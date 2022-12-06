Когда Путину помогают в Украине 6 декабря, 13:40

Россия снова ударила по нашей энергетической инфраструктуре. И снова цель была не в трансформаторах, цель была в наших головах

Цель — посеять панику, уныние, усталость и заставить общество оказывать давление на власть для того, чтобы достичь перемирия на выгодных для России условиях.

В этот раз ПВО сработало лучше, в этот раз несколько самолетов вообще не взлетели из «супераэродромов», а энергетики были более подготовлены и уже обучены предыдущими ударами. Поэтому ущерб был нанесен поменьше. Но все же нанесен. И жизнь стала менее комфортной по всей Украине. Открывая для России новую попытку залезть нам в голову.

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Это не работает. Но они пытаются пробовать. И часть этих попыток состоит в том, чтобы в ваших домовых чатиках, в ваших такси, на рынках и в школах люди начали говорить о том, что «все не так однозначно», «электрики хватает», «то все барыги от власти зарабатывают и экспортируют электроэнергию», «Запад снова нас бросил и дал только 40 генераторов». Цель — разрушить единство Украины в противостоянии с российской агрессией. Цель — посеять недоверие внутри Украины и в коалиции с союзниками.

И это периодически срабатывает. И очень жаль, что все же есть много полезных идиотов, повторяющих заложенные Путиным нарративы. Но иногда их повторяют люди, которых трудно назвать идиотами. Какие точно «в теме», а когда-то были и «в доле». И вот уже в телевизоре Юлия Владимировна Тимошенко начинает распространять российские нарративы и говорит, что мы экспортируем электроэнергию в Венгрию. Сама. Лично. Рассказывает российскую пропаганду. Уже не через своих депутатов. А лично.

Важно понимать — никто не продает за деньги украинскую электроэнергию

И здесь есть два момента.

Во-первых, это ложь. Мы не экспортируем электроэнергию в Венгрию. Экспорт электроэнергии осуществлялся летом, когда у нас не было дефицита и когда россияне еще не наносили удары по нашей энергетической инфраструктуре. И это было разумно и логично. Потому что экспорт приносил стране деньги. И экспорт был приостановлен, когда российские агрессоры начали запускать ракеты на нашу энергосистему, словно безумные. И следует понимать, что нельзя было генерировать электроэнергию «впрок», на будущее, сохраняя ее в чемоданах. По крайней мере, пока Маск не построит у нас свой суперчарджер.

Есть ли перетоки из украинской системы в европейскую? Да. И это очень помогает и спасает. К счастью, в начале войны мы смогли синхронизировать свою систему с европейской. А в единой синхронной системе, конечно же, будут перетоки. Но то, что исходит из нашей системы в Европе в Венгрию, затем синхронно возвращается, например, на юге, из Румынии через Молдову. И это очень помогает, потому что таким образом увеличивает логистические возможности системы, которые пытается разрушить Путин. Однако важно понимать — никто не продает за деньги украинскую электроэнергию. Это просто перетоки в единой синхронизированной системе. Которые нам очень помогают проходить эту зиму.

Во-вторых, человек, который об этом говорит, знает, что это ложь. Ибо кто как ни Юлия Владимировна разбирается в энергетической системе Украины. Как говорит один ее приятель, «я там преподавал, где вы учились». И человек сознательно поддерживает российские нарративы. Или потому что «все пропало», ведь она видит рейтинги и хватается за соломинку измены, пытаясь оседлать любимое обнищание и вернуть в старые добрые времена. Или потому что… Вот второе вообще первым приходит в голову, но лучше уж было бы первое…

Во всяком случае, крайне неприятно, когда Путину помогают в Украине. Помогают реализовывать его античеловеческую стратегию. И делают это люди, всегда голосящие, что они патриоты. И это нельзя забывать.

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