Враг прорвался на Азовсталь 4 мая, 21:26 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 4 мая 2022 года

● Враг прорвался на Азовсталь. Защитники Мариуполя, заблокированные на заводе Азовсталь, вышли на связь, и сообщили: оккупанты прорвались на территорию предприятия.

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● «Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории Азовстали уже находятся», — рассказал Давид Арахамия, глава фракции СН и руководитель украинской переговорной группы, сославшись на командира полка Азов. Никаких подробностей он не добавил.

● Оборона Мариуполя началась с первого дня войны.

● Торопятся к дате. Оккупанты пытаются нарастить темпы наступательной операции на востоке Украины, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской области. Об этом сообщил спикер отечественного Минобороны Александр Мотузянык.

● Путинский помощник готовит в Мариуполе «парад». Российские оккупанты готовят «парад» в Мариуполе. А потому в практически уничтоженный врагом город прибыл новый кремлевский куратор террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Сергей Кириенко. Такими данными располагает украинская разведка.

● В ГУР Минобороны добавили, что «рашисты отказываются от проведения „праздника“ в оккупированном Донецке», — именно Мариуполь «должен стать центром «торжеств». «С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов», — сообщили в разведке.

● В ГУР уточнили, что продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россияне будут демонстрировать сюжеты о «радости» местных жителей от встречи с оккупантами. «При подготовке соответствующих материалов Мариуполь посещал рашистский пропагандист Владимир Соловьев и руководитель оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин», — пояснили в разведке.

● Пожары добрались до ОРДЛО. Утром на нефтебазе в оккупированной Макеевке (город-сосед Донецка) начался масштабный пожар. В соцсетях пишут, что возгоранию предшествовал мощный взрыв.

● Враг нацелился на Краматорск. Российские оккупанты развернули вблизи Изюма 22 батальонных тактических группы, чтобы продвинуться дальше на Донбасс, сообщили в Минобороны Великобритании. И несмотря на трудности с прорывом украинской обороны, РФ, по оценкам британцев, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма (город между Харьковом и Славянском), чтобы захватить Краматорск и Северодонецк (южнее и восточнее Славянска, направления на Донецк и Луганск).

● «Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе», — считают британцы.

● Кремль отказался от войны и мобилизации? РФ не планирует 9 мая объявлять всеобщую мобилизацию, рассказал пресс-секретарь Кремля Песков. «Это неправда. Это чушь», — такова его прямая цитата. А отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы официально объявить Украине войну, Песков сказал: «Никакова».

● Кремль отказывается от термина «денацификация» (озвученного Путиным как одна из целей «спецоперации в Украине»), потому что опросы показали: россияне его не понимают. А потому штатные пропагандисты перестали употреблять само это слово.

● Россияне ударили по центру Днепра. Вечером оккупанты нанесли ракетный удар по центральной части Днепра, сообщил мэр города Борис Филатов. Каких-либо подробностей атаки на мегаполис он на момент сдачи этого материала не сообщил.

● Начался новый этап войны. Украина находится на новом этапе войны с РФ, когда нашим военным удалось остановить продвижение оккупантов вперед, заявил президент Владимир Зеленский. «Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы российскими военными и техникой, там мы ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад», — сказал он на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

● По мнению Зеленского, далее нужно «максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории». А последним этапом станет «максимальное» восстановление территориальной целостности страны.

● Украинский лидер также подчеркнул, что сначала нужно сделать все, чтобы остановить войну, а затем уже приступить к дипломатии.

● Зеленский на «заморозку» не пойдет. Украина не пойдет на такой вариант завершения войны с РФ, как замороженный конфликт, заявил Владимир Зеленский. «Прекращение огня не означает, что будет прекращение огня и российские войска будут стоять, где находятся сейчас. Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт», — отметил украинский президент.

● Зеленский также вспомнил Минские договоренности, которые были только на бумаге. И пообещал, что «такого документа у нас точно не будет».

● Самая смертоносная атака на мирное население. В результате удара российских оккупантов по драмтеатру в Мариуполе, который случился 16 марта, погибли 600 человек. К такому выводу пришли расследователи Associated Press.

● В материале АР сказано, что среди всех ужасов этой войны, бомбардировка страной-агрессором драмтеатра, в подвалах которого пряталось около тысячи мирных жителей, стоит особняком, — как самая смертоносная из ныне известных. AP удалось обнаружить доказательства того, что на самом деле эта удар был гораздо более смертоносный, чем предполагалось: в результате удара погибло около 600 человек, находившихся в здании театра и за его пределами. Это почти вдвое больше, чем считалось ранее.

