Ватикан хочет выступить в роли мирного посредника между РФ и Украиной. Что из этого выйдет? 2 мая, 09:02

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в некой не публичной мирной миссии, чтобы «попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной»

Как и все, что связано с темой возможных мирных переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной, эта новость вызвала определенный ажиотаж.

Стоит ли ожидать сенсаций? Выполнима ли мирная миссия Ватикана?

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Заявления Папы Римского формально говорят о том, что Ватикан пытается выступать в роли мирного посредника с некой, пока неофициальной мирной миссией. Но такие намерения высказывались со стороны Папы Римского и в прошлом году. Никаких последствий мы не увидели.

Если Папа Франциск действительно хочет выступать в роли мирного посредника, то ему вслед за Будапештом стоило бы приехать в Киев.

Его уже давно приглашают в Украину. И здесь его ждут миллионы прихожан. За мир молиться ему надо в первую очередь в Киеве и Львове, а не только в Риме и Будапеште. Пока все мирные намерения Папы Римского ограничиваются молитвами за мир вдалеке от Украины. Вряд ли он таким образом добьется успеха в реализации своих мирных инициатив.

Стоит ли ожидать сенсаций? Выполнима ли мирная миссия Ватикана?

Вероятность, что Киев и Москву попытаются усадить в этом году за стол переговоров, существует не только теоретически. Но практически это в гораздо большей степени зависит от Вашингтона и Пекина, нежели от Рима. А в роли посредника скорее выступят Анкара, возможно, Париж вместе с Пекином, чем Ватикан.

Что касается прямых переговоров между Киевом и Москвой, то на данный момент их возможность представляется не очень высокой.

Взаимное недоверие и неприятие между Россией и Украиной очень велико. И договориться можно лишь о прекращении огня, что в нынешних условиях не устраивает Киев.

Консультации о самой возможности переговоров начнутся только после того, как станут очевидными последствия активных военных действий в предстоящие 4−5 месяцев. И эти консультации о возможности мирных переговоров будут идти отдельно с Киевом, и отдельно с Москвой. И только в том случае, если обе стороны проявят готовность к переговорам, будет предпринята попытка официальных мирных переговоров.

Вряд ли это произойдет как минимум в ближайшие полгода.

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