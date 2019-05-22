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Евгений Быстрицкий

Философ

Откройте списки!

Сегодня, 14:11
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Депутаты не имеют морального права отречься от внедрения открытых списков

Сознательное гражданское общество было естественно расколото согласно персональным партийным, мировоззренческим предпочтением на президентских выборах. Впрочем, сегодня общественные деятели не имеют морального права отречься от одной из главных послемайданных требований в демократическом реформировании страны — внедрения избирательной системы с открытыми списками.

Мы можем понять частные и партийные интересы сегодняшних жителей Верховной Рады.

Частный — остаться и иметь с этого частную выгоду. Партийный — оставить свою хоть небольшую, хоть 3-х процентную, фракцию, чтобы не исчезнуть совсем с политической арены. Идейный — поверим, что и частный, и партийный интересы руководствуются высокой патриотической целью — иметь любой оппозиционный голос для противостояния очень возможной монополизации власти нынешним гарантом.

Интерес гаранта — получение законодательной вольницы

Легко понять и частный, и государственный интерес избранное гаранта. Он лежит в плоскости быстрого проведения в парламент собственной политической силы для реалистического сценария — получения законодательной вольницы. Так же можно предположить партийный интерес вчерашних оппозиционных политиков. Это возможность провести их «миротворческую» и «братскую» повестку дня через вхождение в коалицию большинства.

Итак, мы имеем примерно такой расклад интересов и идейных целей всех тех, кто соглашается на демократично наихудший сценарий досрочных выборов в Верховную Раду. Впрочем, ни один из перечисленных интересов и идейных представлений не дают оснований поверить в национальную целесообразность согласованного сценария для демократических преобразований.

Открытые списки нужны, хотя бы для того, чтобы быстро узнать, кого выбирать и с кого требовать. Это чтобы продолжать двигаться демократическим путем. Надо требовать открытых списков, уже потому, что не будет кино со знакомыми артистами, которые становятся замечательными народными депутатами.

Нужно единение общественности, чтобы хотя бы громко сказать об этом.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Досрочные выборы в ВР Парламентские выборы Верховная Рада

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