Отпуск в США. Что хорошего и плохого в Америке Сегодня, 09:25 Цей матеріал також доступний українською

Последние две недели я был в небольшом творческом отпуске в США. Хотел своими глазами посмотреть, что там и как — особенно в преддверии президентских выборов 2020 года

За две недели я объездил несколько штатов, городов и сел на северо-востоке США, посмотрел, как там живут разные люди. Поговорил с некоторыми из них и пришел к выводу, что ситуация там очень хорошая и очень плохая одновременно.

Что хорошего есть в Америке

• Экономика США явно на подъеме.

Практически везде, где я был, повсюду идут стройки. И в городах, и в селах на улицах полно строителей и машин, которые перевозят стройматериалы. Как вы понимаете, дороги в США лучше наших на два порядка. Но все равно там постоянно идет ремонт и обновление полотна. Везде.

На всех кафе, ресторанах, парикмахерских и магазинах висят объявления: «Нам нужна помощь». Это означает, что они нанимают людей. Тем, кто уже работает, платят все больше, зарплаты растут. А налоги, наоборот, снижаются.

В последний раз я там был пять лет назад. Так вот, могу вам сообщить: бомжей и нищих на улицах городов стало намного меньше. В целом все намного богаче, а люди веселее и оптимистичнее. О том, что дела идут прекрасно у всех, видно и по машинам. Почти все они — новые, чистые, свежие и недешевые.

• Заброшенных заводов много, но города оживают

В Америке есть так называемый «ржавый пояс» — это бывшее индустриальное сердце страны, которое пришло в упадок и перестало биться из-за бегства больших заводов и фабрик в Мексику, Китай и Восточную Европу. Сейчас все эти заводы в штатах Мэриленд, Вирджиния, Пенсильвания и Огайо стоят ржавыми и заброшенными. Отсюда и название. Это такой американский Донбасс, если угодно.

Там нет какой-то одной столицы, несколько городов могут претендовать на это звание. Я побывал в Кливленде. Это, как мне сказали, квинтэссенция депрессивного города.

Вы знаете, ржавого и заброшенного там хватает, но в целом город явно оживает — молодежи немало, гостиницы забиты, туристы есть. В центре города везде идет строительство и ремонт, ощущения заброшенности нет. Примерно то же самое и в других городах Огайо, в которых я побывал.

• Американцы увидели перспективу.



Они знают, что если будут работать, то обязательно довольно быстро разбогатеют. Очень многим (да почти всем) это очень-очень важно. Другие политические вопросы на этом фоне их почти не заботят. И тут начинаются проблемы. Придется рассказать о плохом.

Пока простой народ наслаждается ростом своих зарплат и появлением уверенности в завтрашнем дне, либеральные элиты в Вашингтоне и Нью-Йорке испытывают растущее беспокойство.

Трамп, скорее всего, снова победит в ключевых колеблющихся штатах

Да, их доходы тоже растут. Они все при деле, безработица минимальная. Но какой ценой! Вся американская провинция уверена, что автором нынешнего процветания является президент Дональд Трамп. Люди там считают, что это именно он снизил налоги, он убрал барьеры и создал комфортные условия для развития бизнеса.

Именно поэтому Трамп, скорее всего, снова победит в ключевых колеблющихся штатах. Таких как Огайо, Пенсильвания и Западная Вирджиния, где я в этот раз побывал.

Честно говоря, у меня после этой поездки не осталось сомнений, что простой народ за него проголосует. Переубедить этих людей никто не сумеет. Сторонники и противники президента живут в своих информационных пузырях, где нет никакого другого мнения.

Пару дней назад я своими глазами видел, как в США происходят споры между этими людьми. Даже лучшие подруги — образованные, интеллигентные и ироничные — начинают кричать друг на друга, обильно используя неприличные слова. Они действительно готовы поубивать друг друга.

Я честно не понимаю, как между ними может быть хоть какой-то политический диалог. Точнее, я понимаю, что сейчас он просто невозможен. Они даже не хотят слышать друг друга.