● Ушли в чернозем. С начала войны РФ потеряла в Украине около 24,5 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Кроме того, оккупанты лишились более 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1077 ед., боевых бронированных машин — 2610 ед., артсистем — 491 ед., РСЗО — 163 ед., средств ПВО — 81 ед., самолетов — 194 ед., вертолетов — 155 ед. и многое другое.

● ЕС готовит Путину нефтяную удавку. ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций. Эту информацию подтвердила в Twitter Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (ЕК).

● «Сейчас мы предлагаем эмбарго на российскую нефть. Скажем прямо: это будет непросто. Но мы просто обязаны над этим работать. Мы позаботимся о поэтапном отказе от российской нефти, чтобы максимально усилить давление на Россию, минимизировав влияние на нашу экономику», — заявила фон дер Ляйен. «Во-вторых, мы отключаем от SWIFT Сбербанк — безусловно, крупнейший банк России», — продолжила она.

● Также Евросоюз запрещает доступ к своему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду, добавила фон дер Ляйен.

● Экспорт нефти — один из ключевых источников наполнения бюджета РФ, приносящий Москве ежегодно десятки миллиардов долларов.

● Обеспокоены, но согласятся. Несколько восточноевропейских стран обеспокоены тем, что нефтяное эмбарго ЕС, которое должно начать действовать в течение шести месяцев, не даст им достаточно времени для адаптации. По информации Reuters, речь идет о Болгарии, Венгрии, Словакии и Чехии. Один из дипломатов сообщил агентству, что Греция также обеспокоена влиянием эмбарго на свой сектор судоходства.

● В то же время собеседник Reuters считает. что соглашение может быть достигнуто в четверг или позже на этой неделе.

● Виллы говорят «до свидания!». Евросоюз включил в шестой пакет санкций против РФ запрет на осуществление гражданами России сделок с недвижимостью в странах ЕС, написало агентство Bloomberg.

● Шестой пакет санкций должны одобрить на этой неделе.

● Кремлевский диктатор кинул почти всех своих. Большинство сотрудников правительства РФ, администрации президента и депутатов госдумы не знали о планах российского диктатора начать войну против Украины. Об этом сообщило российское независимое издание Проект. Мол, высокопоставленные чиновники не имели плана действий на этот случай.

● «Кроме этого, многих поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных собеседников Проекта в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: «Пи**ец», — рассказали в Проект.

● Журналисты уточняют, что особенно глупо себя чувствовали те депутаты Госдумы, которые еще в начале года по заданию руководства подписали обращение к диктатору Путину с просьбой признать независимость «ЛНР» и «ДНР», не догадываясь, что оно будет предтечей войны.

● «Папа русской войны» Кирилл может получить от ЕС санкции. На фоне поддержки РПЦ военной агрессии РФ против Украины Евросоюз планирует ввести санкции против ее главы — патриарха Кирилла. Об этом сообщило французское агентство AFP, сославшееся на соответствующий документ. Других подробностей издание не привело.

● Санкции против Кирилла Евросоюзу в конце апреля предложила ввести Литва — за поддержку оккупации Украины. «Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — пояснял глава МИД этой балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.

● Россия «наказала» японцев. Кремлевский режим ввел санкции против 63 граждан Японии, в число которых попали глава правительства Фумио Кисида, главы МИД и Минобороны, политики, представители СМИ, бизнеса и сферы образования. Как заявила официальная Москва, поводом для таких действий стала «неприемлемая риторика».

● Теперь «подсанкционные» японцы не смогут посещать страну жуликов и воров, лаптей и водки.

● Израиль возмущен Лавровым, но лишь до уровня «глубокой озабоченности». Глава МИД РФ Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом, считает президент Израиля Ицхак Герцог.

● Герцог несколько раз перечитывал слова Лаврова о якобы «еврейском» происхождении Гитлера: «Сначала я не мог поверить, что их произнес министр иностранных дел России. Они вызвали у меня гнев и отвращение. В неделю, когда мы вспоминаем Холокост, из всех недель министр иностранных дел России Лавров предпочитает распространять ложь, ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом. Я жду, что он откажется от своих слов и извинится».

● Впрочем, Герцог не считает, что высказывания Лаврова навредят двусторонним отношениям, но они угрожают «напустить на них тучи».

● Тем временем некая Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ, сообщила миру, что в Мариуполе вместе с «нацистами» Азова воюют наемники из Израиля.

И для финала:

● Конотоп запретил московский патриархат. «Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспатриархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ», — написал Артем Семенихин, мэр Конотопа (Сумская область). С такими словами он действительно запретил в городе деятельность Украинской православной церкви московского патриархата.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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