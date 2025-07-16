Как в старые времена: снова будет Юля-премьер

● Время Шмыгаля единогласно исчерпалось. Верховная Рада отправила Кабмин премьера Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто. Президент на этом голосовании не присутствовал. Премьер, занимавший свою должность более 5 лет, выступил с финальной речью, народные избранники аплодировали ему стоя.

Завтра состоится голосование за назначение Юлии Свириденко новой главой правительства.

● У страны снова будет Юля-премьер. Парламентская фракция Слуга народа сегодня соберется на заседание, на котором ждут президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил источник NV во фракции.

По словам источника, главной темой встречи станет формирование состава нового правительства во главе с Юлией Свириденко. Ожидается, что после 18:30 Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

● Первым вице-премьером в новом правительстве может стать вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров .Шмыгаль станет новым министром обороны; вице-премьером по восстановлению станет Алексей Кулеба; Алексей Соболев станет министром ресурсов, который состоит из Минэкономики, Минагро и Минэкологии; Ольга Стефанишина потеряет позицию вице-премьера по евроинтеграции и станет послом Украины в ЕС; новым вице-премьером по евроинтеграции станет Тарас Качка; Минюст возглавит Герман Галущенко; Алексея Чернышова уволят, а Министерство единства станет частью другого ведомства; Олег Немчинов уйдет с должности, а должность министра кабинета министров ликвидируют; Матвей Бедный сохранит должность министра спорта; Светлана Гринчук заменит Галущенко на Минэнерго; Оксана Жолнович потеряет должность в Минсоцполитики, вместо нее его возглавит Денис Улютин; Наталья Калмыкова сохранит должность в Министерстве ветеранов; Игорь Клименко, вероятно, станет вице-премьером по безопасности, но сохранит за собой портфель главы МВД; Виталий Коваль потеряет должность министра аграрной политики, при этом он отказался вернуться на главу Фонда госимущества; Оксен Лисовой сохранит позицию министра образования; Виктор Ляшко сохранит должность главы Минздрава; Сергей Марченко сохранит должность министра финансов; Андрей Сибига продолжит возглавлять МИД; Герман Сметанин потеряет должность, а его министерство (Минстратегпром) присоединят к Минобороны; Николай Точицкий потеряет должность главы Минкульта и станет послом во Франции; Рустем Умеров оставит Минобороны и станет послом, страна не уточняется (скорее всего, это будут США).

А война продолжается, несмотря на премьериаду.

● Хотят выйти на админграницу. Российские войска «интенсивно двигаются» вблизи административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями, продвигаясь через лесополосы, села и позиции, которые встречаются на их пути. Об этом написал проект Deep State.

По данным проекта, весь участок фронта от Алексеевки до Новополя находится под постоянным давлением со стороны армии РФ. Основной тактикой противника остается массовое применение пехоты, которая несет значительные потери при попытках прорвать украинскую оборону с целью дальнейшей оккупации территорий Донецкой области.

● И даже ультиматумы Трампа и пребывание в Киеве спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога не остановили ракетно-шахедные атаки РФ, разве что немного откорректировали их направления — ночью дроны россиян массированно атаковали несколько городов Украины, прежде всего Винницу:

● Россияне ударили по польскому заводу. Во время российской атаки по Украине в ночь на 16 июля беспилотники попали по польскому заводу Barlinek Group в Виннице. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Руководитель завода сказал мне недавно, что это было намеренно, с трех направлений. Есть раненые, в том числе двое сильно обгоревших. Работают украинские службы, в том числе наше консульство… Преступная война Путина приближается к нашим границам», — написал Сикорский.

● Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Украине в ночь на 16 июля, отметив, что одной из целей атаки была энергетическая инфраструктура.

● Ультиматум Трампа, может, будет короче? Президент США Дональд Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней. «Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок в отношении России может закончиться раньше», — сказал он вчера.

● Сейчас непонятно, что именно имел в виду президент Трамп, когда говорил о поставках Украине 17 комплексов Patriot, пояснил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий. Американский лидер мог иметь в виду разные компоненты системы: ракеты-перехватчики, пусковые установки или полноценные батареи, которые включают несколько пусковых установок, радар и системы управления. «Семнадцать — это огромная цифра, если речь идет о батареях. Если речь идет о пусковых установках — это возможно», — добавил представитель украинской военной разведки.

