Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Враг прорвался на Азовсталь

4 мая, 21:26
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Чем жила страна 4 мая 2022 года

Враг прорвался на Азовсталь. Защитники Мариуполя, заблокированные на заводе Азовсталь, вышли на связь, и сообщили: оккупанты прорвались на территорию предприятия.

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«Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся», — рассказал Давид Арахамия, глава фракции СН и руководитель украинской переговорной группы, сославшись на командира полка Азов. Никаких подробностей он не добавил.

Оборона Мариуполя началась с первого дня войны.

● Торопятся к дате. Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщил спикер отечественного Минобороны Александр Мотузянык.

Путинский помощник готовит в Мариуполе «парад». Российские оккупанты готовят «парад» в Мариуполе. А потому в практически уничтоженный врагом город прибыл новый кремлевский куратор террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Сергей Кириенко. Такими данными располагает украинская разведка.

В ГУР Минобороны добавили, что «рашисты отказываются от проведения „праздника“ в оккупированном Донецке», — именно Мариуполь «должен стать центром «торжеств». «С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов», — сообщили в разведке.

В ГУР уточнили, что продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россияне будут демонстрировать сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами. «При подготовке соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин», — пояснили в разведке.

Пожары добрались до ОРДЛО. Утром на нефтебазе в оккупированной Макеевке (город-сосед Донецка) начался масштабный пожар. В соцсетях пишут, что возгоранию предшествовал мощный взрыв.

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Враг нацелился на Краматорск. Российские оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс, сообщили в Минобороны Великобритании. И несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, РФ, по оценкам британцев, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма (город между Харьковом и Славянском), чтобы захватить Краматорск и Северодонецк (южнее и восточнее Славянска, направления на Донецк и Луганск).

«Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — считают британцы.

Кремль отказался от войны и мобилизации? РФ не планирует 9 мая объявлять всеобщую мобилизацию, рассказал пресс-секретарь Кремля Песков. «Это неправда. Это чушь», — такова его прямая цитата. А отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы официально объявить Украине войну, Песков сказал: «Никакова».

Кремль отказывается от термина «денацификация» (озвученного Путиным как одна из целей «спецоперации в Украине»), потому что опросы показали: россияне его не понимают. А потому штатные пропагандисты перестали употреблять само это слово.

● Россияне ударили по центру Днепра. Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Днепра, сообщил мэр города Борис Филатов. Каких-либо подробностей атаки на мегаполис он на момент сдачи этого материала не сообщил.

Начался новый этап войны. Украина находится на новом этапе войны с РФ, когда нашим военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед, заявил президент Владимир Зеленский. «Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад», — сказал он на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

По мнению Зеленского, далее нужно «максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории». А последним этапом станет «максимальное» восстановление территориальной целостности страны.

Украинский лидер также подчеркнул, что сначала нужно сделать все, чтобы остановить войну, а затем уже приступить к дипломатии.

● Зеленский на «заморозку» не пойдет. Украина не пойдет на такой вариант завершения войны с РФ, как замороженный конфликт, заявил Владимир Зеленский. «Прекращение огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт», — отметил украинский президент.

Зеленский также вспомнил Минские договоренности, которые были только на бумаге. И пообещал, что «такого документа у нас точно не будет».

Самая смертоносная атака на мирное население. В результате удара российских оккупантов по драмтеатру в Мариуполе, который случился 16 марта, погибли 600 человек. К такому выводу пришли расследователи Associated Press.

В материале АР сказано, что среди всех ужасов этой войны, бомбардировка страной-агрессором драмтеатра, в подвалах которого пряталось около тысячи мирных жителей, стоит особняком, — как самая смертоносная из ныне известных. AP удалось обнаружить доказательства того, что на самом деле эта удар был гораздо более смертоносный, чем предполагалось: в результате удара погибло около 600 человек, находившихся в здании театра и за его пределами. Это почти вдвое больше, чем считалось ранее.

