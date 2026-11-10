Что со светом в Киеве и почему графики часто не соблюдаются

Объективно ситуация складывается следующим образом. Продолжаются массированные атаки на высоковольтные подстанции, поставляющие электроэнергию в Киев. С одной стороны, эти атаки показали эффективность проведенной подготовки: за все это время из 235 защитных сооружений, возведенных к началу зимы, ракетами было разрушено лишь одно. Однако при этом повреждается вторичное оборудование. Защита на высоковольтных подстанциях — этих мощных «магистралях», доставляющих электричество в Киев, — охватывает только помещение управления и трансформатор. Просто невозможно обеспечить полную защиту для гектаров вторичного оборудования, расположенного под открытым небом.

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Если ремонтные бригады получат возможность нормально работать, то в течение трех-четырех дней в Киеве