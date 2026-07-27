Что Украине следует осознать о внешней политике США

Между США и Украиной существуют два фундаментальных непонимания, и важно всегда помнить о них

Колонка Джеда Сандена подготовлена по итогам панельной дискуссии Фотография как инструмент адвокации Украины за рубежом, состоявшейся 24 июля в книжном магазине Сенс»в рамках презентации документальной фотокниги Її очима.

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Американцы по-прежнему поддерживают Украину. Поэтому, когда меня спрашивают, почему это не выливается в конкретные решения Конгресса и Белого дома, я объясняю, что следует разграничивать сугубо американские проблемы и связанные с ними вопросы — и то, что касается Украины. Мы знаем, что сейчас в Вашингтоне президент и Конгресс находятся под контролем республиканцев.

С одной стороны, могло бы показаться, что они смогут принять необходимый закон. Однако в Палате представителей у республиканцев лишь незначительное большинство. Поэтому для принятия закона необходимо, чтобы 99% голосов поступило именно от республиканцев. И хотя большинство из них поддерживает Украину, единства в их рядах нет, а рисковать своим большинством ради Украины республиканцы просто не готовы.

Сейчас в Америке наблюдается острое партийное противостояние. И если для принятия решения не хватит голосов республиканцев, они просто не вынесут этот вопрос на рассмотрение. Это касается не только Украины, но и других спорных вопросов.

Это война, которая длится уже столетия.

Американское правительство по-прежнему оказывает Украине существенную поддержку. А Байден и Трамп — разные президенты с разными приоритетами и разным стилем работы.

Приоритетом для Байдена было единство Европы. И в этом он добился значительного успеха, объединив Европу и сумев добиться того, чтобы несколько европейских стран, традиционно не поддерживавших Украину, всё же начали это делать. Например, Италия.

Трамп — другой президент с иными приоритетами. Единство Европы не является для него главной целью. Он гораздо больше сосредоточен на том, чтобы Европа брала на себя свою долю расходов на оборону. В этом он добился значительных успехов, и это оказалось весьма выгодным. Европа радикально увеличила свои расходы на оборону и взяла на себя большую часть нагрузки, и это идет на пользу Украине.

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Я считаю, что между США и Украиной существуют два фундаментальных непонимания, и важно всегда помнить о них. Вы знаете, что со стороны США существует такое заблуждение: для большинства американцев эта война началась 24 февраля 2022 года. Возможно, некоторые понимают, что произошло в 2014 году, но я не думаю, что мне нужно объяснять этой аудитории, что всё это не возникло ниоткуда 22 февраля. Это война, которая длится уже столетия, и я уверен, что все здесь понимают суть непримиримого конфликта между российским империализмом и украинским суверенитетом. И чрезвычайно важно, чтобы представители Украины подчеркивали: эта война не связана ни с чем, что касается НАТО, — ни с заявлением НАТО 2007 года, ни с тем, что произошло или не произошло на Майдане. Существует этот непримиримый конфликт, и об этом стоит повторять и напоминать снова и снова.

Похоже, в Украине нет полного понимания того, что политика США в отношении нее определяется другими важными вопросами американской национальной безопасности. Как бы то ни было, с момента окончания холодной войны главной задачей национальной безопасности для США остается сдерживание Ирана. Следовательно, политика США в отношении Украины будет подчинена этой цели. Кроме того, существуют отношения между США и Китаем, которые будут обладать более высоким приоритетом, чем любые соображения США касательно Украины и России. И в этом обе партии солидарны: Трамп говорил об этом довольно прямо, Байден — более тонко, а Обама называл это разворотом к Азии, но суть остается неизменной.

И это твердое убеждение, и политика в отношении Украины будет именно такой. Украина должна это осознать. И какие бы гарантии безопасности ни были введены для обеспечения мира, их обязательно должны создавать европейцы.

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Я был горячим сторонником инициативы Sky Shield (Небесный щит), когда она была предложена, и надеюсь, что нечто подобное появится снова, поскольку считаю, что за этим — будущее.