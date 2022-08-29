Как подготовиться к зиме в Украине 29 августа, 14:23

Вследствие активизации агрессора за полгода Украина потеряла так много ресурсов, что даже при лучшей подготовке зима 2022−23 обещает быть изнурительной

Как максимально подготовиться к испытаниям и благодаря чему их успешно пережить?

Какой температурный режим нас ждет?

То, чем пугают украинцев, на самом деле уже является температурной нормой для самых богатых стран Европы и мира. Исключение только в США, где температурная норма такая же, как до недавнего времени и в Украине: +20 ⁰С. Другое дело, что у нас много старых не эргономичных построек, обогревающих улицы, а не их обитателей.

Видео дня

Те, кто и в предыдущие зимы страдал от холода из-за некачественного отопления и высоких энергопотерь помещений, действительно столкнутся с крайне затруднительной ситуацией. Те же, у кого было отопление на уровне +20 ⁰С, просто почувствуют себя европейцами. Даже в самых богатых европейских странах — Британии, Германии, Франции — и во многих других нет централизованного отопления. Самая теплая комнатная температура зимой во Франции, Германии, Италии и Хорватии — и это всего +17 ⁰С.

А вот в Британии средняя температура жилья зимой рекордно низкая: всего +15 ⁰С! И это считается признанной нормой.

Еще более впечатляющая ситуация в Японии, там в квартирах температура +10 ⁰С никого не удивляет.

Поэтому температурные вызовы, которые обещают украинцам, не являются слишком экстраординарными. Возможно, вам станет проще это воспринять, если узнаете, что европейцы из солидарности с нами также этой зимой вынуждены будут снизить уровень обогрева квартир на несколько градусов от своей и так очень прохладной нормы.

Как уберечь здоровье?

Большинство украинцев за полгода столкнулись с проблемой психологического и физического истощения, обострились старые болезни, появились новые. Также Covid возвращается на третий сезон.

В Британии средняя температура жилья зимой рекордно низкая: всего +15⁰С

Причины для беспокойства есть, ситуация будет сложной, но не настолько, как рассчитывает агрессор.

Следует развеять миф о том, что при низких температурах больше болеют.

Британцы предпочитают холод в помещениях именно по советам своих врачей. Спать в холоде (при условии теплого одеяла и пижамы) полезнее. Британские физиологи наоборот считают температуру в +20 ⁰С верхним пределом нормы, а выше +23 ⁰С вообще опасной для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Предрасположенным к повышению давления рекомендован холодный воздух в спальне.

У детей, которых не перегревают с детства, лучше иммунитет против простудных заболеваний. Да и простуды быстрее развиваются именно в теплой сухой среде.

Многолетний пример Великобритании и Японии подтверждает, что низкая температура в помещениях зимой не усугубляет эпидемиологическую ситуацию.

То есть спать следует в прохладном воздухе, хорошо одетым под теплым одеялом.

Вместе с тем, находиться в холоде все время достаточно дискомфортно, поэтому следует подумать о вариантах утепления днем.

Как обеспечить более теплые условия в суровых реалиях?

В первую очередь следует позаботиться об уменьшении тепловых потерь.

Простейшие и малозатратные способы:

1. Помните, что солнечные лучи греют даже при минусовой температуре. Поэтому открывайте шторы и таким образом запускайте естественный солнечный обогрев.

2. Ночью можно наоборот плотнее закрывать окна не только шторами, но и пледами, одеялами и т. д.

3. Сквозняки в доме перекройте любыми способами: от валиков под дверь — до монтажной пены в щели.

4. Оконное стекло — активно отдает тепло. Поэтому можно его оклеить, или спецпленкой, или привычной нам упаковочной с пузырьками.

5. Ковры на стенах не всегда эстетичны, но работают на утепление, а на полу — и эстетично, и тепло.

6. Отражатели радиаторов можно сделать самостоятельно: взять картон, но лучше фольгу и заложить их за батарею.

7. Если у вас есть бойлер, укутайте его в старые вещи: куртки или одеяла.

8. Грелку, в условиях угроз отключения света, лучше иметь обычную — водяную, известную еще с советских времен. За 20 минут до сна ее, максимально горячую, следует класть посреди кровати, а укладываясь спать переносить в район ступней.

Следует быть готовым и к возможным временным отключениям электроэнергии:

• Позаботьтесь о наличии и наполнении термоса. Благодаря кипятку можно и согреться, и быстро кашу приготовить.

• Модные термочашки наконец-то пригодятся — можно долго потягивать теплый напиток.

• Сейчас волонтеры готовят для фронта свечи-обогреватели из подручных материалов. Ничего не мешает приготовить такие же и для себя.

Следует заранее подготовить несколько комплектов теплой одежды и обуви для дома. Вот когда понадобятся любовно сплетенные бабушкой носки.

Если есть старый плед или одеяло, в них можно прорезать дыры для рук и работать, сидя на диване.

Интересно, что французы советуют заводить кошек и собачек, и спать в их компании. Поскольку температура тел кошачьих +38−39 ⁰С, а собак +37,5−39,0 ⁰С, то они являются природными грелками, чем и пользовались наши предки с момента их приручения.

Как бы ни было сложно этой зимой, полезно помнить, что мы движемся к победе и все проблемы постепенно преодолеем.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.