Отдыхающий в Буковеле нахамил военному. Почему такое случается и как с этим бороться 5 апреля, 15:40

Неделя началась с очередного конфликта гражданских с военным

В Буковеле сорокалетний отдыхающий нахамил участнику боевых действий, проходящему психологическую реабилитацию. Тот, кому нахамили, выложил запись инцидента в сеть. Неравнодушные в течение нескольких часов обнаружили: военному медику нахамил Александр Фатола, дважды судимый житель Черкасс, спортсмен и торговец контрафактным алкоголем. Впоследствии появилось новое видео: полиция заставляет Фатолу извиниться. Именно заставляет — свою вину он вряд ли чувствует.

Видео дня

Тем временем стали известны детали. Военный сделал Фатоле замечание по поводу русского языка как языка врага. Языковой вопрос стал для дважды судимого бутлегера триггером. А его жена пожаловалась подписчикам в соцсетях, что военные не дают им свободно говорить в свободной стране на том языке, к которому они привыкли. Однако сводить конфликт к языковому— ошибка. Глубинная сущность конфликта в другом. Господина Фатолу, по его словам, военные задолбали.

Бытовые стычки на этой почве действительно не первые. В прошлом ноябре соцсети потряс другой скандал: военного Виктора Якименко, ехавшего в отпуск из Днепра в Киев, двое пассажиров выгнали в тамбур. Причина — плохо пахнет. На днях во Львове на железнодорожном вокзале водитель маршрутки не захотел дождаться военного и уехал прямо перед его носом. Объяснив возмущенным пассажирам: не хочет и не будет возить военных бесплатно. Уже не раз всплывали возмутительные истории об изгнании военных в форме из ресторанов и кафе. А до полномасштабного вторжения их выгоняли из городских маршруток и рейсовых автобусов — не водители, пассажиры, которым люди в форме напоминали о войне в их стране.

Уважение участника войны с Россией — не только уважение на словах

Теперь немного истории. Не воспримите это как реверанс в сторону СССР, однако нам в советской школе прививали культ ветерана Второй мировой. Советским школьникам ее продавали как «Великую Отечественную». Но в данном случае суть не в названии. И не в том, что уже известна правда о зверствах красноармейцев как на освобожденных от немцев, так и на повторно оккупированных и вновь захваченных территориях. Так что их подвиги воспринимаются частью украинцев иначе. А в том, что, встретив на улице ветерана в форме во время тематических праздников типа Дня Победы, дня освобождения города и т. д. , мы смотрели на него с искренним уважением. Ибо на такое отношение работала тогдашняя государственная идеология.

Оглянемся еще дальше: в первые послевоенные годы, вторую половину 1940-х. Тогда советская государственная машина воспринимала ветеранов так же, как сейчас наших военных воспринимают граждане с мировоззрением Александра Фатолы или тех, кто позволяет выгнать участника боевых действий из вагона. Вкладывается это отношение в формулу глаза не видят — сердце не болит. В первую очередь это касалось инвалидов, которые остались без средств к существованию и возможности зарабатывать на жизнь. Они попрошайничали, милиция гоняла их с поездов, вокзалов, базаров и городских площадей, а впоследствии их вообще начали вылавливать и ссылать в так называемые дома инвалидов, чтобы своим видом не портили настроение советских граждан и не напоминали о цене победы. Есть официальные документы НКГБ-УНКГБ, которыми запрещалось распространять фотографии искалеченных войной ветеранов, их конфисковывали и привлекали к ответственности всякого, кто их хранит.

А теперь вспомним оскароносный фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». В одном из эпизодов герой Тома Хенкса, ветеран вьетнамской войны, выходит выступать перед большим собранием. Группа хиппи-пацифистов немедленно окрестила его убийцей детей и началось обесценивание. По составу характера этот киногерой не воспринял упреков серьезно. Чего не скажешь о другом герое, которого сыграл Роберт де Ниро в культовой ленте Мартина Скорсезе «Таксист». Его, ветерана, часть американского общества тоже не воспринимала. От чего герой начинал медленно сходить с ума, а его отношение к справедливости делалось гипертрофированным и повлекло в финале вспышку неконтролируемой агрессии.

На участников и ветеранов нынешней войны с Россией часть украинского общества смотрит как на лишних людей. То есть отношение сочетается. Они раздражают своим видом, напоминая о войне и созданной ею некомфортной для безразличного обывателя ситуации. И в то же время агрессию провоцирует искреннее осознание такими вот лицами, что государство, гражданами которого они являются, ведет непонятную им чужую войну. Ее не должно быть не потому, что война вообще зло. А потому, что это война именно с Россией. И именно за украинскую идентичность, не только за территории. Ибо идентичность — их уязвимое место.

С разных площадок не раз подчеркивалось: несмотря на всеобъемлющий Единый марафон, военных, реально воюющих, в нашем информационном пространстве, критически не хватает. Уважение к ветеранам есть у миллионов неравнодушных граждан, которые понимают, кто с кем и за что воюет. Однако в одной стране с нами живут — без преувеличения! — другие, которые военных не воспринимают как защитников, героев, бросивших все ради защиты своего государства. К этим миллионам, несомненно, относятся верующие московского патриархата. Потому что чуть ли не каждую неделю в каком-то городе или селе служители УПЦ МП отказываются не только отпевать погибших, но даже пускать их в храм. При поддержке своих же прихожан. Ведь в Хмельницком на военного напал не только поп — в избиении участвовали его прихожане.

Печальный прогноз: после нашей победы сотни тысяч ветеранов вернутся с фронта и попадут именно в подобный адский котел. То и дело им и их собратьям, к сожалению, придется отстаивать свое право на уважение и честь. Конечно, ни о какой неприкосновенности речь не идет, но здесь уже совсем другая плоскость. Например, ветеран влез в чистый криминал и это доказано — должен ответить, несмотря на военные заслуги.

Однако я не склонен полагать, что ветераны массово подадутся в криминал. Этого не произойдет, если ветераны не будут маргинализированы прежде всего государством, как уже в свое время сделала советская и постсоветская система с ветеранами афганской войны. Мы вас в Афганистан не посылали, классика жанра. Таксист Тревис, герой упомянутого выше фильма, ступил на свой губительный путь именно из-за маргинализации.

Уважение участника войны с Россией — не только уважение на словах, хотя тоже важно. Это также восстановление утраченного жилья, поддержка видящих себя в бизнесе, программы по психологической и физической реабилитации, в целом достойная работа в стране, за которую воевал. Конечно, такие приоритеты озлобят черкасского торговца контрафактным спиртным и подобным ему. Но на них государство и сознательные граждане и не возлагают больших надежд, правда.

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