Обедненный уран. Почему такие снаряды вызывают панику у россиян 31 марта, 19:21 Эксклюзив NV

Им противостоять крайне тяжело

Снаряды с обедненным ураном — это очень классное оружие. В частности, речь идет о бронебойном оперенном подкалиберном снаряде L26A1 и L27A1 калибром 122 мм для танков Challenger 2. Такие боеприпасы с обедненным ураном позволяют уничтожать тяжелобронированные объекты с толщиной брони 900−1.000 мм. И в зависимости от модификации дальность поражения составляет 2−3 км. То есть это достаточно мощное вооружение.

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Ни один российский или советский танк не может заблокировать или нивелировать эффективность этого боеприпаса, поскольку их брони недостаточно как для пассивной, так и для динамической защиты. Именно поэтому у россиян сейчас наблюдается такая паника, и они называют эти боеприпасы чуть ли не ядерным оружием.

Самое интересное, что у самих россиян на вооружении тоже есть такие боеприпасы.