● Ушли в чернозем. С начала войны РФ потеряла в Украине около 24,5 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

Кроме того, оккупанты лишились более 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1077 ед., боевых бронированных машин — 2610 ед., артсистем — 491 ед., РСЗО — 163 ед., средств ПВО — 81 ед., самолетов — 194 ед., вертолетов — 155 ед. и многое другое.

● ЕС готовит Путину нефтяную удавку. ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Эту информацию подтвердила в Twitter Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (ЕК).

«Сейчас мы предлагаем эмбарго на российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику», — заявила фон дер Ляйен. «Во-вторых, мы отключаем от SWIFT Сбербанк — безусловно, крупнейший банк России», — продолжила она.

Также Евросоюз запрещает доступ к своему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду, добавила фон дер Ляйен.

Экспорт нефти — один из ключевых источников наполнения бюджета РФ, приносящий Москве ежегодно десятки миллиардов долларов.

Обеспокоены, но согласятся. Несколько восточноевропейских стран обеспокоены тем, что нефтяное эмбарго ЕС, которое должно начать действовать в течение шести месяцев, не даст им достаточно времени для адаптации. По информации Reuters, речь идет о Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии. Один из дипломатов сообщил агентству, что Греция также обеспокоена влиянием эмбарго на свой сектор судоходства.

В то же время собеседник Reuters считает. что соглашение может быть достигнуто в четверг или позже на этой неделе.

Виллы говорят «до свидания!». Евросоюз включил в шестой пакет санкций против РФ запрет на осуществление гражданами России сделок с недвижимостью в странах ЕС, написало агентство Bloomberg.

Шестой пакет санкций должны одобрить на этой неделе.

Кремлевский диктатор кинул почти всех своих. Большинство сотрудников правительства РФ, администрации президента и депутатов госдумы не знали о планах российского диктатора начать войну против Украины. Об этом сообщило российское независимое издание Проект. Мол, высокопоставленные чиновники не имели плана действий на этот случай.

«Кроме этого, многих поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных собеседников Проекта в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: «Пи**ец», — рассказали в Проект.

Журналисты уточняют, что особенно глупо себя чувствовали те депутаты Госдумы, которые еще в начале года по заданию руководства подписали обращение к диктатору Путину с просьбой признать независимость «ЛНР» и «ДНР», не догадываясь, что оно будет предтечей войны.

● «Папа русской войны» Кирилл может получить от ЕС санкции. На фоне поддержки РПЦ военной агрессии РФ против Украины Евросоюз планирует ввести санкции против ее главы — патриарха Кирилла. Об этом сообщило французское агентство AFP, сославшееся на соответствующий документ. Других подробностей издание не привело.

Санкции против Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва — за поддержку оккупации Украины. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава МИД этой балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.

Россия «наказала» японцев. Кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в число которых попали глава правительства Фумио Кисида, главы МИД и Минобороны, политики, представители СМИ, бизнеса и сферы образования. Как заявила официальная Москва, поводом для таких действий стала «неприемлемая риторика».

Теперь «подсанкционные» японцы не смогут посещать страну жуликов и воров, лаптей и водки.

Израиль возмущен Лавровым, но лишь до уровня «глубокой озабоченности». Глава МИД РФ Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом, считает президент Израиля Ицхак Герцог.

Герцог несколько раз перечитывал слова Лаврова о якобы «еврейском» происхождении Гитлера: «Сначала я не мог поверить, что их произнес министр иностранных дел России. Они вызвали у меня гнев и отвращение. В неделю, когда мы вспоминаем Холокост, из всех недель министр иностранных дел России Лавров предпочитает распространять ложь, ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом. Я жду, что он откажется от своих слов и извинится».

Впрочем, Герцог не считает, что высказывания Лаврова навредят двусторонним отношениям, но они угрожают «напустить на них тучи».

Тем временем некая Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ, сообщила миру, что в Мариуполе вместе с «нацистами» Азова воюют наемники из Израиля.

И для финала:

Конотоп запретил московский патриархат. «Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспатриархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ», — написал Артем Семенихин, мэр Конотопа (Сумская область). С такими словами он действительно запретил в городе деятельность Украинской православной церкви московского патриархата.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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