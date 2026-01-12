Житомирская энергетическая аномалия

Почему в Житомире отключений значительно меньше, чем в среднем по Украине

Неприлично меньше, я бы сказал.

Я считаю, что всем украинцам стоит знать о таком бесценном опыте. Ниже — краткий обзор мероприятий.

В Житомире за годы войны создали собственную генерацию электричества.

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1. При содействии USAID установлено несколько газовых когенерационных установок. Они способны одновременно производить электрическую и тепловую энергию для нужд ТЭЦ/котельных.

На сегодня генерируют около 1,7 МВт электричества, после запуска третьей — ~2,8 МВт. В планах — 6 установок.

2. За кредит ЕБРР построили первую ТЭЦ на щепе (древесных отходах), что дает ~1,1 МВт электроэнергии. Существует план построить еще ТЭЦ с мощностью ~2 МВт электроэнергии и ~10 МВт тепла.

Вот такая картина сопротивления атакам РФ на муниципальном уровне

3. Установлено 800 солнечных панелей мощностью ориентировочно 0,4 МВт вблизи главной канализационной станции со схемой подмешивания энергии в сеть. Некоторые больницы и социальные учреждения оборудованы солнечными панелями, что уменьшает их зависимость от сети.

4. Работает мусороперерабатывающий завод, который производит RDF-топливо — горючий переработанный мусор. Причем с калорийностью больше, чем деревянная щепа.

Кроме создания городской распределенной электрогенерации, большие энергетические бонусы принесли инвестиции в экономию.

1. Была осуществлена массовая замена ламп освещения на светодиодные. Заменили более 18 000 светодиодных ламп вместо старых ламп накаливания. Это привело к сокращению потребления электроэнергии в сети наружного освещения на примерно на 50%.

2. За кредит Всемирного банка заменили проблемные трубы, что уменьшило утечки воды и снизило нагрузку на насосное оборудование. Водоканал уменьшил потребление электричества примерно на 27%.

Вот такая картина сопротивления атакам РФ на муниципальном уровне, и оно развивается активно. И это при том, что Житомир — далеко не самое богатое место в Украине.

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Секрет в том, что при наличии желания — на Запад от Украины все еще лежит океан возможностей получить помощь от международных организаций, в виде грантов, займов без процентов и кредитов с низкими процентами.

Приходи и бери. Эта работа требует ответственности, контроля, но, собственно, для этого у нас и существуют чиновники на должностях всех уровней, от национального до муниципального.

Просьба не слишком политизировать тему. Есть еще много факторов, которые влияют на конечный результат — наличие или отсутствие электроэнергии.

Но, как по мне, опыт Житомира точно надо изучать и применять

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Текст публикуется с разрешения автора