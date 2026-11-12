Как долго отключения и блэкауты будут оставаться нормой?

Вот что нужно сделать, если нам нужна устойчивость всей энергетической инфраструктуры

Электроэнергия должна стать обычным продуктом на открытом рынке, где каждый может свободно её производить, поставлять, продавать и покупать.

Всё, что для этого нужно, — наконец перевести энергетику на полноценную рыночную модель: отменить лицензирование, снять ценовые ограничения и открыть путь к её приватизации.

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Пока энергосистемой будут управлять «по-советски» — из Минэнерго, «Укрэнерго», НКРЭКУ и тому подобных ведомств, — отключения и блэкауты будут оставаться нормой. Ведь такая система просто не способна реагировать на вызовы войны, быстро адаптироваться и децентрализоваться. Можно тратить миллиарды на ее защиту и восстановление, но каждую зиму она снова будет оставаться уязвимой и разрушаться ракетами. И снова, словно по замкнутому кругу, враг будет погружать нас во тьму и средневековье.

Модель самообеспечения является очень дорогостоящей и неэффективной

В то же время проблемы с энергоснабжением не останавливают экономику: украинский бизнес адаптировался к жизни и работе в условиях блэкаутов. Предприниматели завезли генераторы, установили аккумуляторы, инверторы и солнечные панели. Люди мгновенно нашли решения, поскольку от этого зависело выживание их дела. Частные компании адаптируются быстро — в отличие от неповоротливой государственной системы.

Но это не может быть окончательным решением. Модель самообеспечения очень дорога и неэффективна. Это напоминает средневекового крестьянина, который вел натуральное хозяйство: сам выращивал зерно, пек хлеб и шил одежду, ничего не продавая и не покупая.

Такая система поколениями держала людей в нищете, и лишь торговля и разделение труда вывели людей из этой эпохи, создали богатство и развили современный мир.

Поэтому, если нам нужна устойчивость всей энергетической инфраструктуры, она должна быть освобождена от регулирования и лицензирования. Доступ на этот рынок должен быть открытым и свободным.

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Чем больше людей будут свободно производить и продавать электроэнергию, тем труднее будет врагу погрузить страну во тьму.

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Текст опубликован с разрешения автора