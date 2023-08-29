Папа взялся за старое 29 августа, 18:25

Чем жила страна 29 августа 2023 года

● Папа взялся за старое. Украина возмущенно реагирует на новое скандальное высказывание Папы Римского Франциска, назвавшего «страной великой человечности» имперскую Россию времен Петра I и Екатерины II.

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23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. 25 августа в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве, «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»: «Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими». Есть и соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова.

● Украинская греко-католическая церковь выступила со специальным заявлением, подчеркнув, что «вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию „русского мира“ и весь криминальный способ „быть русскими“». В обращении от имени главы церкви Святослава Шевчука отмечается, что в УГКЦ «с большой болью и беспокойством узнали о словах, присвоенных» Франциску. Также УГКЦ ожидает от Святого Престола объяснения этой ситуации — чтобы избежать «любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу».

● Кремлю понравилось. Пропагандистское агентство ТАСС написало, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков похвалил Папу римского за «знание российской истории, это очень хорошо». «Государство занимается тем, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. То, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, — это весьма отрадно», — заявил он.

Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал, что Папа римский Франциск не превозносил империализм в своем обращении. По его словам, понтифик хотел «поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии».

● Путин напрягся перед мертвецом. В Кремле считают, что после смерти владельца так называемой ЧВК Вагнера Евгения Пригожина существует угроза нового военного мятежа. Об этом сообщило издание Moscow Times, ссылаясь на три источника, в том числе чиновника, который ранее служил в силовых структурах. По словам собеседников издания, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить подобных «выступлений», которые во главе с Пригожиным вагнеровцы устроили в конце июня.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации. Они двинулись на Москву, но остановились.

23 августа в Тверской области российское ПВО сбило самолет, на борту которого были, в частности, Пригожин и его «правая рука» Дмитрий Уткин. Через четыре дня их окончательно объявили мертвыми.

Дело в том, что в ближайшее время должны состояться похороны Пригожина и Уткина, на которые прибудут боевики-вагнеровцы. И в Кремле опасаются, что это собрание не будет мирным:

● Диктатор спрячется. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора, заявил, что тот не придет на похороны Пригожина. Он также отметил, что Кремль не имеет никакой конкретной информации о похоронах.

● А вот пресс-служба главаря ЧВК Вагнер утверждает, что его похороны уже состоялись в «закрытом формате» на кладбище в Санкт-Петербурге.

● Минус 14 танков. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 261 840 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4414 (+14 за сутки), боевых бронированных машин — 8579 (+17), артсистем — 5450 (+25), РСЗО — 733 (+3), средств ПВО — 500 (+1), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4387 (+4), крылатых ракет — 1419 (+4) и многое другое.

● Чем Кремль будет пугать украинцев. В администрации Путина состоялось совещание по очередному этапу информационной войны против Украины, сообщило ГУР МО. Тема: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

По данным ГУР, определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов: «массовая мобилизация» (якобы мобилизации подлежат все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; и даже несовершеннолетние), «неверие украинских партнеров в возможности победы» (мнимые «договорняки» о «мире в обмен на территории»; фейковые политические соглашения); «украинское контрнаступление не имеет успехов» (якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов; якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины; поиск виновных в мнимых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников); «тотальная коррупция» (якобы государство не борется с коррупцией — «бюджет разворовывается, закупки не проводятся»; отсутствие наказаний для коррупционеров); «прекрасная» жизнь на оккупированных территориях.

● Силы обороны успешно провели наступательные операции в направлении Новоданиловка — Вербовое (это юго-восток от освобожденного недавно Работино), сообщил Генштаб ВСУ. На Мелитопольском направлении бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по целям российских оккупантов и ведут контрбатарейную борьбу. Также ВСУ продолжают наступать южнее Бахмута, закрепляясь на рубежах, и сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Оккупанты безуспешно наступали вблизи Авдеевки, Марьинки и Клещеевки Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои.

● После освобождения села Работино украинским войскам, вероятно, удалось продвинуться в направлении села Вербное, развивая наступление дальше. Тем временем Россия может готовиться к новой кампании ударов по инфраструктуре Украины, хотя вряд ли достигнет прошлогодних масштабов. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны.

● Гарантии — дело долгое? Подготовка договоренностей о гарантиях безопасности для Украины займет много месяцев, некоторые двусторонние договоренности могут быть достигнуты только в следующем году, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Собеседники издания отмечают, что пока нет единого взгляда относительно того, насколько детализированными должны быть обязательства союзников.

● Победа — это границы 1991 года. Более 83% украинцев будут считать победой Украины в войне с Россией возвращение всех оккупированных территорий страны в границах 1991 года. Таковы результаты опроса КМИС по заказу Института социологии (17−27 июня).

Также социологи отмечают, что увеличивается количество респондентов, которые ориентируются на длительную войну с российскими оккупантами. 42% украинцев считают, что война может длиться более года, 34% — от полугода до года, почти 10% — еще несколько месяцев.

● Более 66% украинцев, согласно результатам того же опроса, верят в лучшее будущее Украины. Более 19% респондентов выбрали вариант «ситуация не будет ухудшаться, но вряд ли и улучшится», почти 11% считают, что скорее всего ситуация будет ухудшаться.

И напоследок:

● Президент Владимир Зеленский почтил тех, кто погиб на войне, в День памяти защитников Украины. «Слова всегда меньше, чем то, что мы чувствуем. И пусть слезы, которые будут сегодня, пусть молчание, которое сегодня будет звучать громче, чем любые слова, пусть наше уважение, которое является абсолютно искренним, скажет всем, что мы чувствуем на самом деле и насколько мы благодарны всем нашим защитникам и защитницам, чья жизнь стала жизнью Украины», — сказал он в своей речи у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.

Зеленский передал ордена Золотая Звезда членам семей украинских защитников, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно и присвоил звание Герой Украины еще пяти бойцам.

● «Не забудем». Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День памяти защитников Украины почтил память воинов, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. «Не забудем подвигов украинских героев, которые в борьбе за Родину, за свободное будущее родных и близких, отдали самое ценное — свои жизни… Склоняем головы перед храбростью и верностью наших воинов. Вечная память и вечная слава всем борцам за свободу Украины!» — написал он в ТГ.

● В Киеве попрощались с погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине летчиком Андреем Пильщиковым с позывным Джус.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.