Что на самом деле сказал Папа Римский россиянам 30 августа, 14:17 NV Премиум

Думаю, что у Папы не осталось многих иллюзий относительно этого режима. Поэтому он пытался нарисовать какую-то альтернативную картину, и неудачно

Не лише Пєсков, але я бачу, що і інші росіяни, які за Путіна і за війну, зараз почали коментувати схвально цю репліку понтифіка. Власне, вони продовжують ту традицію маніпулювання й зловживання його словами. Наприклад, були історії, коли Папа спілкувався теж, до речі, через Zoom з московським патріархом. І потім його слова по-своєму інтерпретували в Москві. Він мав такий досвід, і, до речі, для нього він був досить травматичний (він потім ділився цим). І, знову так мовити, відбулося те, що відбулося. Коли він говорив ці слова, то була така небезпека, що цим будуть зловживати, і, власне, цим зловживають.

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Чому він говорив ці слова? Очевидно, по-перше, ці слова були сказані як його імпровізація певна, наскільки мені відомо, що цього не було в оригінальному скрипті його промови. Промову він висловив так, як йому написали, а потім додав від себе ще оці слова. Це свідчить, на мою думку, про те, що, по-перше, він хотів сказати щось від себе для того, щоб якийсь контакт щільніше встановити зі своєю аудиторією, з одного боку. З іншого боку, теж, наскільки мені відомо, його намір був в тому (це просто мені передавали мої кореспонденти в Ватикані), щоб показати, що є інший шлях для Росії. Цей шлях не пов’язаний з Путіним,