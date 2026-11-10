Александр Харченко

Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики

Что со светом в Киеве и почему графики часто не соблюдаются

10 ноября, 10:04
NV Премиум
Google Читайте NV в Google

Есть ли надежда, что ситуация улучшится?

Объективно ситуация складывается следующим образом. Продолжаются массированные атаки на высоковольтные подстанции, поставляющие электроэнергию в Киев. С одной стороны, эти атаки показали эффективность проведенной подготовки: за все это время из 235 защитных сооружений, возведенных к началу зимы, ракетами было разрушено лишь одно. Однако при этом повреждается вторичное оборудование. Защита на высоковольтных подстанциях — этих мощных «магистралях», доставляющих электричество в Киев, — охватывает только помещение управления и трансформатор. Просто невозможно обеспечить полную защиту для гектаров вторичного оборудования, расположенного под открытым небом.

Реклама

Если ремонтные бригады получат возможность нормально работать, то в течение трех-четырех дней в Киеве

Теги:   Киев Киевводоканал Графики отключения света Александр Харченко удары по энергетике

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies