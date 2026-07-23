Отставка Федорова — лишь один из целого ряда факторов, способных поставить под угрозу будущее Украины в противостоянии с Россией

Недавняя отставка Михаила Федорова — одного из самых технологически «продвинутых» руководителей украинского оборонного сектора — вновь напомнила, что именно инновации стали важнейшим ресурсом Украины в этой войне. Его увольнение вызвало волну разочарования и протестов по всей стране: многие украинцы опасаются, что уход Федорова может ослабить страну как раз в тот момент, когда стратегическая инициатива, казалось, начала переходить к Киеву.

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Причина тревоги очевидна: 35-летний Федоров считается одним из архитекторов украинского технологического прорыва в сфере беспилотных систем. Его уход последовал после конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, которого часто воспринимают как представителя более консервативной военной школы, сформированной еще советской системой. Теперь многие опасаются, что Украина рискует утратить то инновационное преимущество, которое помогало ей компенсировать превосходство России в ресурсах и живой силе.