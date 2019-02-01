Ожесточенная борьба трех Сегодня, 18:21 1050 Цей матеріал також доступний українською

На данном этапе есть три наиболее реалистичных варианта, кто выйдет во второй тур президентских выборов

Сначала несколько мыслей по поводу форума президента, который назывался «От Крут в Брюссель» и проходил 29 января в Международном выставочном центре на левом берегу Киева. Команда президента пыталась сделать все, чтобы этот форум не был подобен собранию Юлии Тимошенко, которое произошло раньше.

На форум президента пригласили не только его сторонников со всей Украины, но и просто уважаемых людей, которые не обязательно будут голосовать за Порошенко. Среди приглашенных были экономисты, писатели, представители бизнес-сообщества, деятели культуры, медиа. Аудитория качественная, и она должна была создать фон для президента и его команды. Так же как и молодежь на сцене, которая просидела все время, когда выступали ораторы. Поэтому среди плюсов организации форума я бы назвала самую приятное среду. Также было много военных и волонтеров.

Кого же не было на форуме, чтобы не портить общую картинку? Не было, например, мэров Харькова и Одессы. Геннадий Труханов и Геннадий Кернес будут поддерживать президента на выборах и работать на его победу, но их репутация за пределами их городов, скажем откровенно, очень плохая.

В этой президентской кампании нет единоличного лидера

Так же не было бизнесмена из Днепра Александра Петровского, который ездил в Стамбул на получение Томоса об автокефалии. Когда экс-министр МВД Юрий Луценко называл его криминальным авторитетом по кличке Нарек, а сейчас он все чаще появляется в компании первых лиц государства, включая президента. И выиграл суды, запретили его называть Нариком.

Участие этих представителей регионов в форуме могло бы испортить впечатление от мероприятия. Хотя это было бы честно со стороны президента – показать, что он опирается и на этих людей тоже. Зато пригласили выступить мэра Днепра Бориса Филатова. Он без таких репутационных проблем.

Еще из плюсов. Очень четко были перечислены достижения Петра Порошенко на посту президента – новая армия, децентрализация, безвиз, независимая от России церковь. И на этот раз он уже не давал конкретных обещаний вроде продать бизнес. Единственное, что отметил Порошенко, что в 2024 году Украина подаст заявку на членство в ЕС.

После окончания форума настроение у президента и его команды было праздничным: все прошло хорошо и они как будто уже во второй раз победили. И на этой волне удалось продержаться день. А потом были опубликованы результаты двух соцопросов.

Один проводила группа «Рейтинг», другой - КМИС, Социс и Центр Разумкова. Оба рейтинга показывают сейчас,что на первом месте не Юлия Тимошенко, как было долгое время до этого, а Владимир Зеленский. По данным «Рейтинга», его поддерживают 19% опрошенных. КМИС и Социс показывают 23%. Согласно первому опросу, после Зеленского идет Тимошенко, а согласно второму – Порошенко.

О чем это говорит? Только о том, что в этой президентской кампании нет единоличного лидера. И я думаю, что хуже эту новость восприняла Юлия Тимошенко, которая уже видит себя президентом и думает, что препятствий на ее пути больше не существует. Хотя это не так. Ее антирейтинг никуда не исчез и именно за голоса тех, кто против Тимошенко, соревнуется президент. Но есть и те, кто против всех – вот они и составляют электоральное поле Зеленского.

Сейчас идет ожесточенная борьба между этими тремя кандидатами и тенденции могут меняться. Это будет зависеть от проведения кампании и того, определились ли украинцы наконец со своим выбором.

На данном этапе есть три наиболее реалистичныех варианта, кто выйдет во второй тур. Это могут быть Зеленский и Тимошенко, Тимошенко и Порошенко или Порошенко и Зеленский.

Про Зеленского. Несмотря на то, что он проводит свою кампанию онлайн и записывает блоги, непонятными остаются его взгляды, ценности и приоритеты в развитии страны, а также то, как он может работать на посту президента. Похоже, что узнать об этом избиратели смогут только после выборов.

Также напоминаю, что совсем скоро заканчивается регистрация кандидатов в ЦИК и мы увидим окончательный список фамилий претендентов на высший пост. И совсем не обязательно делать выбор только из трех. Но пора задуматься, за кого вы будете голосовать во втором туре. Думайте, еще есть время.

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