● Серьезный совет Путину. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя заявление президента США о 50-дневном сроке для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, отметил, что уже на 51-й день он посоветовал бы Путину позвонить верховному лидеру Ирана — союзнику Москвы.

«Если Путину и другим интересно, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им позвонить аятолле [верховному лидеру Ирана Али Хаменеи]. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово», — написал Грэм в Х.

● Китай выступил против предложения президента Трампа ввести пошлины на товары стран, торгующих с Россией, если Кремль не прекратит войну в Украине в течение 50 дней.

● Путина это не волнует? Российский диктатор собирается продолжать войну против Украины, пока Запад не согласится на его условия мира, несмотря на угрозы президента США ужесточить санкции, сообщило Reuters со ссылкой на три близких к Кремлю источника.

Как отмечает агентство, Путин считает, что российская экономика и армия якобы «достаточно сильны», чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Он также уверен, что Россия, которая «пережила жесткие санкции», может выдержать дальнейшие экономические трудности, в частности угрозу американских тарифов, направленных против покупателей российской нефти.

● Трамп: Patriot уже едет в Украину. Президент США сообщил, что ракеты для зенитных комплексов Patriot уже начали отправлять в Украину. Об этом он сказал журналистам на авиабазе Эндрюс.

«Они поступают из Германии, а затем заменяются Германией. И во всех случаях Соединенные Штаты получают полную оплату», — подчеркнул глава Белого дома.

● Ракет большой дальности не будет. США не планируют передавать Украине дальнобойные ракеты, заявил Дональд Трамп во время пресс-подхода перед поездкой в Питтсбург. Хозяин Белого дома добавил, что «пока что был очень разочарован» Путиным и что за последние три месяца ему удалось «закончить много войн», но не войну России против Украины. «Если через 50 дней соглашения не будет, что ж, очень жаль. Начнутся тарифы и санкции [против России]», — сказал он.

Трамп также отрицательно ответил на вопрос журналиста, «должен ли Зеленский атаковать Москву».

● Не все дадут деньги на оружие США. Франция не присоединится к инициативе по закупке американского оружия для Украины из-за желания увеличить собственные расходы на оборону, пытаясь сократить бюджетные расходы и уменьшить его ошеломляющий дефицит, написало Politico со ссылкой на источники. Ведь президент страны Эммануэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонно-промышленную базу за счет местных закупок.

Кроме Франции к инициативе, похоже, также не присоединятся Чехия (поможет другим образом), Венгрия и Италия (не хватает средств). Последняя планирует предоставить свои возможности для транспортировки в Украину вооружений. Однако согласие на схему Трампа уже дали Швеция, Дания и Нидерланды.

● В то же время Германия рассматривает возможность покупки у США высокоточных систем Typhon, которые могут запускать ракеты с дальностью около 2 тыс. км. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус. Как отметило издание Defense Express, Typhon предназначена для запуска крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на расстоянии примерно до 1600 км. Кроме того, она может применяться для запуска зенитных ракет SM-6, которые эффективны против аэродинамических целей на дистанции до 370 км, могут действовать против баллистических целей, а также поражать наземные объекты на расстоянии до 460 км.

● ЕС пытается уговорить Словакию. Еврокомиссия пытается убедить Словакию снять вето с 18-го пакета санкций против России, предлагая гарантии по безопасному и контролируемому выходу из зависимости от российского газа. Об этом говорится в письме, адресованном премьеру Словакии Роберту Фицо, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. Документ подписала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

● Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что Россия активизирует применение химического оружия в войне против Украины, пытаясь заставить страну капитулировать.

И напоследок:

● Что это было? Следователи Госбюро расследований (ГБР) провели обыски в квартире Героя Украины, погибшего летчика Андрея Джуса Пильщикова. Они связаны с делом активиста и руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, сообщила мать пилота Лилия Аверьянова. По ее словам, следователи пришли с обысками в квартиру Джуса в Харькове 11 июля.

В ГБР сообщили Суспільному, что уточняют эту информацию.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.