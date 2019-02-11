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Илья Кенигштейн

управляющий партнер Creative Quarter

От неопытного жлоба до крепкого хозяйственника

Сегодня, 08:17
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Предвыборное. Как вы знаете, наш народ очень любит выбирать крепких хозяйственников

Крепкие хозяйственники всегда востребованы обществом и на них большой спрос "на местах". Концепция их жизни предполагает наличие разнообразных атрибутов, нажитых не только везением, но бережливостью и практичностью. Крепкий хозяйственник, в отличие, например, от неопытного жлоба, предпочитает не сидеть с удочкой как лох, а глушить рыбу динамитом, подбирая её сачком и складывая в ведро, в котором охлаждается пиво. Так практичней. И если рыбы будет много – то всю её он не съест, а это означает, что хватит всем.

“Хватит всем” – главный предвыборный тезис жлоба, который стремится стать крепким хозяйственником. Тем самым, жлоб как бы показывает своим избирателям, что он в душе вовсе не жлоб, а крепкий хозяйственник. Потому что умеет добывать и поровну распределять. Этот тезис является его главным предвыборным преимуществом. Жлоб очень хочет стать крепким хозяйственником.

“Хватит всем” – главный предвыборный тезис жлоба

Но для того, чтобы эта трансформация с жлобом приключилась, ему необходимо пожить определённый период, покрутиться, набить шишки и набраться опыта. И желательно не сесть – поэтому судьи в мире жлобов и крепких хозяйственников подобны священным коровам, которых крайне нежелательно отдавать в жертву. Зачем убивать корову, несущую золотые яйца? В процессе подготовки жлоба к роли крепкого хозяйственника, жлобу присущи рассуждения, демонстрирующие окружающим, что он не только удачлив, но и практичен, хоть звезд с неба не хватает, но знает как надо и всегда стоит на страже собственных интересов. Потому что обладает способностью добывать и распределять.

Общество, при этом, воспринимает такой подход в качестве главного аргумента в выборе следующего вожака, предлагая жлобу быть избранным (т.е. получить доступ к динамиту и озеру), но при этом требует обязательно учесть свои интересы в будущем – в качестве ответной платы за голос. Жлоб охотно идет на эту сделку, но впоследствии непременно кидает своих избирателей, в силу убежденности в постулате, что при взаимодействии нескольких сторон не бывает ситуации, в которой выигрывают все участники процесса. Избиратели же, при этом, хоть и жалуются впоследствии, но в реальности не сильно расстраиваются по этому поводу, т.к. сами привыкли жить в мире таких же ценностей.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Украинцы

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