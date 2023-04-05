Отдыхающий в Буковеле нахамил военному. Почему такое случается и как с этим бороться
Неделя началась с очередного конфликта гражданских с военным
В Буковеле сорокалетний отдыхающий нахамил участнику боевых действий, проходящему психологическую реабилитацию. Тот, кому нахамили, выложил запись инцидента в сеть. Неравнодушные в течение нескольких часов обнаружили: военному медику нахамил Александр Фатола, дважды судимый житель Черкасс, спортсмен и торговец контрафактным алкоголем. Впоследствии появилось новое видео: полиция заставляет Фатолу извиниться. Именно заставляет — свою вину он вряд ли чувствует.
Тем временем стали известны детали. Военный сделал Фатоле замечание по поводу русского языка как языка врага. Языковой вопрос стал для дважды судимого бутлегера триггером. А его жена пожаловалась подписчикам в соцсетях, что военные не дают им свободно говорить в свободной стране на том языке, к которому они привыкли. Однако сводить конфликт к языковому— ошибка. Глубинная сущность конфликта в другом. Господина Фатолу, по его словам, военные задолбали.
Бытовые стычки на этой почве действительно не первые. В прошлом ноябре соцсети потряс другой скандал: военного Виктора Якименко, ехавшего в отпуск из Днепра в Киев, двое пассажиров выгнали в тамбур. Причина — плохо пахнет. На днях во Львове на железнодорожном вокзале водитель маршрутки не захотел дождаться военного и уехал прямо перед его носом. Объяснив возмущенным пассажирам: не хочет и не будет возить военных бесплатно. Уже не раз всплывали возмутительные истории об изгнании военных в форме из ресторанов и кафе. А до полномасштабного вторжения их выгоняли из городских маршруток и рейсовых автобусов — не водители, пассажиры, которым люди в форме напоминали о войне в их стране.
Уважение участника войны с Россией — не только уважение на словах
Теперь немного истории. Не воспримите это как реверанс в сторону СССР, однако нам в советской школе прививали культ ветерана Второй мировой. Советским школьникам ее продавали как «Великую Отечественную». Но в данном случае суть не в названии. И не в том, что уже известна правда о зверствах красноармейцев как на освобожденных от немцев, так и на повторно оккупированных и вновь захваченных территориях. Так что их подвиги воспринимаются частью украинцев иначе. А в том, что, встретив на улице ветерана в форме во время тематических праздников типа Дня Победы, дня освобождения города
Оглянемся еще дальше: в первые послевоенные годы, вторую половину 1940-х. Тогда советская государственная машина воспринимала ветеранов так же, как сейчас наших военных воспринимают граждане с мировоззрением Александра Фатолы или тех, кто позволяет выгнать участника боевых действий из вагона. Вкладывается это отношение в формулу глаза не видят — сердце не болит. В первую очередь это касалось инвалидов, которые остались без средств к существованию и возможности зарабатывать на жизнь. Они попрошайничали, милиция гоняла их с поездов, вокзалов, базаров и городских площадей, а впоследствии их вообще начали вылавливать и ссылать в так называемые дома инвалидов, чтобы своим видом не портили настроение советских граждан и не напоминали о цене победы. Есть официальные документы НКГБ-УНКГБ, которыми запрещалось распространять фотографии искалеченных войной ветеранов, их конфисковывали и привлекали к ответственности всякого, кто их хранит.
А теперь вспомним оскароносный фильм Роберта Земекиса «Форрест Гамп». В одном из эпизодов герой Тома Хенкса, ветеран вьетнамской войны, выходит выступать перед большим собранием. Группа хиппи-пацифистов немедленно окрестила его убийцей детей и началось обесценивание. По составу характера этот киногерой не воспринял упреков серьезно. Чего не скажешь о другом герое, которого сыграл Роберт де Ниро в культовой ленте Мартина Скорсезе «Таксист». Его, ветерана, часть американского общества тоже не воспринимала. От чего герой начинал медленно сходить с ума, а его отношение к справедливости делалось гипертрофированным и повлекло в финале вспышку неконтролируемой агрессии.
На участников и ветеранов нынешней войны с Россией часть украинского общества смотрит как на лишних людей. То есть отношение сочетается. Они раздражают своим видом, напоминая о войне и созданной ею некомфортной для безразличного обывателя ситуации. И в то же время агрессию провоцирует искреннее осознание такими вот лицами, что государство, гражданами которого они являются, ведет непонятную им чужую войну. Ее не должно быть не потому, что война вообще зло. А потому, что это война именно с Россией. И именно за украинскую идентичность, не только за территории. Ибо идентичность — их уязвимое место.
С разных площадок не раз подчеркивалось: несмотря на всеобъемлющий Единый марафон, военных, реально воюющих, в нашем информационном пространстве, критически не хватает. Уважение к ветеранам есть у миллионов неравнодушных граждан, которые понимают, кто с кем и за что воюет. Однако в одной стране с нами живут — без преувеличения! — другие, которые военных не воспринимают как защитников, героев, бросивших все ради защиты своего государства. К этим миллионам, несомненно, относятся верующие московского патриархата. Потому что чуть ли не каждую неделю в каком-то городе или селе служители УПЦ МП отказываются не только отпевать погибших, но даже пускать их в храм. При поддержке своих же прихожан. Ведь в Хмельницком на военного напал не только поп — в избиении участвовали его прихожане.
Печальный прогноз: после нашей победы сотни тысяч ветеранов вернутся с фронта и попадут именно в подобный адский котел. То и дело им и их собратьям, к сожалению, придется отстаивать свое право на уважение и честь. Конечно, ни о какой неприкосновенности речь не идет, но здесь уже совсем другая плоскость. Например, ветеран влез в чистый криминал и это доказано — должен ответить, несмотря на военные заслуги.
Однако я не склонен полагать, что ветераны массово подадутся в криминал. Этого не произойдет, если ветераны не будут маргинализированы прежде всего государством, как уже в свое время сделала советская и постсоветская система с ветеранами афганской войны. Мы вас в Афганистан не посылали, классика жанра. Таксист Тревис, герой упомянутого выше фильма, ступил на свой губительный путь именно из-за маргинализации.
Уважение участника войны с Россией — не только уважение на словах, хотя тоже важно. Это также восстановление утраченного жилья, поддержка видящих себя в бизнесе, программы по психологической и физической реабилитации, в целом достойная работа в стране, за которую воевал. Конечно, такие приоритеты озлобят черкасского торговца контрафактным спиртным и подобным ему. Но на них государство и сознательные граждане и не возлагают больших надежд, правда.
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