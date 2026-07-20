Отставка Федорова и политические последствия. В чем беда

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины будет иметь для президента те политические последствия, которых он, возможно, и не ожидал.

Независимо от того, что на самом деле стало причиной этого решения, оно воспринимается как политически мотивированное — как внутри страны, так и за ее пределами. Получается, что эффективность работы одного из важнейших в военное время министерств была фактически принесена в жертву политическим амбициям.

Реклама

Объяснение, что сохранить Федорова в должности было невозможно из-за конфликта с Главнокомандующим, на мой взгляд, лишь усугубляет восприятие этого решения. Во время войны эффективного государственного управленца по таким причинам не увольняют. Сомнительное объяснение, учитывая, что именно президент решает, не засиделось ли правительство в кабинетах.

Проблема в том, что именно благодаря асимметричным и высокотехнологичным инициативам, активно поддерживаемым командой Федорова, украинские Силы обороны смогли полностью перейти к новым способам ведения войны и сохранить эффективность, вместо того чтобы полагаться исключительно на традиционные методы. Речь идет не о личной заслуге Федорова в каждом отдельном проекте, однако его команда работала над тем, чтобы подобные подходы стали новой нормой в государственном управлении и оборонном секторе.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора