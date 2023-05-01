Хаос у Путина и секретная миссия Папы 1 мая, 19:40 NV Премиум

Чем жила страна 1 мая 2023 года

● Секретная миссия Папы. Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины. Об этом он сказал журналистам 30 апреля, после визита в Будапешт. «Я готов сделать что угодно. Существует миссия, которая не публичная, которая сейчас в процессе. Когда она станет публичным, я расскажу о нем», — объяснил понтифик.

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На вопрос, обсуждал ли он мирные инициативы с премьером Венгрии Виктором Орбаном или представителями РПЦ, папа Франциск не ответил. А еще понтифик признался, что хотел провести встречу с главой РПЦ Кириллом. Это, по его мнению, нужно сделать.

● Три направления вражеских атак. Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В двух городах продолжаются бои, украинские военные держат оборону. Штурмовать последний город войска РФ не прекращают и стараются взять его под полный контроль. Бойцы отразили атаки в районах Богдановки и Ивановского на этом направлении.

● Бахмут — это не только оборона, но и контрнаступление. Российские оккупанты провели многочисленные атаки под Бахмутом, пытаясь прорвать оборону украинских бойцов в нескольких направлениях. Однако потерпели неудачу, заявил командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский, находясь в районе боевых действий. В этом направлении продолжаются интенсивные бои и, по словам Сырского, чтобы продвинуться вперед, россияне прилагают максимум усилий и «не считаются ни с чем». «Но взять город под контроль противнику не удается. Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», — заявил генерал.

● Для наступления все готово. Подготовка к контрнаступлению находится на финишной прямой — все необходимое уже готово, рассказал министр обороны Алексей Резников. «Дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя, Генеральному штабу, главкому и его команде будет понятно как, где и когда», — добавил он.

Резников назвал три ключевых фактора для удачного контрнаступления: наличие вооружения; подготовленные и обученные защитники, знающие свой план; обеспечение наступления всеми необходимыми вещами. «Я не просто надеюсь, я верю в контрнаступление. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно было удачным. Если не будет уверенности у наших генералов, у нашего Генштаба: от главкома до командующих АТО ОСУ, соответствующих командующих видов родов, конечно, нет смысла идти. Все должно быть спланировано, продумано», — объяснил министр.

● Путин и его армия не готовы отбиваться от ВСУ. Хаотические 72 часа демонстрируют недостаточную готовность России к контрнаступлению Украины, сообщил телеканал CNN.

После отступления из Харьковской области и Херсона у русских было семь месяцев, чтобы подготовиться к следующей вероятной цели украинской атаки — наступлению в Запорожской области. «Это и произошло с огромными сетями траншейной обороны, которые видны из космоса. Признание их огромности не обязательно комплимент в 2023 году. Они большие, да, но на них любой может посмотреть в Google. Это не очень хорошо в эпоху точных ракет и быстрых бронированных достижений», отмечают журналисты.

CNN пишет, что последние 72 часа больше всего выдают недостаточную готовность Москвы к контрнаступлению ВСУ. Во-первых, увольнение заместителя министра обороны РФ Михаила Мизинцева, отвечающего за логистику. «Устраняя ключевых людей за мгновение до того, как армия столкнется с контрнаступлением Украины, Москва посылает сигнал о беспорядке», — говорится в статье.

Во-вторых, заявления главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, который «решил в воскресенье дать еще одно длинное интервью, в котором он обнажил весь масштаб проблем, с которыми сталкиваются его наемники». Мол, у тех настолько мало боеприпасов, что им, может быть, придется отступить из Бахмута.

«Часы до начала действий Украины сокращаются. То, что мы знаем об их эмоциональном состоянии или цели, практически равно нулю. А степень внутренней нерешительности, соперничества и разобщенности Москвы только растет», — сообщил CNN.

● Боятся прорыва. С лета 2022 года оккупанты построили одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений, которые видели в мире за многие десятилетия. В частности, РФ прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, сообщила британская разведка в Twitter. «Эти защитные сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и глубоко врыты в районах, которые сейчас контролирует Россия», — пояснили там. Россия также вырыла сотни миль траншей в Белгородской и Курской областях.

Такие действия РФ, по мнению британцев, подчеркивают глубокую обеспокоенность Кремля тем, что Украина может достичь серьезного прорыва.

● Элементы хаоса. Постоянные перестановки, увольнения и понижения в должностях российских генералов ухудшают способность командования армии РФ руководить операциями в Украине, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

● Кремль использует нарратив о «длительной войне» как информационную операцию, тогда как на самом деле затягивание боевых действий не является неотвратимым процессом. Запад и США, в частности, имеют огромные возможности повлиять на результат и продолжительность войны РФ против Украины. Об этом говорится в аналитической статье Института изучения войны авторства Натальи Бугаевой, которая является внештатным аналитиком ISW и директором по стратегическому анализу в компании Vertical Knowledge, занимающейся анализом и сбором открытых данных.

● Президент Чехии Петр Павел по возвращении из Украины заявил, что в сотрудничестве с другими союзниками будет искать пути увеличения поставок боеприпасов, необходимых ВСУ для успешного контрнаступления.

● 190 тыс. военных и армада танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 450 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 190 960 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3700 (+1 в сутки), боевых бронированных машин — 7192 (+3), артсистем — 2921 (+7), РСЗО — 544 (+0), средств ПВО — 295 (+0), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1) и многое другое.

● Очередная попытка оккупантов. В ночь на 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога (продолжалась около трех часов). Россия провела новую массированную ракетную атаку, нанеся удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.

В общей сложности враг использовал 18 ракет Х-101 и Х-555, 15 из них сбили силы обороны. Над Киевом были сбиты все цели, их точное количество не озвучивалось, пострадавших нет. В Павлоградском районе Днепропетровской области зафиксировано несколько попаданий, там повреждено промышленное предприятие, изуродовано 19 многоэтажек, 25 частных домов, учебные заведения и магазины. Из-за повреждений распределительных сетей часть потребителей Днепра и области осталась без света, в Херсонской области обесточены почти 20 тыс. абонентов. В Житомирской области есть попадание возле промышленного объекта.

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● Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области в ночь на 1 мая составляет 34 человека. Среди них пятеро детей. «У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения», — заявил глава ОВА Сергей Лысак.

● МВФ и 30 тыс. военным. Постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тыс. грн военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.

И наконец:

● ЮАР не хочет, но будет вынуждена арестовать Путина. Власти Южно-Африканской республики (ЮАР) пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита Путина в страну на саммит БРИКС летом из-за ордера на арест. Об этом сообщает южноафриканская газета The Sunday Times, ссылаясь на чиновников.

По словам собеседников, Претория ведет переговоры с Москвой и предлагает Путину принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Иначе властям ЮАР придется арестовать главу Кремля на основании решения Международного уголовного суда.

И еще:

● Китай начинает отворачиваться от Москвы? Китай проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки касательно России из-за ее вторжения в Украину. Ранее КНР, как правило, воздерживалась во время голосований за подобные резолюции.

Итоги голосования за 26 апреля опубликовал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны, среди которых КНР, Казахстан, Армения, Индия и Бразилия. В документе, в частности, речь идет о «беспрецедентных вызовах», стоящих перед Европой «после агрессии РФ против Украины, а до этого против Грузии» и содержится призыв «возместить ущерб», причиненный жертвам агрессии. Но, как сообщает Радио Свобода, война России против Украины не является главным предметом резолюции, поэтому непонятно, является ли голосование Китая и других стран в ее поддержку сигналом изменения их позиции по действиям России в Украине.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.