«Верните Мишу!» Почему Запад испугался отставки Федорова

Ряд европейских изданий трактует это как склонность Зеленского избавляться от тех, кто становится слишком популярным в преддверии будущих выборов

Главной темой прошлой недели в Украине стали политические последствия решения Владимира Зеленского, принятого им 15 июля, — отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова, всего через шесть месяцев после его назначения.

Реклама

До этого Федоров возглавлял Министерство цифровой трансформации. Пост министра обороны он занял в январе и за короткое время сумел заработать репутацию одного из самых последовательных реформаторов в военной истории ведомства. Считается, что именно он сумел убедить Илона Маска ограничить доступ российских военных к системе Starlink. Кроме того, ему приписывается внедрение конкурентных тендеров в печально известную своей коррупцией систему оборонных закупок.

Отставке предшествовали месяцы конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Украинские СМИ описывали это