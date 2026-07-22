Не буду политкорректным, а скажу так, как есть

Вот как бывает у некоторых людей: Сырского таки сняли, а го… на на шару поели.

Назначение Сырского было непопулярным, его командование Вооруженными силами — непопулярным, а увольнение — скандальным и позорным, включая репрессии против военнослужащих по указаниям сверху.

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Поэтому я рад, что Сырский уходит, — и жалеть о нем не буду. Слишком много человеческих жизней было отдано из-за его стиля командования.

Драпатый тоже не пушистый зайчик. Это суровый командир, который знает, как добиваться результатов от личного состава. Но есть одно существенное отличие. Драпатый начинает спрашивать прежде всего с себя. И, в отличие от предшественника, он не держится за должности.

Я верю, что эти изменения пойдут армии очень в пользу

Возможно, не все помнят, но он ушел в отставку с поста командующего Сухопуткой после того, как его подчиненный организовал построение, по которому ударила ракета. Тогда он не стал перекладывать ответственность на подчиненных, допустивших ошибку, а взял вину на себя.

Это очень по-офицерски, и лично мне это очень сильно импонирует.

Я верю, что эти перемены пойдут армии на пользу. Сегодня «свиномордые» будут ныть в своих телеграм-каналах о том, что у нас молодой и талантливый главком, а им такое не светит.

А я напомню, что эти изменения произошли исключительно благодаря украинскому народу, который вышел на протесты и заставил Зеленского изменить свое решение и сменить Сырского, съевшего Федорова.

Горжусь тем, что я украинец! Честь картонному Майдану и светлым людям, которые приближали нашу победу.

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Текст опубликован с разрешения автора