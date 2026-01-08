Питер Дикинсон

Питер Дикинсон

Научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today

Россия не готова принять парижский мирный план. Что дальше?

8 января, 19:11
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Пока Европа пишет декларации, Путин планирует 2026 год. Он по-прежнему уверен, что способен добиться решающего прорыва

Союзники Киева высоко оценили прогресс в формировании надежных гарантий безопасности для Украины после встречи в Париже, в которой приняли участие представители более 30 стран — членов «Коалиции желающих».

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По мере того, как очертания будущей системы безопасности для послевоенной Украины становятся все более отчетливыми, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали совместную декларацию о готовности направить войска в Украину в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Принципиально важно и то, что представители США, присутствовавшие на переговорах, подтвердили поддержку Вашингтоном идеи гарантий безопасности. Правда, ожидается, что роль Соединенных Штатов будет вспомогательной и сосредоточенной на контроле за режимом прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил «содержательные дискуссии» и отметил, что теперь испытывает большую уверенность в реалистичности предлагаемых Украине гарантий безопасности. Но действительно ли это так?

Теги:   Париж Коалиция желающих мирные переговоры Владимир Путин Российско-украинская война

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