Пригожин следует за «русским кораблем». И возьмет с собой Шойгу? 5 мая, 18:43 NV Премиум

Чем жила страна 05 мая 2023 года

● Почути Зеленського, а не Сі Цзіньпіна. Єдиним мирним планом у війні РФ проти України є пропозиції президента Володимира Зеленського, а не Китаю, заявив глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель. «Є тільки одна річ, яку можна назвати мирним планом, — це пропозиція Зеленського. Китайський мирний план — це не мирний план, це просто набір благих бажань», — сказав він.

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● Пригожин йде за «руським кораблем». І візьме з собою Шойгу? Ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив, що його терористи «вийдуть із Бахмута» Донецької області 10 травня через брак боєприпасів. «Я офіційно повідомляю міністру оборони [Щойгу] і верховному головнокомандувачу [Путіну]: нести втрати без боєприпасів у Бахмуті, марні та невиправдані, мої хлопці не будуть. Тому з 10 травня 2023 року ми виходимо з населеного пункту Бахмут», — сказав він у відеозверненні.

Трохи раніше Пригожин оприлюднив інший ролик: стоячи над трупами своїх «бійців», він з матюками вимагає від Шойгу боєприпасів, — мовляв, саме через це вагнерівці не можуть захопити Бахмут.

● Москва сльозам не вірить. В Кремлі бачили заяву ватажка ПВК Вагнера про вихід з Бахмута, повідомив спікер російського диктатора Дмитро Пєсков. «Так, звісно, ми бачили у ЗМІ, але я не можу це коментувати, бо це стосується перебігу „спеціальної воєнної операції“ [кремлівський евфемізм для приховування слова „війна“]», — сказав він.

● Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр після істерики Пригожина. За її словами, задля виконання цієї задачі вагнерівців стягують з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку.

Маляр запевнила, що Сили оборони не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, наголосила вона, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців.

● На них чекає пекло. В Україні за минулу добу ліквідували 620 російських окупантів. Загалом втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення досягли 193 210 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3710 (+3 за добу), бойових броньованих машин — 7224 (+8), артсистем — 2978 (+16), РСЗВ — 550 (+3), засобів ППО — 304 (+0), літаків — 308 (+0), вертольотів — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2540 (+17) та багато іншого.

● Знову дрони на НПЗ. На території Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ стався новий вибух. Про це повідомило російське видання Baza. Мовляв, о 08:30 ранку завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок, виникла пожежа.

● Випадкова тривога. Безпілотник Bayraktar, який збили 4 травня над Києвом, був єдиним дроном у повітряному просторі, через який і оголосили повітряну тривогу. Як він туди потрапив, будуть з’ясовувати, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Той факт, що збиття БПЛА бачили над Майданом Незалежності, а уламки впали в Солом’янському районі столиці він пояснив «візуальним ефектом».

● А ще Ігнат спростував інформацію про ймовірне збиття російської балістичної ракети над Києвом у ніч на 4 травня.

● Буданов почує кожного. Фонд Повернись живим придбав за донати українців унікальний технічний комплекс для ГУР Міноборони вартістю 41 млн. грн. Мобільна станція розвідки — секретний проєкт, який допоможе спецназівцям швидко виявити ворога та отримати про нього більше інформації. «Тепер ми почуємо кожного. І кожен отримає те, на що заслуговує. Дякую. Працюємо далі», — прокоментував закупівлю начальник ГУР МО Кирило Буданов.

У фонді уточнили, що тримали проєкт у таємниці близько року з міркувань безпеки.

● Данія спільно з Німеччиною передадуть Україні 80 танків Leopard 1 (були виведені з експлуатації у 2005 року і перебували на зберіганні). Вони будуть готові до використання у червні, заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

● Ракетні системи HIMARS в останні місяці стали менш ефективними на фронті через електронні перешкоди, які створюють росіяни, повідомив CNN з посиланням на американські, британські та українські джерела. Тепер українцям треба налаштувати програмне забезпечення комплексів, аби протистояти глушінню.

● Кабмін оприлюднив постанову про утворення акціонерного товариства Українська оборонна промисловість, яке замінить існуючий концерн Укроборонпром.

І насамкінець:

● Пандемію скасовано. Всесвітня організація охорони здоров’я скасувала глобальну надзвичайну ситуацію через COVID-19. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус. Водночас, наголосив він, загроза коронавірусу залишається і країни не повинні розслаблятися.

За три роки організація зафіксувала 7 млн смертей від COVID, але їхня реальна кількість, за словами Гебреєсуса, може досягати 20 млн.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.