Этого боятся украинцы. На что рассчитывает Путин 21 ноября, 13:36

Российская пропаганда снова неуклюже пытается разделить украинцев

Страшный и коварный Путин, всегда всех переигрывающий, задумал сложный план, который приведет к тому, что Запад бросит Украину. Такого боятся многие украинцы. И эти мнения активно поддерживает российская пропаганда. Постоянно раздувая тезисы, что вот на этой неделе Запад точно бросит Украину.

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Тот же страшный и коварный Путин стреляет ракетами по украинской энергетической инфраструктуре и тут же пытается через свою пропаганду организовать протесты в Украине против властей из-за отключения электроэнергии, надеясь, что это приведет к отставке Зеленского. Надеясь, что Зеленский побежит на переговоры под давлением энергетического шантажа.

Очень страшный и коварный план. Который трудно увидеть издалека. Да, действительно, в Украине, к сожалению, есть определенный процент людей, которые не видят связи между отключениями света и предыдущими обстрелами. Тем более, что российская пропаганда привыкла работать с людьми с конспирологическим мышлением. Но таких идиотов все же не так много. И ни к какому политическому протесту это не приведет. Как не привели к этому все эти тарифные майданы, которые еще до начала войны пытались организовывать друзья Путина в Украине, и сейчас же они пытаются организовать их в Европе времен глобального потепления, которая никак не хочет замерзать. Тем более, что до войны была огромная серая зона. А сейчас в Украине все более чем прозрачное и черно-белое.

Все всегда гораздо проще

Все эти теории заговора основываются на том, что люди ожидают от других людей каких-нибудь страшных и замороченных планов. Но таких планов нет. Потому что они не работали бы, потому что при огромном количестве цепочек всегда бы шло что-то не так, а огромное количество участников привело бы к тому, что обо всех этих планах давно бы знали все вокруг. Все всегда гораздо проще.

Да что там Путин. Воспитанник питерской шпаны. Вот Илон Маск, выдающийся гений современности. Сначала покупает Twitter, который для него чемодан без ручки, и все говорят, что он его покупает только для того, чтобы вернуть Трампа и помочь выиграть выборы. А потом возвращает Трампа через манипулятивный опрос, фактически референдум, потому что любой опрос в социальных сетях является манипулятивным, особенно если у тебя есть миллионы ботов. Как и любой референдум. Спросите об этом британцев, где общественное мнение уже считает, что Brexit — это было очень тупо. Вот и Маск провел наскоро свой референдум и разбанил Трампа. Это гениальная комбинация. Никто ничего не понял. Сложный план. Очень сложный. Никто не догадался. Рекламодателям в Twitter это очень понравится.

А все на самом деле просто. Путин надеется на полезных идиотов. И они прямо говорят, что какие-то барыги воруют электричество. А российские ракеты здесь ни при чем. Потому что у кумы моего двоюродного племянника есть знакомая, бывший которой встречается теперь с сестрой уборщицы с Хмельницкой АЭС, и они видели, как вагонами электричество отправляют в Польшу и немного во Львов. И российская пропаганда снова неуклюже пытается разделить украинцев. Все, что они делали давно. Прямо. Откровенно. Как прямо и откровенно они воруют унитазы. И это не часть более коварного плана.

Путин играет на наших слабостях. Которые нам известны. И главное не подыгрывать ему. В том числе, не искать черную кошку в темной комнате, когда отключают свет, особенно если ее там нет…

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