Выбор без выбора. Что в этом году происходит вокруг «пакета малыша» 15 марта, 18:49

Одна из немногих государственных программ, реально решающая важнейшую проблему, не коррумпированная, нужная самым маленьким и незащищенным, буксует и саботируется

Я не понимаю. В стране война, жесточайший экономический кризис и понятные демографические проблемы. Все это вместе — угроза выживания государства. И если воины на фронте уничтожают оккупантов и погибают, защищая страну, то почему в тылу многие чиновники так, видимо, устали, что просто забили на свою работу и прямые обязанности. Не забывая при этом о своих зарплатах и премиях.

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Как один из самых вопиющих, хочу привести пример из жизни и деятельности, точнее бездеятельности Министерства социальной политики.

Как знают все молодые родители, есть программа помощи от государства под названием «Пакунок малюка». И даже принятый ВР соответствующий закон. При этом у родителей вроде как есть выбор: или получить 6800 грн на карту или забрать «пакунок малюка» прямо при выписке из роддома. Но если до прошлого года (пусть не везде и не всегда) «пакунки» были, то в 2023 Минсоц до сих пор не удосужился даже объявить о процедуре закупки. Так что в лучшем случае бэби-боксы окажутся в роддомах со второго полугодия.

Почему это важно и почему меня так возмущает бездействие Минсоца?

1. В состав «пакунка» входит 92 тщательно продуманных предмета — от четырех упаковок памперсов, всевозможных пелёнок, детского трикотажа, комбинезона до кремов, игрового коврика, коробки-люльки и прочих необходимых в первые несколько месяцев вещей. «Пакунок малюка» — это огромная коробка весом почти в 16 кг, наполненная качественными и самыми необходимыми для младенца вещами (при этом обязательно проверенными и сертифицированными). Представьте, сколько времени молодым родителям придётся потратить перед родами или после, чтобы оббегать десятки магазинов и все это купить.

Закупка « пакунка» — это и поддержка экономики Украины

2. Очень важно для родителей — это значительная экономия. Цена закупки «пакунка малюка» — 6800 грн, но чтобы купить такой набор всего необходимого в интернет-магазинах, рознице или на рынках (причём зачастую сомнительного качества) придётся потратить от 15 до 20 тысяч гривен. Такая экономия за счёт того, что закупка идёт по самым низким (за счёт объемов) оптовым ценам и с жесткой конкуренцией между отечественными производителями.

3. Закупка «пакунка» — это и поддержка экономики Украины, которая и так в тяжелейшем состоянии. До прошлого года в программе было задействовано более 27 предприятий, а это почти 2000 рабочих мест и полная загрузка на год. При этом 80% наполнения бэби-бокса — это украинская локализация.

4. Немаловажный фактор, что государство после оплаты поставщикам за «пакунок малюка» получает обратно в бюджет в виде налогов более 40% от выделенных на программу денег. А вот в случае материальной компенсации молодым родителям деньги, как правило, тратятся на импортную продукцию, так как она, увы, лучше представлена в рознице и интернете. И средства налогоплательщиков в итоге уходят в Китай или Турцию.

5. Получение бэби-бокса непосредственно в роддоме — это ещё и невозможность нецелевого использования этой помощи.

6. А ещё представьте себе молодых родителей где-то в глубинке, где почти нет ни больших, ни маленьких детских магазинов, ни Эпицентра, ничего. И молодую маму, которой после родов нужно оставлять на кого-то ребёнка и потратить кучу времени на поиски всего необходимого. А если это все ещё и в прифронтовых регионах?

7. К сожалению, в результате затягивания инфляция и рост цен на сырье скоро может привести к тому, что при цене закупки, которая по закону не может превышать 6800 грн. (а номенклатура наполнения утверждена и неизменна) на тендер просто никто не выйдет, так как себестоимость превысит цену закупки.

Все это очевидно и легко проверяется. У каждого из нас есть знакомые, у которых последние несколько лет рождались малыши и которые получали бэби-боксы. Спросите их, если кто-то сомневается в моих словах или видит в них только защиту отечественного производителя. Я, конечно, ничего не имею против того, что каждый молодой родитель может выбрать, что ему лучше — 6800 грн на карточку или «пакунок малюка». Но дайте же им, пожалуйста, этот выбор сделать. Ведь согласно официально опубликованным опросам, которые в 2021 году проводил ЮНИСЭФ, от 80 до 90% родителей выбирали получение «пакунка малюка» прямо в роддоме вместо денежной компенсации.

Немного цифр. До войны в Украине рождалось примерно 270 тысяч детей в год. И все равно требовалась поддержка молодым родителям, так как демография была ужасная и смертность была выше. Что происходит сейчас, мы все хорошо видим. Конечно, с учётом войны и массового отъезда многих наших женщин за границу, в 2023 цифры рождаемости будут гораздо меньше. Но что мешало Минсоцу с начала года запустить тендерные процедуры хотя бы на 50−70 тысяч бэби-боксов? Тем более, процедура отлажена, а ТЗ давно проработаны и выписаны. Да и деньги в бюджете выделены. Осталось только сделать свою работу, а не отмораживаться, считая, что раз денежные компенсации исправно выплачиваются, то можно не париться.

К сожалению, чиновнику в Украине всегда проще ничего не делать, особенно если «тема не денежная» лично для него. В итоге одна из немногих государственных программ, реально решающая важнейшую проблему, не коррумпированная, нужная самым маленьким и незащищенным, буксует и саботируется.

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