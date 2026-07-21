ТЦК, Сырский и деликатная причина. Почему уволен Федоров

Некоторые считают, что это катастрофа. Но жизнь немного сложнее

Считаю, что за полгода пребывания в должности Михаил Федоров был достаточно успешным министром. Отнюдь не идеальным. Было множество просчетов — о некоторых из них я могу говорить, а о некоторых не стоит говорить публично.

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У нас упрощенное восприятие ситуации, особенно сейчас, когда эмоции обострены. Всё сводится к схеме «хороший — плохой», «реформатор — консерватор», «коррупционер — борец с коррупцией». Жизнь немного сложнее.

Повторю еще раз: Михаил Федоров был неплохим министром. На его счету, объективно, есть весьма успешные достижения. Есть промахи, есть проблемы, есть вопросы. И этих вопросов гораздо больше, чем хотелось бы.