В этих условиях сторонники и противники президента активно подозревают друг друга в намерении смухлевать на выборах в 2020 году.

У республиканцев бытует такая теория: «Злые либералы понимают, что Трамп разрушает их монополию на правду и на богатство. Они хотят помешать ему дать заработать простому народу. Поэтому они пойдут на любые меры, чтобы не позволить ему переизбраться на второй срок. Они обязательно будут врать и пытаться подставить президента. Если понадобится, то вообще без разговоров начнут мухлевать и подтасуют результаты. Лишь бы только Трамп не победил».

Заговор против Трампа?

Вся коренная, простая Америка уверена, что против президента зреет заговор. Что враги готовы на любую подлость и низость, чтобы не дать ему победить. И, между прочим, у них есть основания для таких разговоров.

В 2016 году Демократическая партия активно и бессовестно мухлевала на праймериз, чтобы помочь Хиллари Клинтон победить Берни Сандерса. И тогда она добилась своего — Сандерс проиграл. А это были лишь праймериз. На главных выборах они наверняка будут вести себя еще более подло.

Демократы на Западном и Восточном побережье развивают альтернативную теорию. В двух словах она звучит так: «Трамп добровольно не уйдет».

Смысл вот в чем: президента поддерживает максимум 45% избирателей. Он явно проигрывает выборы. Но его люди намеренно собираются создать хаос на выборах в ряде штатов, чтобы посеять сомнения в результате. Такое, например, было во Флориде в 2000 году, когда разрыв между Джорджем Бушем и Альбертом Гором был совсем небольшим.

В результате дело пошло в суды, и Верховный суд постановил, что президентом будет Буш. Еще раз — не избиратели, а суд. Сейчас же Верховный суд полностью укомплектован людьми Трампа. Они обязательно отдадут победу ему.

Может ли президент создать хаос на выборах в каком-то штате или в парочке штатов? Да запросто! Это вообще никаких проблем ему не составит. Особенно в той же Флориде, где губернатор и почти вся местная власть целиком за Трампа. Смотрите, что сейчас получается. Если на выборах 2020 года Трамп проиграет, то он сам, Республиканская партия и жители центральной часть США результатов просто не признают. Они скажут, что либералы опять намухлевали. Что они всех обманывают.

И главное. Для защиты победы своего кандидата они могут применить оружие, которое есть у многих сторонников Трампа. (А вы помните: либералов дико ненавидят даже милые, интеллигентные и хрупкие девушки из лагеря президента).

Если же Трамп на выборах победит, то возмущению либеральной Америки не будет предела. Она уже настроилась, что он просто обязан проиграть. Его победа будет рассматриваться как триумф Владимира Путина, как закат демократии, как начало диктатуры в США. Они просто не могут этого допустить. Это абсолютно недопустимая опция.

Если Трамп будет переизбран, причем переизбран в результате хаотичных событий, вроде того, что случилось во Флориде в 2000 году, то целые штаты вроде Калифорнии, Орегона, Вашингтона и Нью-Йорка могут отказаться признавать его власть. В этом случае они объявят итоги нелегитимными и потребуют повторного голосования.

Вы понимаете, что происходит? Ни одна из сторон не может принять своего поражения. Ни за что. И для отстаивания своей правоты и те, и другие готовы пойти на самые радикальные шаги.

В этом заключается главная моя персональная претензия к нынешнему президенту США. Для достижения своих политических целей он довел страну до крайней степени радикализации и раскола. Он почти уничтожил институт уважения другого мнения и институт достойного проигрыша на выборах. Но именно на этом и держится современная демократия!

Конечно, республиканцы и демократы и ранее не слишком обожали друг друга. Но со времен Гражданской войны не было такого, чтобы они готовы были вцепиться в горло оппоненту. Сейчас же все идет в этом направлении.

Сразу после выборов ситуация может быть действительно очень неприятной и даже страшной.

Больше мировых новостей в видеоблоге Ивана Яковины:



