Как может измениться отпуск в связи с беременностью и родами 15 мая, 12:41

Как оптимизировать ситуацию с отпуском по беременности и родам в Украине

В Україні подекуди все ще діють застарілі радянські підходи про те, що держава має право втручатися в ринкові відносини. Дуже яскраво це проявляється у трудовій сфері, коли Кодекс законів про працю, ухвалений ще у 1971 році, обмежує права жінок, котрі мають дітей. Наприклад, обмежується право таких жінок їздити у відрядження або ж працювати на нічних чи надурочних роботах. Ці обмеження стосуються і самих працівниць, і роботодавців, які навіть при взаємній згоді лімітовані законодавчою рамкою. Фактично, «під прикриттям» захисту прав працівниць маємо обмеження для реалізації жіночого потенціалу та їхнього кар'єрного зростання. Тим самим держава не забезпечує право жінки у зручний для неї спосіб поєднувати материнство з оплачуваною працею. Якщо поглянути глибше, то виявиться, що державний патерналізм у сфері праці сприяє посиленню різниці, так званих розривів, в оплаті праці жінок та чоловіків.

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Цей підхід має ще одну логічну помилку, адже фокусується лише на жінках, які мають дітей, і виключає чоловіків-тат. Це, зрештою, є підґрунтям до одного із поширених стереотипів під час найму працівників: жінка обов’язково, рано чи пізно, піде у декрет, а коли народить дитину буде менше часу приділяти роботі. Аналогічні перестороги про працюючих чоловіків, котрі мають дітей, практично не зустрічаються.

Логічно дати можливість жінкам довикористати таку відпустку

Ми є свідками двох існуючих у суспільстві стереотипних образів: жінка-мати та чоловік-годувальник. Жінка, що обирає поєднувати кар'єру з материнством, наштовхується на перешкоди-стереотипи та законодавчі обмеження на ринку праці. З іншого боку, чоловік, який хоче бути успішним татком та працівником, також має подолати стереотипи, аби суспільство та роботодавець сприймали батьківство як один із його пріоритетів на рівні із оплачуваною роботою.

«Декрет для чоловіків» — нові можливості в Україні

До недавнього часу в Україні відпустка по догляду за дитиною була переважним правом матері, а чоловіки, чиї дружини ФОПи, взагалі не могли піти у декрет. Ситуація почала змінюватися у 2021 році, коли на законодавчому рівні була запроваджена нова 14-денна оплачувана відпустка для тат при народженні дитини, а декрет був визначений як рівне право матері та батька.

Ці безумовно позитивні зміни наблизили нас до стандартів ЄС, але не вирішили усі існуючі проблеми щодо державного регулювання приватного життя наших громадян.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок: виклики та можливості

Відтак, пропоную детальніше поговорити про те, як держава регулює (або зарегульовує) право жінок на відпустку у зв’язку із пологами та народженням дитини.

Усім працюючим жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 126 днів (70 до та 56 після пологів). У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів тривалість відпустки збільшується до 140 днів (70 до та 70 після пологів). Момент початку та завершення такої відпустки визначений в законі та обліковується від дати пологів. Жінка може розпочати таку відпустку пізніше, зважаючи на свій стан здоров’я та перебіг вагітності. Однак, невикористана частина відпустки до пологів не може бути перенесена та використана після пологів, тобто вона «згорає».

Оскільки, це єдина наявна в Україні оплачувана відпустка для жінок у зв’язку з народженням немовляти, здається дуже логічним дати можливість жінкам довикористати таку відпустку повною мірою незалежно від того, коли жінка її розпочала.

Існуюча ситуація істотно обмежує права та можливості майбутніх працюючих мам розпорядитися належною їм відпусткою. Сьогодні досить поширеною є ситуація, коли вагітні жінки при хорошому самопочутті продовжують працювати практично до дати пологів і не хочуть проводити понад два місяці до пологів вдома. До речі, серед моїх колежанок та знайомих є багато тих, хто розпочинали цю відпустку за лічені дні до пологів, а не за 70 днів, як це дає можливість зробити законодавство. Проте вони із задоволенням використали б ці оплачувані дні відпустки після народження дитини.

Що з приводу такої відпустки говорить міжнародна практика

Досвід ЄС та національні практики європейських країн демонструють різноманітний підхід до цього питання. Директива ЄС № 92/85/ЄЕС визначає мінімальний 14-тижневий період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та зобов’язує держави створювати безпечні умови праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили або годують грудьми. Така ж вимога закріплена і у Конвенції Міжнародної організації праці № 183. Згідно з Конвенцією про охорону материнства тривалість обов’язкової післяпологової відпустки встановлюється національним законодавством, але не може становити менш як 6 тижнів. Тобто єдиного підходу щодо розподілу частин відпустки до та після пологів не існує і кожна держава може адаптувати його до своїх реалій.

Наприклад, у Німеччині жінка має право на відпустку у 14 тижнів у зв’язку з вагітністю та пологами — щонайменше 6 тижнів до та 8 тижнів після пологів. Якщо жінка бажає продовжувати працювати до пологів, вона сповіщає про це роботодавця. Однак після народження дитини принаймні 8 тижнів є обов’язковим періодом непрацездатності жінки.

У Великобританії жінка може розпочати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами у будь-який день за 11 тижнів до пологів. Обов’язковою є 2 тижнева відпустка або 4 тижнева, якщо жінка працює на виробництві, після пологів. Загальна тривалість відпустки може становити 52 тижні, якщо жінка не повідомить роботодавця, що хоче повернутися до роботи раніше.

Як оптимізувати ситуацію з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами в Україні

Разом із колегами ми розробили законопроект, яким пропонуємо надати можливість жінкам за їхнім бажанням та при відсутності медичних протипоказань самостійно визначати момент початку відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами та переносити невикористані дні відпустки (із 70 днів до пологів) на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.

До прикладу, жінка зможе використати 20 днів відпустки (із 70 гарантованих законодавством до моменту пологів) до очікуваної дати пологів та решту 106 днів (замість виділених зараз 56 днів) — після. Загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів. Якщо ж жінка народила двох дітей або пологи пройшли із ускладнення, вона зможе так само розподілити належні їй 140 днів відпустки: наприклад, 30 днів — до пологів та 110 днів після.

Якщо жінка хотітиме розпочати свою відпустку, як і зараз, за 70 днів до очікуваної дати пологів — вона теж матиме таку можливість.

У часи глобальних перетворень та викликів завдання держави — гарантувати захист прав людини, але не створювати бюрократію. Жінки, котрі бажають поєднувати оплачувану роботу та материнство, повинні мати усі ресурси для реалізації такого вибору. Від цього виграють і працівниці, і бізнес, і сама держава. Держава має бути зацікавленою у створенні умов, комфортних для народження дітей, та піклуватися про сімейну політику, адже за цим майбутнє нашої країни.

Гнучкість у регулюванні трудових відносин, рух назустріч інтересам працівників та бізнесу, як і пошук компромісів, мають стати основою відбудови української економіки.

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