутаты голосовали вполне осознанно и усердно, а вот голосовать повторно за противоположные изменения будет значительно сложнее. Впрочем, и там может возникать соблазн планово не получить результат.

Мои коллеги посчитали, что за весь текущий созыв у нас было 1,6% законов, которые подписаны в день голосования, а средняя продолжительность рассмотрения проголосованного законопроекта президентом — 26 дней. Есть и такие, которые без движения лежат месяцами. Поэтому, это четкий признак приоритетности, что очевидно.

На седьмой (7!) год работы текущего созыва парламента хочется напомнить банальные вещи:

— качество и ясность (мотивов) работы во время войны является залогом доверия общества;

— что-то скрыть в цифровое время, просто невозможно, а информация циркулирует в больших объемах и в короткие сроки и о теневой стороне процесса;

— регламент — закон такого же веса, как и о правовом режиме военного положения и друг парламентария.

Если посмотреть на исследования ОПОРЫ по социальной сплоченности, то доверие к государственным институтам падает, и это не будет держаться на адреналине войны вечно. Я бы очень хотела, чтобы мы все извлекли из этих событий определенный урок. Это в интересах каждой и каждого.

Среднее значение индекса институционального доверия составляет 5,3 из 10, что указывает на умеренный или контекстный уровень доверия к институтам и свидетельствует об ограниченной вертикальной сплоченности.

Суды, правительство и парламент имеют самые низкие показатели доверия: полностью доверяют им только 2−5%; более 60% выражают недоверие.

Более высокое доверие к отдельным институтам: президент имеет 58% положительной оценки в Украине (25,5% доверяют ему полностью) и 56% за рубежом. Больше доверяют президенту женщины и люди с военным опытом.

Местная власть получила 33,4% положительной оценки в Украине и 25% за рубежом.

