Почему нормализация отношений Китая и США при Трампе невозможна

Пока у власти в США остается воинственный Трамп или один из его приспешников, будет очень мало шансов на устойчивое урегулирование китайско-американского конфликта

Поскольку Америка оказалась в руках нестабильного президента, дипломатия не поможет улучшить конфликтные отношения США и Китая. Разительный контраст между постоянными колебаниями президента США Дональда Трампа и стратегической решимостью председателя КНР Си Цзиньпина увеличивает преимущества Китая, а это означает, что эффективное урегулирование конфликта станет задачей для будущей эпохи после Трампа.

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Не всегда так было. Дипломатия играла ключевую роль в китайско-американских контактах в начале 1970-х. Хорошо зная искусство большой стратегии, Генри Киссинджер и Чжоу Эньлай, подчинявшиеся президенту Ричарду Никсону и председателю Мао Цзэдуну, мастерски провели триангуляцию Холодной войны, что изменило отношения великих держав. В дальнейшем саммиты лидеров двух стран стали стандартом поддержания двусторонних связей.

Но появление политически ограниченных, эгоцентричных лидеров (часто пребывающих в заблуждении, будто они обладают великолепными навыками личного убеждения) невероятно затруднило предотвращение споров между двумя сверхдержавами, не говоря уже об их урегулировании. Ни одна сторона не может позволить себе выглядеть слабой, и поэтому урегулирование конфликта США и Китая превратилось в упражнение по сохранению лица.

Ни одна сторона не может позволить себе выглядеть слабой

Возникновение новых форм национализма в США и Китае также мешает дипломатии, черпающей легитимность во внутренней политике. Америку охватила деструктивная синофобия. Несмотря на разлагающую политическую поляризацию в США, антикитайские настроения пользуются широкой поддержкой обеих партий. Дипломатическая повестка США соответствует этим ярко выраженным предубеждениям.

В Китае, несмотря на его однопартийную систему, политические соображения столь же важны. Власть Си Цзиньпина опирается на его обещание воплотить в жизнь «Китайскую мечту» и добиться «великого возрождения китайской нации». Однако без устойчивого роста экономики Си рискует не выполнить это обещание и наткнуться на волну народного и партийного недовольства. Именно поэтому торможение темпов роста экономики в Китае, причиной которого отчасти является продолжающийся конфликт с США, вызывает особое беспокойство. Экономические последствия усиливающегося «дефицита возрождения», несомненно, сковывают китайскую политику.

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Проблему усугубляет уязвимость эго лидеров. Риторические оплошности обретают чрезмерное значение. Когда лидерам не хватает уверенности в себе, чтобы выдерживать критику, их слишком чувствительная реакция в личной дипломатии приносит обратный результат. Тем не менее, многие цепляются за веру, что саммиты лидеров (а это вершина такого рода дипломатии) являются ключом к урегулированию конфликта США и Китая. Но как же это далеко от истины.

После прорывных встреч Никсона и Мао в 1972 году состоялись 22 таких саммита. Большинство из них (не считая саммита 1979 года между Дэн Сяопином и Джимми Картером, когда были установлены официальные дипломатические отношения) принесли очень мало результатов. За двумя помпезными саммитами Си и Трампа в 2017 году — официальный ужин в Мар-а-Лаго и церемониальная встреча в Запретном городе в Пекине — тут же последовали пошлины и первая волна американо-китайской торговой войны (2018−2019 годы).

Трамп и Си рискуют повторить все это в 2026 году. После краткой встречи в октябре 2025-го в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Пусане (Южная Корея) они предварительно договорились провести два саммита лидеров в 2026 году. Но без четко определенной повестки дня эти саммиты вряд ли изменят двусторонние отношения. Лучшее, на что можно надеяться, это заморозка спорных вопросов торговли, технологий, гуманитарного обмена, Тайваня. Впрочем, даже это, наверное, оптимистичный сценарий, поскольку представленный администрацией Трампа новый пакет вооружений для Тайваня на сумму $11 млрд может стать очередным фактором китайско-американской нестабильности.

Пока у власти в США остается воинственный Трамп или один из его приспешников, будет очень мало шансов на устойчивое урегулирование китайско-американского конфликта. Периодические «сделки» не дают надежды на долгосрочную стабильность, и не в последнюю очередь потому, что они нуждаются в конфликтах, которые якобы призваны урегулировать (когда нет конфликтов, не о чем договариваться). В то же время Китай тоже никак нельзя назвать «рыцарем в белом», который обеспечивает стабильное политическое лидерство в бурном мире.

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Все это означает, что лишь резкая смена политической обстановки даст надежду на успех американо-китайской дипломатии. Поскольку Си Цзиньпин консолидировал власть, такой сдвиг стал почти невозможен в однопартийной системе Китая. Но в США политические перемены тоже могут оказаться трудной задачей, поскольку страна поражена синофобией и ее поляризует движение Трампа MAGA («Сделать Америку снова великой»).

Это не означает, что Америка уже никогда не сможет вновь стать великодушным глобальным лидером, как это случилось после Второй мировой, когда она поддержала побежденных врагов и восстановила Западную Европу с помощью плана Маршалла. Предотвращение военного конфликта с Китаем будет зависеть от того, сможет ли Америка оправдать свою репутацию «сияющего города на холме». Но чтобы выбраться из нынешнего хаоса поляризованной Америки и попасть в новую эпоху последовательной и цивилизованной политики и урегулирования конфликтов, может потребоваться настоящий политический перелом.

Многим американцам такие перемены сейчас представляются маловероятными, поскольку Трамп усиливает контроль над властью. Но на прошедших с середины 1850-х 44 выборах президентских выборах партийная принадлежность Белого дома менялась (между республиканцами и демократами) 19 раз, причем после Второй мировой войны частота смены партий была даже выше. Такая же ситуация и с контролем над Палатой представителей и Сенатом.

Все это подчеркивает вероятность, что в долгосрочной перспективе MAGA не будет определять будущее Америки. И уже только по одной этой причине совсем не рано начинать думать о сближении с Китаем как об одном из ключевых элементов внешнеполитической повестки в эпоху после Трампа, особенно учитывая то, что для ее реализации, скорее всего, потребуется новая архитектура взаимодействия.

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